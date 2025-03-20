嘉義太保市、縣政府附近的太子商圈

有一家燉雞湯外帶專賣店，有好多口味的燉雞湯，還有排骨湯、滷肉飯、滷味與外帶餐盒

某中午在想要吃什麼午餐，就想到「盅年惟雞」，就決定來這邊試試看餐盒吧

嘉義縣市旅遊資訊參考

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商家名稱：盅年惟雞。養生燉湯(嘉義縣太保市祥和三路東段145號)

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營業資訊：0967160803 週一至六10:30-14:00 17:00-20:30；週日休

餐點介紹：湯品/飯類/麵類/小菜/套餐/禮盒(冷凍調理包)；參考官網菜單

用餐日期：2025.03



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▲盅年惟雞 店面

▲盅年惟雞 店面

在人行道旁的高立地招牌「盅年惟雞」，搭配旁邊一棵枯樹 ，是不是有些互相呼應呢

▲盅年惟雞 點餐櫃台

點餐櫃檯處可以看到內部有面牆，仿照傳統中藥房藥材櫃

梅子雞餐盒 NT 195

餐盒就是一個菜飯便當盒和一包鋁箔密封包的梅子雞(菜單是寫紙包雞，不知道紙是在哪...?)。

便當盒內有分層、分格讓白飯、有湯汁的菜和滷味都各自分開，避免產生便當「爭議」

我就是白飯要乾爽，不可以「事先」被菜汁肉汁浸濕的分開主義者！

所以這樣分開的外帶餐盒對我來說很是貼心

▲外帶附的餐具組

有筷子、長柄湯匙(適合喝湯)、乾紙巾、牙籤，非常周到！

▲只要撕開鋁箔包，將梅子雞倒出來，就可以開吃啦

鋁箔包內有小棒腿兩支、二節翅兩支、滷湯汁、梅子兩顆

▲梅子雞用的梅子是選用南投信義鄉的醃漬梅子，滷汁沒有我預期像梅嶺吃到的梅子雞那麼有酸勁與開胃，而是清爽沁甜味為主，也沒什麼鹹味，是普遍大眾都能接受的溫和口味，好吃但對我這很愛酸的人來說就顯得不過癮

▲「棒腿」肉質精實柔軟入味，雞皮滑嫩、薄而無Q彈口感

▲「二節翅」骨頭也燉到可輕易咬碎，但還沒化骨到能吞食的程度

▲配菜的「菠菜」有少許油蔥調味，多汁、極少油；「青花菜」則是冷凍蔬菜，無新鮮蔬菜的鮮脆，就是軟軟的；「豆干」和「甜不辣」口感均有適度彈性，滷汁味道甜鹹各半，不油膩；「滷蛋」香氣入味但又不會滷得太乾和硬韌，反而像是八九分熟蛋的彈嫩口感

盅年惟雞 菜單(拍攝日期：2025.03)

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以上。