沒有店名，但生意非常好，店家除了內用也很多人外帶，營業時間從早上八點到下午二點半，鄰近文化二路、林口長庚、捷運A8站，餐點有炒油麵、炒米粉、綜合麵、魯肉飯、香腸飯…等，及各式小菜，價格都只要幾十元的銅板價，好吃又便宜

撰文。拍攝／呂萱萱

當初會知道這間，是因為有次無意間經過，發現很多人排隊，仔細一看，原來這家沒有店名，而且餐點真的不貴

但附近真的不太好停車，所以一直沒機會來，前二天經過剛好有路邊停車格，於是決定來嚐鮮看看

小菜20元起。餐點有炒油麵、炒米粉、綜合麵都是40元。魯肉飯45元、香腸飯、焢肉飯、燒肉飯都是65元，跟一般便當店相較之下，真的不算貴

早上十點多來，現場就有滿多人了，一到用餐時間更不用說，直接排隊到店門外

雖然內用很容易客滿，但還好翻桌率快，也不會等太久。附近也有滿多居民都是外帶回家吃

這次點了一份綜合麵（油麵＋米粉）油麵跟米粉，都有吸足湯汁很入味，上面的肉燥醬更迷人，鹹香口感很古早味，還有高麗菜跟些許豆芽菜，以銅板價格來說，這樣真的滿豐盛的

蘿蔔貢丸湯，口感清韻不死鹹，貢丸有脆度，蘿蔔燉煮夠久，口感香甜不會刮嘴，我個人還滿喜歡的

重口味的朋友，也可以加點辣椒，還滿提味的

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