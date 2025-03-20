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韓國超靈驗千年寺廟 – 奉恩寺 봉은사 （Bongeunsa），位於首爾江南區，自794年創建有1200年的歷史變遷。即使周圍是繁華的都市，這座寺廟依然保持著寧靜與莊嚴。讓這座古剎更有名的是K-POP、Seventeen 淨漢 等偶像、綜藝節目都推薦的幸運手鍊！許多信眾與旅客祈求好運的必訪聖地！

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奉恩寺交通資訊

逛完夢幻星空圖書館Coex Mall，順道來拜訪韓國古寺廟。

奉恩寺必買手鍊推薦

進來到奉恩寺入口處右側的「瑞來院」，就是購買的幸運手鍊熱門景點

▼奉恩寺右側的瑞來院有販售生肖蠟燭、貢米、手鍊

在這裡購買手鍊時，主要依據用途與靈驗功效進行分類。不過，由於手鍊的生效標示都是韓文，建議大家除了可以透過手鍊上的圖案來辨識外，也可以參考以下韓文對照的12生肖名稱，讓挑選更方便！

📌 韓文12生肖對照表

生肖 韓文 生肖 韓文 🐭 鼠 쥐 🐴 馬 말 🐮 牛 소 🐑 羊 양 🐯 虎 호랑이 🐵 猴 원숭이 🐰 兔 토끼 🐔 雞 닭 🐲 龍 용 🐶 狗 개 🐍 蛇 뱀 🐷 豬 돼지

這樣的整理讓大家更容易對照，無論是要選購自己的生肖手鍊，還是為親友挑選專屬的開運飾品，都能快速找到最合適的款式！

必買手鍊推薦

✔ 姻緣手鍊 – 祈求真愛降臨

✔ 兒童健康手環 – 守護孩子平安成長

✔ 誕生石純銀花朵手鍊 – 個人專屬幸運飾品

✔ 12生肖守護手鍊 – 增強運勢能量

✔ 蓮花心願手鍊 – 助願望成真

✔ 小魚戒指– 財富晉升成功，戴尾戒，聽說防小人

手鍊價格大多相當親民，從₩7,000 至 ₩30,000（約$NT 159元- $NT 681元）不等，部分款式甚至只需 ₩9,000 就能入手，而且設計精美，兼具時尚感與祈福寓意，性價比超高！

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有生肖圖案～超搶手！

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奉恩寺的手鍊紙袋很有質感，送禮也好看

最後挑選時，完全是憑直覺選擇自己喜歡的款式，下次來韓國旅行時，絕對會在這裡多花點時間，好好挑幾條帶回家！

生肖及誕生石手鍊

韓國人會親自入殿參拜及獻上貢米（韓國沒有過香爐的習俗）會用蠟燭祈福代替，大家參考囉！

奉恩寺特色景點

大雄寶殿：奉恩寺的主殿，供奉釋迦牟尼佛。殿內的佛像宏大威嚴，建築精美，是感受佛教氛圍的核心區域。

四大菩薩像：寺內供奉四尊菩薩像，分別代表不同的願望與祈福。每尊菩薩都有獨特的姿態與神情，充滿藝術感。

韓國佛教文化展覽館：深入了解韓國佛教歷史與文化的場所，展示了許多佛教文物與書法作品。

禪修體驗：提供禪修活動，讓遊客學習冥想，體驗禪宗文化。

門神

昨晚大雪特報！今天零下10度Ｃ，地上的白雪讓古寺廟更添聖潔的氛圍

奉恩寺參拜路線

進入奉恩寺前，會先經過貢品店，接著來到寺廟正前方。入口處設有善款箱，可提前準備零錢投入，誠心許願後，從右側通道進入寺內。

參拜路線建議

奉恩寺沒有固定的參拜順序，通常建議從右側順著寺內道路繞行一圈，以最自然的方式參觀這座歷史悠久的寺廟。

首先會經過法王樓，這裡是善信進行修行、跪拜祈福的場所。如果不熟悉韓國的參拜文化，也可以選擇不進入殿內，直接前往後方的大雄殿祈願。

大雄殿內供奉著佛像，是奉恩寺最核心的參拜區域。

殿前設有擺放蠟燭的玻璃倉與上香的香爐，參拜方式如下：

點燃蠟燭或線香 許願祈福 將蠟燭放入玻璃倉，或將線香插入香爐

奉恩寺祈福蠟燭與生肖蠟燭

奉恩寺祈福特色

✅ 親自入殿參拜，誠心獻上貢米

✅ 韓國獨特的蠟燭祈福儀式（不同於香爐習俗）

✅ 精選水晶原石手鍊，最具靈性與能量

貢品店購買祈福蠟燭與生肖蠟燭，這些蠟燭不僅具有宗教意義，還可以作為旅行紀念品，帶回家中作為祝福。

奉恩寺可以體驗點燃祈福蠟燭的傳統。

這些蠟燭象徵著對美好願望的期盼，點燃後可放置於寺內的祈福區域，與佛祖共同見證心願。

生肖蠟燭是一項特別的傳統，根據每個人的生肖選擇相對應的蠟燭來祈福。

每個生肖對應著不同的性格特質和命運走向，點燃對應自己生肖的蠟燭，象徵著對自身運勢的祝福與保護。

這不僅是祈求平安與順利，還有化解不順、驅邪避煞的作用。

每個生肖蠟燭都有其獨特的色彩與香氣，能幫助強化與該生肖相關的能量，增強幸運和正能量。

好友們卡在手鍊店好久，我漫步寺廟裡走一小段路～

擁有著現代與傳統衝擊的美感，也是首爾市區少見的大型寺廟景觀

寺廟建築結構搭配畫作彩繪，述說的勵世故事。

照片引用自韓遊網

奉恩寺鎮寺之寶、韓國最大的彌勒大佛高達23米。大佛始建於1986年，前後歷時10年。彌勒大佛矗立的廣場是信徒們禱告的場所，除此之外，也會舉辦許多文化活動。

在奉恩寺這片寧靜的聖地，感受千年歷史的洗禮，讓心靈得到片刻的安寧。

如果還在煩惱該帶什麼伴手禮或紀念品給親朋好友，奉恩寺的祈福手鍊、水晶手鍊絕對是送禮自用兩相宜的韓國人氣伴手禮！讓收禮的人也能感受到滿滿的祝福與好運！

韓國 景點美食推薦

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根據區域選擇想玩的景點，每天安排 1～2 個區域，再加入美食、購物及伴手禮行程，就能輕鬆玩遍首爾！

✔ 北區：景福宮、北村韓屋村等歷史文化景點

✔ 中區：首爾塔、明洞、樂天超市、金豬食堂等經典必去地點

✔ 東區：東大門、廣藏市場，適合喜歡設計與小吃的旅客

✔ 西區：弘大商圈、梨花女子大學，文青與潮流天堂

✔ 江南：Coex 水族館、星空圖書館，適合時尚購物與網美打卡

✔ 汝矣島：63 大廈、漢江公園，欣賞首爾城市景觀

韓國4星級飯店，首爾站乘搭地鐵4號線，只需4個站便可到達，往明洞只需2個站。此外，也是乘搭 KAL機場巴士 的停靠站！酒店位置非常優越，附近不論購物、美食，一應俱全。

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店家/景點資訊

店家名稱：奉恩寺

所在地址：南韓首爾市江南區奉恩寺路531號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:00-17:00

店家電話：無

評價：★★★★★

備註資訊：

交通方式：搭乘地鐵2號線至三成站，從5號出口步行約10分鐘即可到達。





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