給個讚

2025年兒童節即將到來，全台八大熱門遊樂園推出超值優惠活動，讓孩子們享受歡樂假期！趁著陽光明媚的天氣，快來探索義大遊樂世界、小人國、九族文化村、遠雄海洋公園等多個主題樂園的兒童節專屬優惠！紫色微笑為你整理了「2025兒童節各大遊樂園優惠」，讓全家輕鬆規劃超值行程，帶著孩子一起度過難忘的兒童節假期吧！

你可能用得到的好康優惠區

▼ 就是愛出國 ▼ 超值機票優惠

機場巴士接送

各家航空機票比價

優惠10％折扣線上訂房

🌟 全台最夯的遊樂園大放送 🌟

義大遊樂世界（高雄市）

優惠期間：2025年4月4日至4月6日

優惠內容：親子同行優惠，全民699優惠！

🔥價格：1080元+99元(親子)、全民699元~太划算了！

2025年優惠資訊如下：

優惠對象 票價 (元/人) 備註 當日壽星 299 需符合生日資格 陪同者 680 每位壽星最多可帶 4 位陪同者

全台唯一希臘風主題樂園，結合購物中心與度假飯店。擁有台灣最高、最長的室內外雲霄飛車。

必玩景點：

飛越愛琴海 ：360度旋轉雲霄飛車，極速翻轉超刺激！

：360度旋轉雲霄飛車，極速翻轉超刺激！ 特洛伊城 ：適合親子同樂的互動遊戲區。

：適合親子同樂的互動遊戲區。 聖托里尼山城：充滿異國風情的打卡景點。

✅ 圖文⇒ 義大遊樂世界攻略

✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜

義大皇家酒店

優惠期間：2025年4月1日至4月306日

優惠內容：「兒童歡樂送」住房加贈早餐，專案價格：NT$4,688起/房

✅ 圖文⇒義大皇家酒店

✅折扣 ⇒ ｜Trip｜｜｜

地址： 高雄市大樹區學城路一段10號

營業時間： 09:00–17:30（週六延長至20:00）

電話： 07-656-8080

小人國主題樂園（桃園市）

優惠期間：2025年4月4日至4月6日

優惠內容：

12歲以下兒童 ENJOY歡樂價只要190元！須搭配一位現場購票大人同時入園。 4月6日（當日）限定加碼——本人身分證字號有一個「4」享票價390元，有兩個「4」只要290元！

擁有台灣、世界著名地標的微縮模型，適合親子遊。除了迷你建築，還有水樂園與遊樂設施。

必玩景點：

世界迷你建築區 ：欣賞縮小版的台灣、中國、歐美地標。

：欣賞縮小版的台灣、中國、歐美地標。 西部牛仔小火車 ：適合兒童的親子設施。

：適合兒童的親子設施。 大怒神：經典垂直自由落體，挑戰極限快感！

✅ 圖文⇒ 小人國主題樂園攻略

✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜

地址： 桃園市龍潭區高原路891號

營業時間： 09:00–16:30（週末延長至17:00）

電話： 03-471-7211

遠雄海洋公園（花蓮縣）

1.優惠期間：2025年3月3日至4月28日（清明兒童節連假適用）

優惠內容：不限男女年齡，穿著指定運動上衣（棒球/籃球/足球），本人享入場優惠價699元

2.優惠期間：即日起至2025年5月29日

優惠內容：大專院校學生（含研究所），兩人同行只要990元（原價1980元/2人），驗票時兩人皆需出示學生證

全台唯一以海洋為主題的樂園，結合海洋生物展示與遊樂設施。面海依山的地理位置，風景優美。

必玩景點：

海豚劇場 ：欣賞聰明可愛的海豚表演。

：欣賞聰明可愛的海豚表演。 海底隧道 ：與鯊魚、魟魚近距離接觸。

：與鯊魚、魟魚近距離接觸。 海盜船：樂園內最受歡迎的刺激設施。

✅ 圖文⇒ 遠雄海洋公園攻略

✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜

地址： 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號

營業時間： 09:00–17:00

電話： 03-812-3199

麗寶樂園（台中市）

1.優惠期間：2025年4月4日至4月6日

優惠內容：12歲以下兒童無須搭配其他票種，即享雙園擇一(探索世界/馬拉灣)入園199元優惠。限民國101年4月6日之後出生兒童適用，於現場購票時出示健保卡正本驗證。

🔥價格：探索世界/馬拉灣雙園擇一 ，12歲以下兒童199元！

2.優惠期間：2025年4月3日至4月5日

優惠內容：探索世界 │ 雙人月光票499元，需16:00以後入園，且2人須同時入場

台灣唯一結合遊樂園、水樂園與OUTLET購物中心的綜合性樂園。擁有全台最大摩天輪「天空之夢」，夜景超美！

必玩景點：

搶救地心 ：全台唯一 360度旋轉雲霄飛車 。

：全台唯一 。 水上樂園 ：夏季開放的滑水道、漂漂河等設施。

：夏季開放的滑水道、漂漂河等設施。 天空之夢摩天輪：全台最高摩天輪，俯瞰台中美景。

✅ 查優惠⇒ Trip｜｜

地址： 台中市后里區福容路8號

營業時間： 09:30–17:00（週末延長至20:00）

電話： 04-2558-2459

九族文化村（南投縣）

優惠期間：即日起至4月6日

優惠內容：門票優惠價 830元，一票玩到底！包含遊樂設施、纜車搭乘，暢玩九族文化村。

必玩景點：

馬雅探險：刺激的室內雲霄飛車，感受原住民文化與冒險樂趣！ 金礦山探險：水道激流滑行，驚險又清涼！ UFO自由落體：從高空俯衝而下，挑戰你的膽量！ 西班牙海盜船：高空擺盪，感受失重快感！ 水沙連歐洲花園：浪漫歐風花園，美拍打卡必訪！ 日月潭纜車：高空俯瞰日月潭美景，視野超壯觀！

✅ 查優惠⇒ Trip｜｜

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

電話：(049) 289-5361

營業時間：09:30 – 17:00

劍湖山世界（雲林縣）

優惠期間：2025年4月3日至4月6日

優惠內容：童樂遊趣：一泊二食+樂園門票 🔥價格：NT$5,999/房 台灣知名遊樂園，擁有台灣少見的高空刺激設施。夏天開放水樂園，適合親子與年輕族群。 必玩景點： G5雲霄飛車 ：全球最高的垂直落體雲霄飛車之一！

：全球最高的垂直落體雲霄飛車之一！ 擎天飛梭 ：瞬間加速至最高點，感受超強失重感。

：瞬間加速至最高點，感受超強失重感。 摩天輪：悠閒地欣賞雲林風景。 ✅ 查優惠⇒ Trip｜｜ 地址： 雲林縣古坑鄉永光村劍湖山1號

營業時間： 09:30–18:00（週末延長至19:30）

電話： 05-582-5789 六福村主題遊樂園（新竹縣） 根據六福村主題遊樂園官方網站的資訊，以下是最新的門票價格表： 票種 適用對象 價格 全票 成人及12歲以上兒童 NT$1,200 學生票 持有效學生證之學生 NT$999 學童票 3歲以上且身高100公分以上之兒童 NT$899 幼童票 3歲以下或身高100公分以下之兒童 免費 博愛票 年滿60歲以上長者、孕婦、身心障礙者 NT$599 午後票 13:00後入園 NT$750 注意：購買學生票及博愛票需出示相關證件。未滿3歲或身高100公分以下且有家長陪伴之幼兒可免費入園。 此外，六福村提供多項優惠活動，詳情如下： 優惠活動 優惠內容 適用期間 蛇來運轉 舞福臨門 生肖屬蛇者享優惠價NT$650，同行親友（至多3位）享優惠價NT$799。需出示身份證明文件。 2025/01/01 – 2025/12/31 生日我最夯 當月壽星享優惠價NT$650，同行親友（至多3位）享優惠價NT$799。需出示身份證明文件。 2025/01/01 – 2025/12/31 午後票 13:00後入園享優惠價NT$750。 2025/01/01 – 2025/12/31 更多詳細資訊，請參考六福村主題遊樂園官方網站。 特色： 台灣唯一結合 野生動物園 與主題樂園的景點。

與主題樂園的景點。 分為四大主題區：美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮、非洲部落。 必玩景點： 笑傲飛鷹 ：全台最刺激的懸掛式雲霄飛車。

：全台最刺激的懸掛式雲霄飛車。 大怒神 ：自由落體設施，感受心跳加速！

：自由落體設施，感受心跳加速！ 野生動物園探險：搭乘遊園車近距離觀察老虎、獅子等動物。 ✅ 查優惠⇒ Trip｜｜ 地址： 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

營業時間： 09:00–18:00（週日延長至20:00）

電話： 03-547-5665 ▼新竹住宿推薦▼ 煙波大飯店 新竹湖濱館 野柳海洋世界（新北市） 優惠期間：2025年4月3日至2025年4月6日

優惠內容：4月壽星+1位同行者購買全票，壽星本人直接免費入園！ 這裡以海洋生物為主題，適合親子與教育旅行。鄰近野柳地質公園，可順道遊覽「女王頭」等奇岩景點喔～ 必玩景點： 海獅、海豚表演 ：精彩的動物特技秀。

：精彩的動物特技秀。 海底隧道 ：近距離觀察各種海洋生物。

：近距離觀察各種海洋生物。 觸摸池：讓小朋友親手觸摸海星等海洋生物。 ✅ 圖文⇒ 北北基好玩卡一日游

✅ 查優惠⇒ Trip｜｜ 地址： 新北市萬里區港東路167-3號

營業時間： 09:00–17:00（週末延長至17:30）

電話： 02-2492-1111 ▼台北優惠票券▼









▼台北住宿推薦▼ 新板希爾頓

維多麗亞酒店

萬豪酒店

文華東方

寒舍艾麗

陽明山天籟

北投大地酒店 以上樂園各有特色，不論是刺激冒險、親子遊玩或欣賞海洋生物，都能找到適合您的選擇！你最想去哪一個呢？

祝大家2025兒童節快樂，開心過個超級愉快的假期！🎉 想了解更多美食與旅遊推薦？快來 紫色微笑＊饗樂生活 ，一起發掘世界各地的精彩饗宴！

延伸閱讀