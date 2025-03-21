【新竹食記】大街 Dàjiē

大街 Dàjiē 成立於1985年，老闆是約旦人，餐廳低調隱身在北門街的一處紅磚老宅中，這間最厲害的就是烤雞，而且只有周五、周六、周日提供賣完就沒了，想吃記得一定要提早預約，另外沙威瑪和老闆特製的阿拉伯紅茶也具有濃烈的中東風格和特色，喜歡嘗試異國料理的人有機會可以試試，在新竹住了十幾年完全不知道北門街有這一間中東餐廳。

開車可停鄰近的北大路停車場，步行約5分鐘可抵達。

▲大街 Dàjiē 位在北大路的紅磚老宅中，店面很低調有點不明顯。

▲門口的烤爐是烤雞專用的，當天雖然是假日前往，但烤雞已經賣完了超級殘念，想吃一定要提早預訂阿！

▲吧台後的陳列架有滿滿的特色杯子和餐具，很賞心悅目。

▲店內的擺設家具和桌椅有濃濃的中東風格，感覺很不像在台灣！

▲店內用餐空間很大座位多，整體氛圍營造得很不錯，某些座位區還是需要脫鞋的臥榻空間。

▲大街 Dàjiē 菜單：有必點的烤雞套餐、沙威瑪特色餐、還有各式台式料理、茶點和各式飲品咖啡。

▲現煮水果茶(熱) 160元：水果茶內有奇異果、桃子、鳳梨等水果，不過果汁本體是濃縮果汁不是現打果汁。

▲特製阿拉伯熱紅茶 140元：使用阿拉伯造型的茶壺杯組外觀很吸睛，紅茶內有加入豆蔻果實和番紅花，喝起來有著豐富果香和濃厚的紅茶底蘊，從來沒有喝過有這麼豐富口感的紅茶。

▲大街炒麵(豬肉) 320元：炒麵配料有豬肉、紅蘿蔔、蔥段和青菜，麵條軟硬適中，味道偏清淡，很家常的一道料理。

▲炒麵還附了一碗昆布湯。

▲羊肉沙威瑪 250元：烤餅外皮有烙印，烤得很香，內有滿滿的生菜和羊肉，吃起來很清爽，羊騷味不會太明顯，附上優格醬做搭配多了些香甜風味。

▲一人溫補中藥中藥雞肉鍋 350元：鍋物附了一碗白飯，內有雞肉、豆腐、高麗菜和薑片，湯頭有濃濃的藥膳風味，雞肉是帶骨的雞腿肉，肉質軟嫩，是冬天進補非常棒的火鍋。

雞蛋糕短評：烤雞是店內招牌，但要提前預訂才能吃到，沙威瑪是烤餅包肉味道不錯，生菜很清爽，約旦紅茶味道香醇，餐具也很唯美，生意非常好假日要提前預訂。



用餐環境★★★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【大街 Dàjiē美食資訊】

地址：新竹市北區北門街168號

電話：035266466

官網：facebook

營業時間：17:00–01:00 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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