台南關子嶺旅遊好好玩！

關仔嶺老街、台灣木材故事館，好拍又好逛，

碧雲寺的景色超優美，

還有台灣七大奇景「水火同源」，

以及多條登山步道可欣賞美景。

招牌美食「桶子雞」更是必吃，

還能泡「泥漿溫泉」鬆一下。

是台南親子旅遊、家庭旅遊的好選擇，

建議可以安排二天一夜的行程，

好好暢遊關子嶺！

【關子嶺風景區】 Ⓞ地址：臺南市白河區關嶺里

關子嶺是台南著名的旅遊景點，

四周有枕頭山、虎頭山、大凍山、雞籠山等群峰環抱，風景幽靜。

風景區周邊沿線有水火同源、火山碧雲寺、關子嶺溫泉老街，

以及火王爺廟、嶺頂公園、寶泉橋…等休憩玩賞地點。

【碧雲寺】

座落於山靈水秀的台南縣關仔嶺半山腰中，

供奉觀音，是台灣直轄市定古蹟，

因寺廟與水火同源同承一脈，

地下富含天然氣，

故名「火山碧雲寺」 。

▼出米洞

位於碧雲寺旁，傳說會自動生出米來，

也是到此必看的景點之一。

▼龍泉水

位於碧雲寺主殿後方，可供善信取用，以祈求闔家安康。

【水火同源】

臺灣七大奇景之一

位於關子嶺風景區，

是一處水與火共存的自然景色，

崖壁間有天然氣與泉水從壁縫中流出。

▼寶泉橋

這裡是關子嶺溫泉主要的源頭之一。

關子嶺溫泉自日治時期起便享負盛名，

並列台灣四大溫泉名湯，

屬弱鹼性碳酸泉，色澤呈灰黑色，又稱「泥漿溫泉」，

浸泡後全身舒暢，皮膚柔滑光潔。

▼關仔嶺溫泉老街

這裡是日治時期的「溫泉大路」，有許多間溫泉旅社林立。

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▼穿上日式浴衣，

走在燈籠街道，日本味十足！

【台灣木材故事館】

◎地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號

建物於1956年興建，早期為辦公廳舍，後來改為宿舍使用，

整修開放後，是關子嶺地區木構建造的日式建築，

入內參觀免費，且可認識體驗台灣的國產材，

還能透過五感體驗，促進國產材與人的連結，

並展現國產材木質精美的獨特工藝。

▼穿著浴衣，在這拍照打卡也很有fu~

關子嶺「桶子雞」是必吃特色美食！

以下推薦二間餐廳給大家~

【竹香園甕缸雞】

◎地址：台南市白河區關嶺里46-3號

創立於2003年，結合地方特色食材與在地放山雞，

鑽研出的獨家甕缸雞，是招牌必吃料理。

▼手剝甕缸雞，皮脆肉嫩，

搭配招牌雞油、香氣四溢。

▼多樣的山產料理，讓大家吃得超開心！

【阿郎食堂】

◎地址：臺南市白河區關嶺里關子嶺15號1樓

位於湯泉美地溫泉會館1樓餐廳的「阿郎食堂」，

提供豐富多樣又美味的中式料理，

砂鍋魚頭、甕子雞、紅燒山豬皮，

更是每桌必點必吃的經典菜色。

▼蔗香甕仔雞

選用肉質紮實有嚼勁的放山雞，

與台南在地白甘蔗一起甕窯而成。

雞肉外皮酥脆，肉嫩多汁，

只要沾點椒鹽提味就好吃。

▼砂鍋魚頭湯

烏山頭水庫的大頭鰱，搭配關子嶺山泉水，

再放入季節時蔬、海鮮一同熬煮，

魚肉鮮香、蔬菜鮮甜，每一口吃起來都香濃有味，

而且份量十足，適合多人分享。

▼紅燒山豬皮，

吃起來軟Q入味且帶有膠質感，非常特別！

來到關子嶺旅遊，建議可住宿一天，

泡泥漿溫泉，好好放鬆疲勞的身心！

【關子嶺富野溫泉會館】

◎地址：台南市白河區關嶺里關子嶺28號

▼「關子嶺富野溫泉會館」

原為台南市關子嶺勞工育樂中心，

113年5月全新整裝開幕，有多間溫泉客房可供旅客住宿泡湯，

感受關子嶺泥漿溫泉的獨特魅力，

還有會議室、戶外溫泉浴池…等設施服務可使用。

▼湯屋雙床房

房間內有泡湯池，打開水龍頭，

直接就是台南最著名的天然泥漿溫泉，

有養顏美容、強身健體等功效，絕對必泡啊~

【景大溫泉渡假莊園】

◎地址：台南市白河區關子嶺56號

位於台灣南部的關仔嶺，佔地4000坪，

有泥漿溫泉、水療SPA設施…等服務，是住宿的好選擇。

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▼托斯卡尼雙人房

房間乾淨寬敞，有半露天的溫泉浴池，可以泡湯。

▼隔天吃完早餐活力滿點，

又可繼續下一段旅程。

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