《大有膳坊》這間香港在地美食值得一訪！要不是有香港朋友帶路，光憑大有膳坊地點的不便性、隱蔽性，台灣人真沒幾個人會去吃，尤其超考驗品性的門口告示”只招待本大廈xxxx”，如果阿偉自己一個人，當真會甩頭就走，說回《大有膳坊》本身，環境真的很local，妥妥的老香港味道，餐點美味好吃，價格也超合理，餐廳客人幾乎都是香港人～

目錄摘要 大有膳坊 大有膳坊資訊 大有膳坊在哪 大有膳坊空間 大有膳坊菜單 大有膳坊評價 延伸閱讀

大有膳坊

《大有膳坊》沒香港在地人帶路應該不會有人吃過！不像大多的香港茶餐廳有店面、地點好找、交通方便，大有膳坊地點真的太絕！門口還有貼上告示，阿偉真覺得，就算台灣人經過門口，應該有70~80%會路過不進門，加上《大有膳坊》在網路沒幾個介紹，在Google地圖上各扯，正確名稱竟然要收尋大有食堂才找的到，這無疑是增加大大大難度～

機場接送推薦

香港網路

真的很重要！出發前隨便買，結果到了香港發現，竟然要身分認證，回飯店果斷重買！透過 跟 再買過，

另外買eSIM卡要注意手機是否適用，不然換SIM卡也很方便，大都有附退卡針。 上網還要身分認證實在無言...

香港交通必備

香港遊樂園優惠門票買了嗎？

香港迪士尼樂園｜ ｜

｜ 香港海洋公園｜ ｜

｜ 香港杜莎夫人蠟像館｜ ｜

大有膳坊資訊

電話：+85229976568

時間：09:00–17:00

地址：香港新蒲崗大有街34號新科技廣場地下3號舖 / 地圖

大有膳坊在哪

大有膳坊就在香港新蒲崗區，搭乘香港地鐵要搭到鑽石山站，然後再搭配香港旅遊、香港自由行必備11號大長腿，就能到達了！

話說，要不是香港朋友帶路，阿偉自己看到大有膳坊門上的這個告示，還真的不會走進去😅

大有膳坊空間

《大有膳坊》內用空間真的不大不寬敞，環境也比台式早餐店還…差一點點，但這就是老香港味，美味好吃價格合理，比環境更重要！當然環境也有維持在整潔的階層拉～

《大有膳坊》料理檯真的超忙碌，還好點餐跟料理廚師有分開，不然很能會大塞車～

大有膳坊菜單

大有膳坊菜單就在進出的路口跟內用的牆面上，有分成香港早餐菜單跟香港下午茶菜單，餐點價格老實說，算便宜！不是數字偷怪念，而是直間換算過來的價格，真得很佛！

朋友點的飲料，喝起來偏甜一點，有台南甜的感覺，裡面的料是紅豆。

早餐吃炸排骨真的很酷！要不是朋友大力推薦，說真的阿偉還真沒早上吃過炸排骨。

炸排骨很厲害！外表超脆口，美味好吃阿偉大推。

香港必吃美食西多士，幾乎每次去香港旅遊，都會去香港茶餐廳好好吃上一兩次、三四次，經典美味不吃等於沒來😂

再淋上糖漿蜂蜜，拉高血糖創早好心情的美味西多士就更邪惡了！

切西多士的畫面真的超邪惡，光看又偷偷口水了！

《大有膳坊》公仔麵很讚！雖然忘了當時點了什麼口味，但味道是真的很夠味！當下四人都稱讚。

大有膳坊評價

《大有膳坊》美味程度不輸知名的香港美食！說真的阿偉很意外，原本根本不期待這間大有膳坊，因為是突然一早被挖起來，坐了好幾站香港地鐵，去吃的香港早餐，走了一路我還一臉矇，到了店前傻眼，闖進去好嗎？結果香港人好像都很習慣了，好幾個人都是直接走進去，心想反正有香港在地人帶路，跟著吃《大有膳坊》準沒錯～

延伸閱讀