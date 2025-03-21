此次入住東涌世茂喜來登酒店的房型是有包含早餐

來之前有看過別人的簡介，聽說這裡的早餐非常的豐盛

今天我就自己來吃吃看!

脫離市中心的飯店

空間整個就是放大，吃飯也可以很輕鬆

麵包區

麵包都會布蓋著，乾淨衛生

可以自行加熱、醬料的選擇性也很多

生菜區

真的是五顏六色的蔬菜都有

還有各式起司、餅乾

單吃生菜覺得不夠

火腿拼盤上的火腿來搭配一下生菜

有肉有菜、營養更好

早餐想要來上一碗熱乎乎的麵

現場就有喔!

來碗超接地氣的魚丸麵

不想吃麵也可以單點魚丸湯來吃吃

醬料、配料一字排開

要鹹、要辣、要酸都不是問題!

生煎包、炸蔥花捲、炒米粉

主打一個怕你吃不飽

烚蛋就是我們說的水煮蛋

大蒜蛋塔？!

哈~~~牌子上面真的是這樣寫的...但因為名字真的是太奇怪

所以我沒有勇氣拿...

現製歐姆蛋

如果有不吃的食材可以直接告知

就不會加入你的歐姆蛋裡囉

蜜汁火腿、意大利烘蛋

火腿好吃喔~雖然瘦肉居多但嫩口不柴

炸薯餅、炒香菇、烤蕃茄

薯餅只有保溫的效果，吃來口感略差

香菇好吃~這幾天下來覺得吃肉吃的都有罪惡感了...

來點蔬菜贖罪一下

雞肉腸、培根、豬肉腸

加工類食品我就比較少吃了

廣東粥、油條

香港的粥品就是主打一細滑溜

清粥小菜

配上一碗粥~幸福!

各式包子、港點

奶皇包、蝦餃等等

蝦餃好吃喔~

杏子哈蜜瓜奶昔、紅菜頭蘋果汁

水果、養樂多

各類麥片

許多小朋友都裝一碗就開始乾吃

原味優酪、綜合麥片、調味優酪

全脂牛奶、低脂牛奶、脫脂牛奶

大人小孩都愛的果汁

菠蘿汁、橙汁、紅莓汁

烘焙麵包

香港最有名的波蘿包、丹麥酥、杯子蛋糕、椰子卷、可頌

現烤格子鬆餅

我超愛吃格子鬆餅的啦~

有蜂蜜和我最愛的現打鮮奶油

光有這兩樣我就可以吃上2~3份鬆餅

當然還有各式果醬和配料

保證你吃到的鬆餅符合你要的口味

還有各式水果

難怪大家對東涌世茂喜來登酒店的早餐評價很好

我自己吃來一輪我也覺得CP值挺高的耶!

如果再有來入住這裡，我還想再來吃一次囉!

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