嗨，各位愛毛孩的家長們～

今天要來分享一款簡單又營養的寵物料理——地瓜泥蒸蛋！

這道料理不只健康、好消化，而且連料理小白都能輕鬆完成

非常推薦給剛養寵物的新手主人，還有想給毛孩吃得健康一點的朋友們～

先說說我為什麼選擇地瓜來當寵物料理？！

>>地瓜富含膳食纖維，有助於促進腸道蠕動，預防便秘，特別適合有腸胃問題的寵物。

>>地瓜含有β-胡蘿蔔素，可轉化為維生素 A，有助於維持寵物的視力和免疫系統健康。

>>地瓜提供優質的碳水化合物，能穩定血糖並提供持久的能量，也有助於控制寵物的體重。

而這次我用的是瓜瓜園的冰烤地瓜，我自己單吃的時候就覺它的口感非常綿密細緻，還有淡淡的地瓜甜味，然後我還特別去爬文發現他們家是採契作台農57號地瓜，這讓我們消費者可以確保地瓜的來源跟品質，所以我也才敢拿來做成寵物食品！！！

那現在就來分享我的食譜吧～

•準備材料（約一份）

1.瓜瓜園冰烤地瓜1顆

2.雞蛋 1 顆

3.胡蘿蔔半根切絲（也可以用雞肉絲、魚肉碎之類的取代）

4.溫水約 60ml（蛋與水的比例約1:1.5，蒸出來的口感更滑嫩～）

• 做法步驟

步驟1：在小碗裡打入一顆雞蛋，打散後加入約 60ml 溫水拌勻，再用濾網過篩把泡沫去除，讓蛋液更細緻，蒸出來口感會更滑順喔！（水量決定了蒸蛋的口感，水多一點會比較嫩滑，水少一點則會比較紮實，可以依照毛孩的喜好調整。）

步驟2：因為瓜瓜園的地瓜是已經清洗過的，所以可以直接去皮後壓成泥狀，放入碗中當基底，再將加水後的蛋液倒入，最後放胡蘿蔔絲。

步驟3：電鍋外鍋加一杯水，再放入電鍋蒸10-15分鐘，記得在鍋蓋跟鍋子中間放一根筷子，讓蒸氣散出來，蒸蛋表面才會平滑喔！

>>小秘訣：蒸好後，讓蒸蛋在鍋裡燜個 3 分鐘，口感會更嫩喔！

只要三個步驟！完全不需要任何技巧

是不是 超～級～簡～單～

喔對了～這道地瓜泥蒸蛋其實也很適合我們吃，當早餐或下午點心都很棒！

當然可以吃原味，但如果覺得太清淡也可以加點鹽巴調味喔～

如果你也想幫你家的毛孩準備營養健康又超級簡單的副食

一定要試試看這道零失敗的料理——地瓜泥蒸蛋！！！

也歡迎跟我分享你的寵物料理食譜～

點這裡>>我想買瓜瓜園的冰烤地瓜！