這間叫做「順風號」的地方，真的是美到不行，它可不是一般的咖啡廳，而是一間充滿故事的台南老屋咖啡呢！而且它還是六零年代很有名的電風扇品牌「順風號」創辦人的老家改建的喔！是不是光聽就覺得很有意思！想找台南中西區咖啡廳、體驗台南老屋咖啡的氛圍，又想知道更多關於「順風號」的故事嗎？那就趕快跟我一起看下去吧！



順風號

地址：台南市中西區開山路35巷39弄32號

TEL：(06)223-5398

營業時間：平日12:00~18:00 週六、日10:00~18:00(週三、四休息)

FB：順風號 Sūnhonghō

走進這間「順風號」，推開那扇復古的木門，你會發現這棟重生的老屋，完完全全保留了原本的格局耶！像是洗石子的牆面和地板，還有空間裡擺放的那些充滿年代感的復古老物件，每一個細節都好像把你帶回了上一個世代，真的有那種穿越時空的感覺！

「順風號」的二樓空間也很讚喔！老屋的格局真的很棒，感覺每一個小空間都像是獨立的包廂一樣！服務人員會帶你到二樓，你可以自己選一個喜歡的位子。說真的，每一個空間都超美的，我還猶豫了一下到底要坐哪邊比較好呢！

我好喜歡陽光透過窗戶灑進來的感覺，暖暖的好舒服，就像店家的服務一樣貼心。

他們家的低消是一杯飲品，飲料的選擇還蠻多的，像是茶類、咖啡、可可，還有不含咖啡因的飲品。

甜點的部分選擇也很多喔！而且還有照片可以參考，這樣就不用擔心有選擇障礙啦，但我自己還是看得眼花撩亂，因為每一種看起來都好好吃！我覺得他們的甜點蠻有水準的！

我個人還蠻喜歡「順風號」的生乳捲和蛋糕，吃起來很軟綿！喜歡吃蛋糕的朋友可以試試看喔！這次我點了冬季限定的草莓千層和玄米玉露。

草莓千層還有分兩層和三層的，因為那天我已經有點飽了，所以就選了兩層的。兩層的是圓形的，三層的是方形的喔！那個草莓千層的餅皮超級香脆，中間夾著新鮮的草莓和香濃的卡士達醬，那個千層餅真的很有水準，我超愛的！

雖然擺盤很簡單，但是看起來就很美，讓人忍不住一直拍照。甜點配上溫潤的玄米玉露，在這麼美麗又充滿復古氛圍的空間裡，悠閒地享受著自由和美食的滋味，真的超級放鬆的！

離開前我去三樓上了廁所，竟然發現三樓還有一個空中花園，感覺在那邊發呆也很愜意呢！

「順風號」真的是一間有著美麗風華的老屋咖啡店，店裡充滿故事的物件和陳設，讓人彷彿回到了過去。他們家的甜點、茶和咖啡都很棒，吸引了很多人潮，也讓這棟老屋的故事可以繼續延續下去！如果你也喜歡老屋的氛圍，下次來到台南中西區，一定要來「順風號」坐坐，一起寫下屬於你的故事吧！