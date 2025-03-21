攝影愛好者評選出的世界三大夜景：日本北海道函館夜景、義大利那不勒斯夜景和香港維港夜景，你都蒐集到了嗎？霓虹燈火拼出城市全貌，夜景愈夜愈美麗！香港島嶼多，海面與半島交疊構織出有層次的景色，所以賞夜景勝地也很多。除了走訪維多利亞港夜景之外，香港太平山夜景是山頂夜景首選，也不容錯過！啟程前往香港前，先一起來看看還有哪些香港夜景好去處吧！

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香港太平山夜景

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香港夜景｜維多利亞港

一整排燈光閃爍的大樓有高有低，倒影映在海面上，這幅畫面可說是香港招牌，道盡香港繁華和魅力。因此說維多利亞港的夜景是香港最具代表性的景觀之一也不為過！

在尖沙咀的星光大道或灣仔的海濱長廊，觀光客還可以欣賞到「幻彩詠香江」光影匯演，這場每晚舉行的燈光秀展示了城市的獨特風采。在晴朗的夜晚，港面上是波光粼粼，燈光與倒影相映成趣，會有種讓人忘記時空的迷幻氛圍喔！

香港夜景｜香港太平山

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香港太平山居高臨下能將壯觀的城市全景360度無死角一次收進視野中！從山頂「凌霄閣摩天台428觀景台」俯瞰，可以欣賞到港島的天際線以及隔座橋九龍的璀璨夜景，感受到香港獨有的活力與魅力。尤其在晴朗的夜晚，這裡的視野更廣闊，環繞夜景一覽無遺！

上太平山可以搭乘山頂纜車、巴士和計程車，但大多數觀光客都是選擇在中環的山頂纜車總站搭纜車上山，雖然要排隊，但纜車全程不用10分鐘就能直達山頂囉。

香港夜景｜香港中環摩天輪

大城市一定要有一座摩天輪的吧，香港中環摩天輪高60米，一次可以搭乘3圈，大約需要花15至20分鐘。香港摩天輪是城市地標、約會勝地，也是觀賞夜景的熱門地點！從摩天輪的高處，遊客能俯瞰到香港島的天際線、維多利亞港的燈光以及對岸的九龍，沒有搭乘摩天輪，也可以在地面上拍下摩天輪與周邊摩天高樓的美麗市景！

另外，好玩編最建議在日落時段搭乘摩天輪，摩天輪接近傍晚會點燈！能夠體驗白天與夜晚交替的美景，讓這次遊覽成為難忘的回憶。

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香港夜景｜海港城海運觀點

比起其他欣賞香港夜景景點，海港城海運觀點是比較新的景點，因此也比較少人知道，但這裡也是欣賞維多利亞港的絕佳去處喔！

香港海港城位於九龍，是一座樓高5樓的大樓，頂層觀景台就是「海運觀點」，開放遊客免費登頂欣賞夜景。從海運觀點看出去，遊客可以270度欣賞到開闊的維港夜景，也因為人比較少，所以也成為不少攝影愛好者拍攝維港夜景的據點。

香港夜景｜天際100

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天際100座落於九龍市中心黃金地段，是香港最高樓環球貿易廣場100樓，擁有壯觀的全景平台，白天可以俯瞰香港港都全景和天際線，晚上可以飽覽點點燈火和車河，日夜都美、景致截然不同。這裡也是香港最高的室內觀景平台，觀景台內部還設有多媒體展覽介紹香港的歷史、文化，所以如果旅遊時剛好遇到下雨，別忘了天際100也能賞夜景不掃興。

香港夜景｜西九海濱長廊

香港西九文化區海濱長廊是在地居民享受黃昏日落運動、散步的面海廣場，也是欣賞夜景的理想地點。從港鐵柯士甸站外一直伸延到九龍站以西的整片海濱長廊，都可以遠眺維多利亞港的建築燈火景觀。

長廊有座椅休憩區、公廁和觀景位置，方便遊客停下來細細欣賞夜景。所以如果想找個地方不受打擾、沒有時間壓力的享受香港夜景，很適合來這裡！

香港夜景｜昂船洲大橋

昂船洲大橋連接昂船洲和青衣島，是香港的重要交通樞紐，橋底下意外成為欣賞夜景的好去處！入夜後大橋亮起燈，構成了清晰的輪廓，對面的大樓閃爍光芒，此時在橋下能近距離仰望橋體，也能拍到對面的城市燈火，夜景角度超特別！

香港夜景｜青馬大橋

青馬大橋是連接青衣島和馬灣的橋樑，根據官網介紹，它全球最長的行車及鐵路雙用吊橋！網路上也有人推薦從橋底下賞夜景，但好玩編比較推薦從橋兩端的海濱長廊和觀景台，欣賞壯觀的青馬大橋本人！青馬大橋青衣島端的青嶼幹線觀景台，剛好在青馬大橋和汀九橋中間，這裡能以全方位的視野欣賞青馬大橋、汀九橋兩側的城市港口景觀。

青馬大橋橋體設計很美，白天晚上都好拍，懸索吊橋晚上會亮燈，大橋下方的水面也映出燈光，與岸邊建築交織形成美麗的倒影！

香港夜景｜獅子山

獅子山位於九龍和新界的交界處，高約495米，有點像台北象山，雖然不算高，卻因為正好位在市中心，因此賞景視野絕佳。獅子山有許多登山步道，白天是許多香港人的日常運動去處，到了夜晚，獅子山成為飽覽壯觀城市夜景的勝地之一，能夠全景俯瞰九龍、旺角及維多利亞港的迷人燈光，幾乎坐擁半個香港。

獅子山山頂設有觀景平台，讓人稍微休息停留及拍照，但需要靠腳力登山才能賞景，下山也因為天黑需要攜帶照明設備，旅客要稍微評估自己體力是否能負荷喔。

地址： 香港竹園竹園道 交通方式： 港鐵至黃大仙站後步行前往獅子山公園登山口進入

香港夜景｜巴士夜遊

如果旅行沒有太多時間細細走訪香港，不少觀光客選擇搭乘香港開篷巴士夜遊九龍、香港島，能讓你自在舒服的兜風欣賞這座城市的夜色、燈光與風景，是滿獨特的旅遊體驗喔！

圖片來源：

開篷巴士其實就是城市觀光雙層巴士，白天到夜晚都有班次，其中夜遊場時間落在晚上6點至9點，有3條指定路線，讓大家輕鬆地穿梭香港島和九龍多個著名景點及地標，旅程大概60至75分鐘。