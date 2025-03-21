此次入住東涌世茂喜來登酒店的房型是有包含早餐
來之前有看過別人的簡介，聽說這裡的早餐非常的豐盛
今天我就自己來吃吃看!
脫離市中心的飯店
空間整個就是放大，吃飯也可以很輕鬆
麵包區
麵包都會布蓋著，乾淨衛生
可以自行加熱、醬料的選擇性也很多
生菜區
真的是五顏六色的蔬菜都有
還有各式起司、餅乾
單吃生菜覺得不夠
火腿拼盤上的火腿來搭配一下生菜
有肉有菜、營養更好
早餐想要來上一碗熱乎乎的麵
現場就有喔!
來碗超接地氣的魚丸麵
不想吃麵也可以單點魚丸湯來吃吃
醬料、配料一字排開
要鹹、要辣、要酸都不是問題!
生煎包、炸蔥花捲、炒米粉
主打一個怕你吃不飽
烚蛋就是我們說的水煮蛋
大蒜蛋塔？!
哈~~~牌子上面真的是這樣寫的...但因為名字真的是太奇怪
所以我沒有勇氣拿...
現製歐姆蛋
如果有不吃的食材可以直接告知
就不會加入你的歐姆蛋裡囉
蜜汁火腿、意大利烘蛋
火腿好吃喔~雖然瘦肉居多但嫩口不柴
炸薯餅、炒香菇、烤蕃茄
薯餅只有保溫的效果，吃來口感略差
香菇好吃~這幾天下來覺得吃肉吃的都有罪惡感了...
來點蔬菜贖罪一下
雞肉腸、培根、豬肉腸
加工類食品我就比較少吃了
廣東粥、油條
香港的粥品就是主打一細滑溜
清粥小菜
配上一碗粥~幸福!
各式包子、港點
奶皇包、蝦餃等等
蝦餃好吃喔~
杏子哈蜜瓜奶昔、紅菜頭蘋果汁
水果、養樂多
各類麥片
許多小朋友都裝一碗就開始乾吃
原味優酪、綜合麥片、調味優酪
全脂牛奶、低脂牛奶、脫脂牛奶
大人小孩都愛的果汁
菠蘿汁、橙汁、紅莓汁
烘焙麵包
香港最有名的波蘿包、丹麥酥、杯子蛋糕、椰子卷、可頌
現烤格子鬆餅
我超愛吃格子鬆餅的啦~
有蜂蜜和我最愛的現打鮮奶油
光有這兩樣我就可以吃上2~3份鬆餅
當然還有各式果醬和配料
保證你吃到的鬆餅符合你要的口味
還有各式水果
難怪大家對東涌世茂喜來登酒店的早餐評價很好
我自己吃來一輪我也覺得CP值挺高的耶!
如果再有來入住這裡，我還想再來吃一次囉!
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