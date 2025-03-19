✨【板橋貝兒絲冰雪童話主題館】超放電好去處！多元遊樂設施，讓孩子玩到不想回家✨

週末不曉得帶孩子到哪裡玩嗎？那就帶著孩子到板橋貝兒絲冰雪童話主題館！

這裡的豐富設施讓寶貝們玩得超開心，連媽媽也能輕鬆放鬆一下。

從北極冰屋、沙坑到美人魚球池與溜滑梯，每個區域都能滿足孩子的探索慾望，讓我們一起來看看這次的遊玩心得吧！

📍【板橋貝兒絲冰雪童話主題館】

📌 地址：新北市板橋區文化路二段182巷3弄79號B1(捷運江子翠站)

🕒 營業時間：平日 12:00-20:00 / 假日 11:00-21:00

☎️ 聯絡電話 ：02 8258 1182

🌍FB粉絲專頁： https://reurl.cc/geqzmb

🔹單次入園非會員票價：90分鐘 /孩童$780、成人$280

🔹單次入園愛心票價：90分鐘 /孩童$380

🔹愛玩卡會員：不分平假日，暢玩3小時/一大一小同行$780，大人免費

🔹會員卡會員：不分平假日，暢玩3小時/孩童$580、成人$260

🔹暢玩卡會員：遊玩不限時，享受一年遊玩

❄️【北極冰屋】——

玩水釣魚的歡樂天堂 進到場館，孩子們立刻被北極冰屋吸引住！這裡有可愛的小動物、彈力球，還能拿起釣竿體驗釣魚的樂趣。





場地內還貼心提供防水衣，讓孩子們盡情玩水而不會弄濕衣服。玩累了還可以使用吹風機將身體吹乾，真的是超貼心的設計！

🌈【美人魚球池與溜滑梯】——





最放電的玩樂天堂 最後來到孩子們最愛的美人魚球池與溜滑梯區！

五顏六色的球池讓孩子們開心翻滾，從溜滑梯滑下的瞬間，每個人都笑聲連連。溜滑梯設計得很平緩，小小孩也能安全玩耍，是最佳放電區。



一旁也還有翹翹板、跳跳蜜蜂可以坐騎，無論是孩童還是小小孩都可玩得開心

🏖️【創意沙坑區】——

沙雕大師養成 接著來到沙坑區，粒粒沙子讓孩子們玩得不亦樂乎。

還能用鏟子挖沙、堆城堡，甚至設計了一條「沙坑賽道」讓小車跑酷，發揮無限創意。

沙坑區有好多小工具讓孩子可以盡情的玩樂！！

🍔【家家酒小餐車】——

創意滿分的角色扮演，這邊有眾多餐車區是孩子的最愛，這裡有多種家家酒道具，孩子們變身廚師、甜點師傅，製作「美味餐點」請爸媽品嚐。

從漢堡、甜點到飲料，每個小廚師都玩得好專注，體驗滿滿的樂趣！

🍽️【彩城美食街】——

小小老闆經營自己的攤販 這裡讓孩子們化身為小老闆，經營各種特色小吃攤位，學習如何招待顧客、收錢找零，體驗經營樂趣。

孩子們可以和朋友一起扮演不同角色，增加互動性，還能培養基本的商業思維，寓教於樂。

這些美食看看來都超逼真，超可愛的！！讓人看了口水直流啊🤤





🔧【迷你修車廠】——



小工程師的動手樂，男孩們的最愛非修車廠莫屬！讓孩子們拿著工具，化身小小工程師，動手幫玩具車維修、加油，模仿大人修車的模樣超級可愛。

這裡的設計很貼心，工具沒有尖銳邊角，讓孩子能安全操作。他們可以使用扳手、螺絲起子等工具拆裝輪胎，甚至「修理」車輛的引擎，真實感十足，讓孩子玩得欲罷不能。



這邊也有眾多軌道車、玩具車可以讓孩子們發揮想像力拼湊玩樂喔！

👗【熊星變裝區】——

滿足孩子的角色扮演夢想 這區提供多款精緻服飾，讓孩子們可以變身成公主、超級英雄、消防員等各種角色。

換上夢幻裝扮後，孩子們玩得更投入，彷彿真的進入了自己的童話世界，留下最美好的童年回憶。



🥤【免費飲料自助吧】——

玩累了就來補充能量 館內還提供免費飲料自助吧，讓爸媽和孩子們在遊玩之餘，可以隨時補充水分，享受溫馨的休息時光。

從果汁到熱飲皆有提供，不管是家長還是孩子，都能在這裡稍作休息，恢復體力繼續玩耍。





🌟【數位科幻館】

只要向櫃檯購賣代幣就可以玩刺激得電玩遊戲囉！這邊遊戲不少，有賽車、旋轉木馬、打地鼠...等

多款遊戲孩子超愛，每個孩子都玩得超認真，捨不得離去呢！

這趟旅程下來，孩子們玩得超開心，館內環境乾淨、設施維護良好，，讓家長能夠安心。

這裡真的是一個能讓孩子釋放活力、培養創造力的好地方，非常推薦給親子家庭！

不論是喜歡動手DIY的孩子，還是愛跑跳的寶貝，都能找到適合自己的遊戲區域，滿足不同年齡層的需求。

如果你還在找適合全家共遊的親子樂園，不妨來板橋貝兒絲冰雪童話主題館，讓孩子度過一個充滿歡笑與冒險的一天吧！💕

申辦暢玩卡，遊玩不限時，享受一年遊玩，貝兒絲陪伴寶貝快樂成長。