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高雄親子電影院推薦 大立in89豪華影城 boomboom親子影廳 超多的加值服務，讓親子相處更加分，放假就帶孩子

2025-03-20 16:30:06 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

高雄親子電影院推薦 大立in89豪華影城 boomboom親子影廳 超多的加值服務，讓親子相處更加分，放假就帶孩子

 

想要帶著孩子一起自在感受電影氛圍，又怕孩子吵到別人！ 

那就到 in89豪華影城看電影去吧！ 

 

影城貼心提供剩餘座位顯示器、休息等候區、女性獨立廁所、親子廁所、兒童輔高座椅和各項影城微型服務選購服務，大人小孩一起輕鬆看電影，真的變得好簡單吶！ 

 

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In89豪華影城全台有7間影城，孩子專場的boomboom親子影廳，讓大人們帶著孩子自在看電影再也不是夢啦！ 

屎蛋一家來到高雄大立 in89豪華影城！ 

In89豪華影城就位在高雄市中心！ 

看完電影還能順便逛街，好方便吶！ 

 

高雄大立 in89豪華影城在哪裡： 

 

官網：https://www.in89cinemax.com/venues_detail.aspx?TheaterId=16&id=6 

 

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只要購買 in89豪華影城的電影票，就享有3小時免費停車！ 

全家人開車前來也很方便！ 

 

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購買電影票也能直接觀看座位顯示器選擇位置！ 

不怕售票員說的位置不知道在哪裡！ 

自己看、自己選最安心～ 

 

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連餐點一起選購， 價格更優惠！ 

 

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電影總在閞場前5分鐘才能進入！ 

開影前坐在大立百貨超美的休息等候區休息～ 

欣賞著眺高的視野，實在太享受啦！ 

 

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電影前先把餐點領取！ 

還能邊看電影邊吃點心，好讚吶！ 

 

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平日忙碌的朋朋，也能坐上投幣式按摩椅！ 

享受難得的放鬆～

 

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簡單的親子遊樂設施，也能一起投幣玩起來！ 

 

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可愛的兒童廁所，是專屬於小朋友的設施！ 

 

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購買 boomboom親子影廳沙發區電影票的朋朋，還享有兒童遊戲室無限暢玩的免費服務！ 

 

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城市野放區怎麼跑怎麼跳都好玩！ 

 

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手玩桌最適合親子啦！ 

想要大玩積木或手作，都隨心所欲！

 

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boomboom親子影廳沙發區 

 

最愛隨著電影劇情開懷大笑的屎蛋，好怕吵到別人吶！ 

不想孩子的天真被抺滅，那就到 in89豪華影城觀看親子專場的親子小燈場吧！ 

 

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boomboom親子影廳情人座椅區 

 

還記得小時候最怕暗了嗎？ 

Stanma還曾聽過Stanma嬤抱怨曾經帶小時候的"偶"去看電影！ 

哭得淒厲的模樣，實在丟死人吶～ 

不是Stanma不乖巧，是小朋友都怕暗啦！ 

 

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貼心的親子小燈場！ 

讓Stanma小時的回憶一秒解套！ 

 

室內不全關暗的空間！ 

讓孩子不再害怕，安心看電影～ 

 

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看電影時有小燈伺候～ 

最適合小小孩啦！ 

別再誤會小朋友啦！ 

 

而且親子小燈場的音量還會略為調整！ 

雖然少了大人最愛的影音震撼！ 

但微調小的音量，更是體貼孩子最棒的做法！ 

重點是室內冷氣不過冷！ 

再也不用夏天帶著厚重外套進電影院啦～（是體貼媽咪？） 

 

選擇 boomboom親子影廳還提供各項影城微型服務可以選購～ 

溫馨毛毯、餐點托盤、濕紙巾、空氣香氛、小白兔空間音樂，體貼每個人不同的需求，一秒榮登Stanma心中最讚影廳啦！ 

 

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屎蛋一家看的是劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師 ！ 

長達91分鐘的片場，再好看也敵不住孩子的耐性持久度！ 

貼心 boomboom親子影廳設有專屬於孩子溜滑梯！ 

孩子看電影看到一半不想看也不怕無聊！ 

讓大人繼續安心看電影，實在太貼心啦！ 

 

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親子專屬小燈場電影，讓大人小朋友都能一起享受看電影的樂趣！ 

購買boomboom親子影廳沙發區電影票，還能免費暢玩遊戲室！ 

超多的加值服務，讓親子相處更加分，放假帶孩子泡在電影院吧！ 

 

in89豪華影城人每個影廳的都有不同特色，快期待Stanma下次的分享！ 

 
 

  更多in89豪華影城：

  

  台北西門_in89豪華影城（台灣台北市萬華區武昌街二段89號） 

  桃園站前_in89豪華影城（台灣桃園市桃園區中正路56號） 

  台中豐原_in89豪華影城（台灣台中市豐原區成功路500號5樓） 

  嘉義影食滙_in89豪華影城（嘉義市東區民族路328號） 

  高雄鹽埕_in89駁二電影院（台灣高雄市鹽埕區大勇路5-1, 5-2號）  

  高雄大立_in89豪華影城（台灣高雄市前金區五福三路57號9樓） 

  澎湖昇恆昌_in89豪華影城（台灣澎湖縣馬公市同和路158號4樓） 

 

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