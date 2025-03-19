假日想到戶外放鬆一下，那麼就來雲林充滿峇里島風的發呆亭放空吧!!雲林斗六的雅聞峇里海岸是全台最大南洋風情觀光工廠，除了有峇里島風的茅草屋、裝置藝術、人工沙灘、3D塗鴉彩繪牆等充滿度假風情，現在正值玫瑰季更增添了浪漫的氛圍，還有脈輪廚房可以享受美食，好拍好逛好買好吃的觀光工廠怎能不讓人心動!!

Table of Contents Toggle

雅聞峇里海岸｜地理位置

雲林斗六的雅聞峇里海岸觀光工廠位於斗六石榴班百年火車站附近，若自行開車走國道3：斗六交流道下→往西斗六方向→約3分鐘車程，遇左邊福懋加油站時右轉進入振興路直走，過榴北地下道後約300公尺，左邊即是雅聞峇里海岸

門口即是廣大的停車場，圍起來的地方是給遊覽車停的，牆邊可給小客車停車，紅綠燈右邊也有一片廣大的停車場可以免費停車～～

雅聞峇里海岸｜觀光工廠

雅聞峇里海岸入口處是一個充滿峇里島風的茅草屋，還未走進園區就能感受到濃濃的南洋風情，門口邊有著五位女神的迎賓瀑布，還有我愛雅聞的裝置藝術，拍起來真的很像在國外呢~

牆邊還有彩繪浪漫的愛情故事及拍照打卡的裝置藝術，真的超好拍!!

雅聞峇里海岸分了好幾各區域，一進門就可看到園區導覽圖可以參考~

雅聞峇里海岸同時也是觀光工廠，在這裡可以看到香皂及雅聞相關產品的製作過程及機具~~

牆上有雅聞生技股份有限公司的歷史沿革及肥皂製作過程，公司創立於1982年，產品銷售在各大百貨公司、網路購物、門市據點等都買的到，全台更有五個觀光工廠可免費參觀!!

沿著觀光工廠的步道走，沿途都有製作過程及產品說明，更有「千手禮佛」、「湧源幸福」充滿祝福意味的植栽及園藝造景~一旁還有脈輪香氛步道，走在庭院廊道中，能聞到不同的香氣，讓人同時感受到視覺與嗅的雙重的感受

走出脈輪香氛步道後緊接著就是夢幻的紙傘隧道，這裡也是許多網美們拍照打卡的景點，色彩繽紛的油紙傘拍出了古典及時代的唯美感

雅聞峇里海岸｜玫瑰花季(峇 里 島草原風景區)

往峇里島草原風景區走會先經過療癒泥作展演，共有六座泥作藝術品，搭配著多肉植物非常的療癒~

斗六雅聞峇里海岸每年都有玫瑰花季，區域就在峇里島草原風景區，充滿峇里島風的大草原區兩側都種滿著紅、白、黃、粉各色玫瑰花鮮豔奪目，更為南洋風情的景色增添了浪漫唯美的氛圍~

峇里島草原風景區有許多充滿南洋風的茅草屋、棕梠樹，以及露天咖啡座在大草原旁，可在這裡稍作休息或用餐，感受峇里島風的悠閒氛圍，來趟偽出國之旅~~

大草坪上有許多裝置藝術可以拍照，廣大的草坪也可以讓小朋友們盡情的奔跑，真的是讓小朋友可以充分放電的好地方~

玫瑰花就位於峇里島草原風景區的兩側，滿滿的玫瑰花看著賞心悅目，不論是蔓玫、月季或是灌木玫瑰都美不勝收~

雅聞峇里海岸每年玫瑰季，都吸引了無數遊客前來品味浪漫的玫瑰花海，漫步於玫瑰花園中，感受著如詩如畫的浪漫氛圍，仿佛置身於一個夢幻的童話世界~

雅聞峇里海岸玫瑰季不僅是攝影愛好者的天堂，也是家庭與情侶的理想去處，無論是帶著孩子一同來遊玩，還是與另一半一起漫遊在玫瑰花海中，雅聞峇里海岸都提供了一個放鬆身心、享受美好時光的放鬆場地~非常推薦玫瑰季時來雅聞峇里海岸走走!!

雅聞峇里海岸的草坪區還有白沙坑造景，拍起來的照片真的非常的美~

雅聞峇里海岸｜人工沙灘區

雅聞峇里海岸有一整片的國內首創的人造沙灘區，如此大片的沙灘區讓人彷彿置身於峇里島，這也是雅聞峇里海岸園區的一大亮點，小朋友可以在沙灘區盡情的玩沙，不定期還有大型氣墊可以玩，免費門票進來還有這麼一大片的沙灘可以玩沙，真的是太佛心了~

棕櫚樹下的躺椅及茅草屋非常有異國風情，家長們可以躲在陰涼處休息，同時也看的到小孩在玩耍~

沙灘中還有貝殼相框及盪鞦韆，拍照起來都相當的好看~

牆邊更有一整排的有3D塗鴉牆，可化身衝浪高手、天使，或是來個夏威夷風的美照，拍起滿滿的渡假風~

雅聞峇里海岸｜脈輪廚房

凡購物不限發票金額，可半價購買冰淇淋唷！目前提供的是香草及草莓口味!!餐廳內還有雅聞脈輪精品咖啡可以品嚐，若喜歡也可以買濾掛回家沖泡

餐廳的餐點選擇相當多，雅聞峇里海岸獨有韓式七寶石鍋拌飯，推薦義大利燉飯或義大利麵，也有小朋友喜愛的披薩，更有豐富的能量健康蔬食沙拉，在雅聞峇里海岸也能吃到不輸義大利餐廳的美味餐點!!

沒想到在雅聞峇里海岸也能吃到如此美味的義大利麵，Q彈有嚼勁的麵條相當入味，搭配清炒的蒜香及蛤蜊的鮮甜，好吃耶!!

石鍋拌飯最誘人的就是脆口的鍋巴，豐富的配料及白飯、醬汁一起均勻攪拌，加入微辣的韓式泡菜，每一口都吃得到彭湃的食材，超下飯~

超大份的生菜沙拉是園區內無毒耕種的生菜，份量十足且澎派，除了無毒生菜之外還有許多堅果及水果，更搭配牛肉讓沙拉精緻且開胃~

店內也有氣泡飲、果昔及脈輪咖啡，就算沒有用餐買杯咖啡或飲品坐在充滿峇里島風的茅草屋下休息也很閒暇愜意，尤其帶著小朋友來雅聞峇里海岸更是可以玩上一天，真的是好拍好買好吃又放電的免費景點~

雅聞峇里海岸｜雅聞體驗館

雅聞本身有許多保養品、沐浴用品，在體驗館可以親自體驗且選購，多元商品讓人看得眼花撩亂，若不知如何購買可以詢問賣場人員，找尋最適合自己肌膚的商品

芬多精透明皂是雅聞的主要商品，在觀光工廠就有看到製作過程及機台，一塊可以洗上很久，可說是最經濟實惠的商品

雅聞有推出脈輪商品，包括保養品及精油、咖啡等可說是最新研發的商品，融合了獨特的香氛與自然成分，旨在為肌膚帶來一種全新的感受，同時也能感受到心靈的放鬆與平衡~

玫瑰季不能錯過的就是三瓶一組的愛戀玫瑰洗卸套組(共三款洗卸)，三瓶只要500元超划算~~

還有特別的冰淇淋美容皂，一盒一盒的就像冰淇淋一般細緻

另外也有洗髮精、護手霜、精華液等應有盡有的產品任君挑選~

現場有試用品可以當場試用，用過喜歡後再買!!

雲林斗六的雅聞峇里海岸，無論是峇里島風格的環境還是美食、商品，都讓人難以忘懷!!每一年的玫瑰季更是帶來浪漫、歡樂與驚喜~~無論是情侶、家庭還是朋友，來到這裡，都能夠玩得盡興，買得開心，絕對是出門旅遊放鬆心情的好去處!!

～雅聞峇里海岸～

門市地址：雲林縣斗六市榴北里中興路333號（地圖)

門市電話：05-551-1585

營業時間：8:30-17:00