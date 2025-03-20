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2025年兒童節即將到來，全台八大熱門遊樂園推出超值優惠活動，讓孩子們享受歡樂假期！趁著陽光明媚的天氣，快來探索義大遊樂世界、小人國、九族文化村、遠雄海洋公園等多個主題樂園的兒童節專屬優惠！紫色微笑為你整理了「2025兒童節各大遊樂園優惠」，讓全家輕鬆規劃超值行程，帶著孩子一起度過難忘的兒童節假期吧！
🌟 全台最夯的遊樂園大放送 🌟
義大遊樂世界（高雄市）
優惠期間：2025年4月4日至4月6日
優惠內容：親子同行優惠，全民699優惠！
🔥價格：1080元+99元(親子)、全民699元~太划算了！
2025年優惠資訊如下：
|優惠對象
|票價 (元/人)
|備註
|當日壽星
|299
|需符合生日資格
|陪同者
|680
|每位壽星最多可帶 4 位陪同者
全台唯一希臘風主題樂園，結合購物中心與度假飯店。擁有台灣最高、最長的室內外雲霄飛車。
必玩景點：
- 飛越愛琴海：360度旋轉雲霄飛車，極速翻轉超刺激！
- 特洛伊城：適合親子同樂的互動遊戲區。
- 聖托里尼山城：充滿異國風情的打卡景點。
義大皇家酒店
優惠期間：2025年4月1日至4月306日
優惠內容：「兒童歡樂送」住房加贈早餐，專案價格：NT$4,688起/房
✅ 圖文⇒義大皇家酒店
✅折扣 ⇒ ｜Trip｜｜｜
- 地址： 高雄市大樹區學城路一段10號
- 營業時間： 09:00–17:30（週六延長至20:00）
- 電話： 07-656-8080
小人國主題樂園（桃園市）
優惠期間：2025年4月4日至4月6日
優惠內容：
- 12歲以下兒童 ENJOY歡樂價只要190元！須搭配一位現場購票大人同時入園。
- 4月6日（當日）限定加碼——本人身分證字號有一個「4」享票價390元，有兩個「4」只要290元！
擁有台灣、世界著名地標的微縮模型，適合親子遊。除了迷你建築，還有水樂園與遊樂設施。
必玩景點：
- 世界迷你建築區：欣賞縮小版的台灣、中國、歐美地標。
- 西部牛仔小火車：適合兒童的親子設施。
- 大怒神：經典垂直自由落體，挑戰極限快感！
✅ 圖文⇒ 小人國主題樂園攻略
✅ 查優惠 ⇒ Trip｜｜
- 地址： 桃園市龍潭區高原路891號
- 營業時間： 09:00–16:30（週末延長至17:00）
- 電話： 03-471-7211
▼桃園優惠票券▼
▼桃園住宿推薦▼
遠雄海洋公園（花蓮縣）
1.優惠期間：2025年3月3日至4月28日（清明兒童節連假適用）
優惠內容：不限男女年齡，穿著指定運動上衣（棒球/籃球/足球），本人享入場優惠價699元
2.優惠期間：即日起至2025年5月29日
優惠內容：大專院校學生（含研究所），兩人同行只要990元（原價1980元/2人），驗票時兩人皆需出示學生證
全台唯一以海洋為主題的樂園，結合海洋生物展示與遊樂設施。面海依山的地理位置，風景優美。
必玩景點：
- 海豚劇場：欣賞聰明可愛的海豚表演。
- 海底隧道：與鯊魚、魟魚近距離接觸。
- 海盜船：樂園內最受歡迎的刺激設施。
- 地址： 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村福德189號
- 營業時間： 09:00–17:00
- 電話： 03-812-3199
麗寶樂園（台中市）
1.優惠期間：2025年4月4日至4月6日
優惠內容：12歲以下兒童無須搭配其他票種，即享雙園擇一(探索世界/馬拉灣)入園199元優惠。限民國101年4月6日之後出生兒童適用，於現場購票時出示健保卡正本驗證。
🔥價格：探索世界/馬拉灣雙園擇一 ，12歲以下兒童199元！
2.優惠期間：2025年4月3日至4月5日
優惠內容：探索世界 │ 雙人月光票499元，需16:00以後入園，且2人須同時入場
台灣唯一結合遊樂園、水樂園與OUTLET購物中心的綜合性樂園。擁有全台最大摩天輪「天空之夢」，夜景超美！
必玩景點：
- 搶救地心：全台唯一360度旋轉雲霄飛車。
- 水上樂園：夏季開放的滑水道、漂漂河等設施。
- 天空之夢摩天輪：全台最高摩天輪，俯瞰台中美景。
✅ 查優惠⇒ Trip｜｜
- 地址： 台中市后里區福容路8號
- 營業時間： 09:30–17:00（週末延長至20:00）
- 電話： 04-2558-2459
九族文化村（南投縣）
優惠期間：即日起至4月6日
優惠內容：門票優惠價 830元，一票玩到底！包含遊樂設施、纜車搭乘，暢玩九族文化村。
必玩景點：
- 馬雅探險：刺激的室內雲霄飛車，感受原住民文化與冒險樂趣！
- 金礦山探險：水道激流滑行，驚險又清涼！
- UFO自由落體：從高空俯衝而下，挑戰你的膽量！
- 西班牙海盜船：高空擺盪，感受失重快感！
- 水沙連歐洲花園：浪漫歐風花園，美拍打卡必訪！
- 日月潭纜車：高空俯瞰日月潭美景，視野超壯觀！
✅ 查優惠⇒ Trip｜｜
- 地址：南投縣魚池鄉金天巷45號
- 電話：(049) 289-5361
- 營業時間：09:30 – 17:00
劍湖山世界（雲林縣）
優惠期間：2025年4月3日至4月6日
優惠內容：童樂遊趣：一泊二食+樂園門票
🔥價格：NT$5,999/房
台灣知名遊樂園，擁有台灣少見的高空刺激設施。夏天開放水樂園，適合親子與年輕族群。
必玩景點：
- G5雲霄飛車：全球最高的垂直落體雲霄飛車之一！
- 擎天飛梭：瞬間加速至最高點，感受超強失重感。
- 摩天輪：悠閒地欣賞雲林風景。
✅ 查優惠⇒ Trip｜｜
- 地址： 雲林縣古坑鄉永光村劍湖山1號
- 營業時間： 09:30–18:00（週末延長至19:30）
- 電話： 05-582-5789
六福村主題遊樂園（新竹縣）
根據六福村主題遊樂園官方網站的資訊，以下是最新的門票價格表：
|票種
|適用對象
|價格
|全票
|成人及12歲以上兒童
|NT$1,200
|學生票
|持有效學生證之學生
|NT$999
|學童票
|3歲以上且身高100公分以上之兒童
|NT$899
|幼童票
|3歲以下或身高100公分以下之兒童
|免費
|博愛票
|年滿60歲以上長者、孕婦、身心障礙者
|NT$599
|午後票
|13:00後入園
|NT$750
- 注意：購買學生票及博愛票需出示相關證件。未滿3歲或身高100公分以下且有家長陪伴之幼兒可免費入園。
此外，六福村提供多項優惠活動，詳情如下：
|優惠活動
|優惠內容
|適用期間
|蛇來運轉 舞福臨門
|生肖屬蛇者享優惠價NT$650，同行親友（至多3位）享優惠價NT$799。需出示身份證明文件。
|2025/01/01 – 2025/12/31
|生日我最夯
|當月壽星享優惠價NT$650，同行親友（至多3位）享優惠價NT$799。需出示身份證明文件。
|2025/01/01 – 2025/12/31
|午後票
|13:00後入園享優惠價NT$750。
|2025/01/01 – 2025/12/31
更多詳細資訊，請參考六福村主題遊樂園官方網站。
特色：
- 台灣唯一結合野生動物園與主題樂園的景點。
- 分為四大主題區：美國大西部、南太平洋、阿拉伯皇宮、非洲部落。
必玩景點：
- 笑傲飛鷹：全台最刺激的懸掛式雲霄飛車。
- 大怒神：自由落體設施，感受心跳加速！
- 野生動物園探險：搭乘遊園車近距離觀察老虎、獅子等動物。
✅ 查優惠⇒ Trip｜｜
- 地址： 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
- 營業時間： 09:00–18:00（週日延長至20:00）
- 電話： 03-547-5665
▼新竹住宿推薦▼
野柳海洋世界（新北市）
優惠期間：2025年4月3日至2025年4月6日
優惠內容：4月壽星+1位同行者購買全票，壽星本人直接免費入園！
這裡以海洋生物為主題，適合親子與教育旅行。鄰近野柳地質公園，可順道遊覽「女王頭」等奇岩景點喔～
必玩景點：
- 海獅、海豚表演：精彩的動物特技秀。
- 海底隧道：近距離觀察各種海洋生物。
- 觸摸池：讓小朋友親手觸摸海星等海洋生物。
- 地址： 新北市萬里區港東路167-3號
- 營業時間： 09:00–17:00（週末延長至17:30）
- 電話： 02-2492-1111
祝大家2025兒童節快樂，開心過個超級愉快的假期！🎉
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