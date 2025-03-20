想要帶著孩子一起自在感受電影氛圍，又怕孩子吵到別人！
那就到 in89豪華影城看電影去吧！
影城貼心提供剩餘座位顯示器、休息等候區、女性獨立廁所、親子廁所、兒童輔高座椅和各項影城微型服務選購服務，大人小孩一起輕鬆看電影，真的變得好簡單吶！
In89豪華影城全台有7間影城，孩子專場的boomboom親子影廳，讓大人們帶著孩子自在看電影再也不是夢啦！
屎蛋一家來到高雄大立 in89豪華影城！
In89豪華影城就位在高雄市中心！
看完電影還能順便逛街，好方便吶！
高雄大立 in89豪華影城在哪裡：
官網：https://www.in89cinemax.com/venues_detail.aspx?TheaterId=16&id=6
只要購買 in89豪華影城的電影票，就享有3小時免費停車！
全家人開車前來也很方便！
購買電影票也能直接觀看座位顯示器選擇位置！
不怕售票員說的位置不知道在哪裡！
自己看、自己選最安心～
連餐點一起選購， 價格更優惠！
電影總在閞場前5分鐘才能進入！
開影前坐在大立百貨超美的休息等候區休息～
欣賞著眺高的視野，實在太享受啦！
電影前先把餐點領取！
還能邊看電影邊吃點心，好讚吶！
平日忙碌的朋朋，也能坐上投幣式按摩椅！
享受難得的放鬆～
簡單的親子遊樂設施，也能一起投幣玩起來！
可愛的兒童廁所，是專屬於小朋友的設施！
購買 boomboom親子影廳沙發區電影票的朋朋，還享有兒童遊戲室無限暢玩的免費服務！
城市野放區怎麼跑怎麼跳都好玩！
手玩桌最適合親子啦！
想要大玩積木或手作，都隨心所欲！
boomboom親子影廳沙發區 ⬆
最愛隨著電影劇情開懷大笑的屎蛋，好怕吵到別人吶！
不想孩子的天真被抺滅，那就到 in89豪華影城觀看親子專場的親子小燈場吧！
boomboom親子影廳情人座椅區 ⬆
還記得小時候最怕暗了嗎？
Stanma還曾聽過Stanma嬤抱怨曾經帶小時候的"偶"去看電影！
哭得淒厲的模樣，實在丟死人吶～
不是Stanma不乖巧，是小朋友都怕暗啦！
貼心的親子小燈場！
讓Stanma小時的回憶一秒解套！
室內不全關暗的空間！
讓孩子不再害怕，安心看電影～
看電影時有小燈伺候～
最適合小小孩啦！
別再誤會小朋友啦！
而且親子小燈場的音量還會略為調整！
雖然少了大人最愛的影音震撼！
但微調小的音量，更是體貼孩子最棒的做法！
重點是室內冷氣不過冷！
再也不用夏天帶著厚重外套進電影院啦～（是體貼媽咪？）
選擇 boomboom親子影廳還提供各項影城微型服務可以選購～
溫馨毛毯、餐點托盤、濕紙巾、空氣香氛、小白兔空間音樂，體貼每個人不同的需求，一秒榮登Stanma心中最讚影廳啦！
屎蛋一家看的是劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師 ！
長達91分鐘的片場，再好看也敵不住孩子的耐性持久度！
貼心 boomboom親子影廳設有專屬於孩子溜滑梯！
孩子看電影看到一半不想看也不怕無聊！
讓大人繼續安心看電影，實在太貼心啦！
親子專屬小燈場電影，讓大人小朋友都能一起享受看電影的樂趣！
購買boomboom親子影廳沙發區電影票，還能免費暢玩遊戲室！
超多的加值服務，讓親子相處更加分，放假帶孩子泡在電影院吧！
in89豪華影城人每個影廳的都有不同特色，快期待Stanma下次的分享！
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