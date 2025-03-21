台南關子嶺旅遊好好玩！
關仔嶺老街、台灣木材故事館，好拍又好逛，
碧雲寺的景色超優美，
還有台灣七大奇景「水火同源」，
以及多條登山步道可欣賞美景。
招牌美食「桶子雞」更是必吃，
還能泡「泥漿溫泉」鬆一下。
是台南親子旅遊、家庭旅遊的好選擇，
建議可以安排二天一夜的行程，
好好暢遊關子嶺！
【關子嶺風景區】
Ⓞ地址：臺南市白河區關嶺里
關子嶺是台南著名的旅遊景點，
四周有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱，風景幽靜。
風景區周邊沿線有水火同源、火山碧雲寺、關子嶺溫泉老街，
以及火王爺廟、嶺頂公園、寶泉橋…等休憩玩賞地點。
【碧雲寺】
座落於山靈水秀的台南縣關仔嶺半山腰中，
供奉觀音，是台灣直轄市定古蹟，
因寺廟與水火同源同承一脈，
地下富含天然氣，
故名「火山碧雲寺」。
▼出米洞
位於碧雲寺旁，傳說會自動生出米來，
也是到此必看的景點之一。
▼龍泉水
位於碧雲寺主殿後方，可供善信取用，以祈求闔家安康。
【水火同源】
臺灣七大奇景之一
位於關子嶺風景區，
是一處水與火共存的自然景色，
崖壁間有天然氣與泉水從壁縫中流出。
▼寶泉橋
這裡是關子嶺溫泉主要的源頭之一。
關子嶺溫泉自日治時期起便享負盛名，
並列台灣四大溫泉名湯，
屬弱鹼性碳酸泉，色澤呈灰黑色，又稱「泥漿溫泉」，
浸泡後全身舒暢，皮膚柔滑光潔。
▼關仔嶺溫泉老街
這裡是日治時期的「溫泉大路」，有許多間溫泉旅社林立。
▼穿上日式浴衣，
走在燈籠街道，日本味十足！
【台灣木材故事館】
◎地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號
建物於1956年興建，早期為辦公廳舍，後來改為宿舍使用，
整修開放後，是關子嶺地區木構建造的日式建築，
入內參觀免費，且可認識體驗台灣的國產材，
還能透過五感體驗，促進國產材與人的連結，
並展現國產材木質精美的獨特工藝。
▼穿著浴衣，在這拍照打卡也很有fu~
關子嶺「桶子雞」是必吃特色美食！
以下推薦二間餐廳給大家~
【竹香園甕缸雞】
◎地址：台南市白河區關嶺里46-3號
創立於2003年，結合地方特色食材與在地放山雞，
鑽研出的獨家甕缸雞，是招牌必吃料理。
▼手剝甕缸雞，皮脆肉嫩，
搭配招牌雞油、香氣四溢。
▼多樣的山產料理，讓大家吃得超開心！
【阿郎食堂】
◎地址：臺南市白河區關嶺里關子嶺15號1樓
位於湯泉美地溫泉會館1樓餐廳的「阿郎食堂」，
提供豐富多樣又美味的中式料理，
砂鍋魚頭、甕子雞、紅燒山豬皮，
更是每桌必點必吃的經典菜色。
▼蔗香甕仔雞
選用肉質紮實有嚼勁的放山雞，
與台南在地白甘蔗一起甕窯而成。
雞肉外皮酥脆，肉嫩多汁，
只要沾點椒鹽提味就好吃。
▼砂鍋魚頭湯
烏山頭水庫的大頭鰱，搭配關子嶺山泉水，
再放入季節時蔬、海鮮一同熬煮，
魚肉鮮香、蔬菜鮮甜，每一口吃起來都香濃有味，
而且份量十足，適合多人分享。
▼紅燒山豬皮，
吃起來軟Q入味且帶有膠質感，非常特別！
來到關子嶺旅遊，建議可住宿一天，
泡泥漿溫泉，好好放鬆疲勞的身心！
【關子嶺富野溫泉會館】
◎地址：台南市白河區關嶺里關子嶺28號
▼「關子嶺富野溫泉會館」
原為台南市關子嶺勞工育樂中心，
113年5月全新整裝開幕，有多間溫泉客房可供旅客住宿泡湯，
感受關子嶺泥漿溫泉的獨特魅力，
還有會議室、戶外溫泉浴池…等設施服務可使用。
▼湯屋雙床房
房間內有泡湯池，打開水龍頭，
直接就是台南最著名的天然泥漿溫泉，
有養顏美容、強身健體等功效，絕對必泡啊~
【景大溫泉渡假莊園】
◎地址：台南市白河區關子嶺56號
位於台灣南部的關仔嶺，佔地4000坪，
有泥漿溫泉、水療SPA設施…等服務，是住宿的好選擇。
▼托斯卡尼雙人房
房間乾淨寬敞，有半露天的溫泉浴池，可以泡湯。
▼隔天吃完早餐活力滿點，
又可繼續下一段旅程。
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