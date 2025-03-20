新竹平價串燒居酒屋推薦！「街頭串烤」串燒平均價格落在$30~$50之間，真的超便宜！還吃得到很多街頭特色小吃，絕對是新竹宵夜聚餐最新首選！

新竹又多一間超讚的平價串燒店！新開幕的「街頭串烤」他們家串燒口味超有創意，像是牛肉豆皮、牛肉蘋果、半熟卵五花，真的好吃又有特色，最近超紅的櫛瓜香腸也吃得到！就連早餐店的肉排吐司這裡也有，想吃飽一點也有燒肉飯可點，下酒菜必點這盤又酥又脆的黑輪片，一大盤才30元，CP值爆高！醒酒湯可以來碗「蒜頭蛤蜊雞湯」，蒜味超濃超適合解酒！街頭串烤的裝潢很有潮味，大螢幕還會播放時下潮流音樂、體育賽事，再來杯日本Orion生啤酒，整個氣氛都嗨起來了～下次下班後想小酌一杯或是想找新竹宵夜，那麼新竹這間街頭串烤絕對不會讓你失望！

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去年底才新開幕的「街頭串烤」，就位在新竹湳雅大潤發、新竹大魯閣附近的國華街上，開車來可以停在隔壁的「新竹市北區公所」地下停車場，非常方便。

店內走的是質感木系裝潢，簡約又帶點潮流時尚感，播放時下最夯饒舌歌曲，整體氛圍超Chill，座位除了有單人吧檯區之外，也有2~4人桌，一個人、情侶、多人聚餐都很適合，有大型體育賽事，店內還有超大電視牆，可以邊吃串燒邊觀看。

餐點除了雞、豬、牛、海鮮串燒之外，也有炸物、熱湯、燒肉飯等等選擇，串燒平均價格落在$30~$50之間，真的相當平價，串燒辣度都能客製化，這點很加分。最重要的啤酒，這裡有日本沖繩Orion、Asahi生啤酒，還有沙瓦、梅酒、清酒、燒酒等等，種類選擇相當豐富。※喝酒不開車，開車不喝酒

🔺黑輪片/手工豆皮 $30

桌桌必點的「黑輪片」一大盤只要$30元，真的超佛心！切成一條條口感超酥脆，味道就像是淡水魚酥，超級涮嘴。還有「手工豆皮」，外酥內嫩也是必點！

🔺自製手工鹽酥雞 $80

「自製手工鹽酥雞」一上桌就超級香，沒想到串燒店也能吃到路邊好吃的鹽酥雞！

🔺松露薯條 $180

「松露薯條」特別加入培根一起油炸，松露醬也給得非常足夠，吃起超級香超級涮嘴～

🔺手工香腸 $65

「手工香腸」蒜頭給好給滿，香腸彈牙並帶有濃濃酒香。

🔺蒜頭蛤蜊雞湯 $180

醒酒湯可以來碗「蒜頭蛤蜊雞」，灼白湯頭蒜味超濃厚，還有鮮甜的蛤蠣味，整隻雞腿肉燉至骨肉分離，喝完瞬間神清氣爽。

🔺蔥豬卷/番茄豬五花 $40

🔺牛肉水蓮/牛肉豆皮 $45

每份串燒都能依照個人喜好客製化辣度，從小辣到大辣都能調整，而且他們家的烤肉醬非常香，不會死鹹，真的很下酒。「番茄豬五花」咬下去會有番茄的爆漿口感，完美平衡豬五花的油潤感。「牛肉豆皮」裡面豆皮吸滿了牛肉的精華，外層微脆內裡柔軟，刷上特調醬汁，吃起來更香更涮嘴。「牛肉水蓮」咬下去是爽脆肉香十足，也是必點品項之一。

🔺手羽先 $45🔺醬烤玉米 $50🔺櫛瓜香腸 $60

竟然吃得到最近超夯的「櫛瓜香腸」，一片香腸、一片櫛瓜層層堆疊起來，蔬果的清爽搭配香腸的鹹香，不只好看，口感層次又豐富！好吃推一個～

🔺蔥鹽雞腿/牛肉蘋果 $50

「蔥鹽雞腿」鋪上滿滿蔥花，雞腿肉鮮嫩又多汁，絕對是下酒菜必點！

「牛肉蘋果」咬下去時蘋果還保有清脆口感，果香酸甜味完美中和了牛肉的濃郁，讓整體風味更加豐富。

🔺半熟卵五花 $65

「半熟卵五花」烤至微焦的五花肉，包入軟嫩又濃郁的半熟蛋，每一口都是享受。

🔺肉排吐司 $60

想吃飽一點，可以試試「肉排吐司」，烤過的吐司裡頭包著脆脆的肉排、花生粉、生菜、蕃茄，就跟早餐店的一樣好吃。

🔺秘製燒肉丼(牛) $150

還有這碗份量十足的「秘製燒肉丼」，滿滿厚實醬燒牛肉片覆蓋在香Q白飯上，還有完美流心的溫泉蛋、爽口解膩的泡菜和香脆牛蒡絲可以搭配享用。

🔺現流午仔魚 $280

「現流午仔魚」外皮烤得金黃酥脆，魚肉非常鮮嫩細緻，擠上檸檬提味，包準一口接一口。

🔺日本宮城生蠔(生食級) $120

手掌大的「日本宮城生蠔」超級鮮甜，一口吞下，包準讓你晚上不用睡～

🔺絲瓜蛤蠣 $100

「絲瓜蛤蠣」特別加入奶油提味，吃起來特別濃郁甜香。

🔺梅酒 $250🔺大苑子芭樂檸檬 $80

🔺Orion生啤酒 $130

現在來用餐，沖繩Orion生啤酒、Asahi生啤酒還有買二送一活動，相當於打66折優惠，相當划算。

不喝酒，這裡也喝得到「大苑子-芭樂檸檬」，酸酸甜甜非常解膩。※喝酒不開車，開車不喝酒

沒想到新竹還有這麼平價的串燒居酒屋，餐點選擇性又多，重點是好吃，附近又好停車，街頭串烤絕對是新竹人下班後小酌的首選！趕快收藏起來去試試吧！