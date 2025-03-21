曼谷必逛四面佛商場Erawan Bangkok，集結米其林美食、時尚美容、Karmakamet香氛(近BTS Chit Lom 奇隆站)

香火鼎盛的曼谷四面佛，不只是在地人會來參拜、更是觀光客來曼谷必訪的熱門景點，就算信仰不同也會來逛逛。我們走訪四面佛後就來到曼谷知名的 ERAWAN BANGKOK商場 ，小凉這一篇就要來跟大家分享這個商場有啥好逛、有啥好吃的米其林美食，當然就算你不餓只是想要休息一下或上廁所，ERAWAN BANGKOK商場就是你最佳選擇！！

曼谷ERAWAN BANGKOK交通方式：

●搭乘空鐵BTS至Chit Lom奇隆站站(E1)，走2或6號出口，出站後，直接走空橋約步行2~3分鐘即可以進入ERAWAN BANGKOK商場2樓，交通相當方便。

●請飯店叫車或自行搭計程車。

曼谷四面佛-參拜須知、交通方式 ，這一篇有更詳細的分享唷！

搭乘空鐵BTS至Chit Lom奇隆站站(E1)，走2或6號出口出站後、沿著空橋直走，就能看到左手邊通往Erawan Bangkok商場專屬空橋，泰國曼谷的交通真的很便利，且出站又不用下樓去找路，一整個可直達目的地超棒！

Erawan Bangkok商場旁除了是曼谷必參拜的四面佛以外，另一左手邊則是之前很夯的 LV Cafe 。

泰國曼谷Erawan Bangkok商場樓層介紹： 每一層樓都有乾淨的化妝室、就算是到四面佛參拜後或外頭氣溫高，都很適合先到Erawan Bangkok商場小歇一下唷！

LG樓層：以美食餐廳、咖啡廳為主。

1樓：香氛品牌、咖啡廳。

2樓：美食餐廳、異國料理。

3樓：身體保健。

4樓：美容SPA、鐘錶眼鏡行、男士理髮。

曼谷ERAWAN BANGKOK商場 跟其他商場很不一樣，這邊以美食、香氛、美容保養、健康管理等為主，而且這些品牌能進入Erawan Bangkok都是精挑細選後才進駐的唷！

這家人氣滿高的PAPILLA是以頭皮ＳＰＡ保養為主，且店門口就有不少圖文介紹，可以參考！

這家鐘錶眼鏡行在地朋友相當推薦，除了產品規格高檔以外，服務也是一流，重點是鏡框都相當有特色！

除了以上還有美容SPA、身體保健，醫美健身等！

JHAROKHA By Indus位於Erawan Bangkok商場二樓，是一家專賣印度料理的餐廳，更是曾榮獲連續七年米其林推薦的殊榮、外表看似很高貴，但其實這邊的正統印度料理可是走親民路線的喔！！

午餐11:30~15:00雙人套餐只要$690泰銖(另加10%服務費及7%稅金)，你說這價格怎能不進來品嚐呢？（請點入→ 線上菜單 ）

《KKday》，品嚐融合傳統風味與現代烹飪技術的創意菜餚就在這！

一打開門，讓小涼有震驚到！！這裡面也太華麗太美了吧！讓人好想要晚上再來一趟，坐在吧台區來上一杯小酒，悠閒地聽著音樂！！加上這邊的燈飾、座椅以及後方的酒品一整個玲瑯滿目，讓人可以更自在的享受空間的輕鬆氛圍、偷偷說每一處也很好取景拍美照！！

用餐的空間很明亮，加上一旁有著大片落地窗設計，陽光透進來更顯溫馨。JHAROKHA By Indus在裝潢上下了很大的功夫，不只是將代表印度的國鳥＂孔雀＂融入裝潢內，更將空間規畫的適當，就算多人聚餐也不顯擁擠！！

《KKday》

圖下是我們午餐的菜色，這樣雙人套餐只要690元泰銖(需另加10%服務費及7%稅金)，但桌上的紅酒是需要另外加購的喔！想不到印度菜跟紅白酒是最佳好朋友，喜歡小酌的朋友可以試試！

（未滿１８歲請勿飲酒、喝酒不開車、開車不喝酒）

這一道印度奶油咖哩雞肉是小凉的最愛！本身我就喜歡印度烤餅去沾上奶油咖哩醬的口感及風味，那咖哩得濃厚加上辛香味的香氣足、雞肉軟嫩不柴，伴隨著烤餅一起入嘴，層次風味明顯，讓人一口接著一口不想停啊！！！

值得一提的就是這邊除了是道地印度料理，就連廚師以及服務的人員都是印度人唷！講英文也沒問題～～

這一大盤內有印度烤餅、炸蓮藕以及蔬菜棒來搭配主廚特調的五種印度醬！！吃法就隨個人，因為小涼還是看上印度烤餅，直接拿來沾上印度酸辣醬吃風味就很不賴了，尤其那烤餅酥香又帶嚼勁，那麵香味更是一絕！！

這一道朋友說吃起來很酥脆且具特別！

以雞肝為主料理製作成的雞肝派，裡面還有加入不少堅果唷！

不得不說這樣一份雙人套餐只要$690泰銖，加上環境優斗，口味又道地，怎能不趕快推薦給要來泰國曼谷旅遊的你們呢？怕到現場不知道如何點餐，也可以在先選好餐唷！

來到泰國最不能錯過的就是香氛系列， Karmakamet 是泰國知名香氛品牌，且有著超過50年歷史，主要以濃縮的花卉和植物芳香油調製而成，更擅長透過味道來療癒身心，也因為香味好聞又不刺鼻，加上優質品質、精美包裝、價格也比一些外國品牌要來的親民，就連在地泰國人也都很喜愛Karmakamet香氛！

一進入的造景就很吸睛，且在門口就能聞到香氛的氣味，不得不說在裝潢上也很用心，你說這不就要馬上拍照打卡跟姊妹們炫耀一下！因為這品牌在台灣的蝦皮也有販售，但親自到店的感受還是最棒的，重點是這邊有會講中文的店員唷！

店內以金紅色的裝潢為主，很跳色卻又很吸睛，尤其大顆的金蘋果更是一絕！

展示架上的香氛產品琳琅滿目，有身體噴霧、擴香瓶、室內香氛噴霧、身體香氛噴霧、身體乳液、香氛蠟燭以及香氛包等，記得店員在解說時好像說產品的香氣總共有100多種呢～

大金蘋果下的展示櫃有提供一些香氛味道可自行打開試聞，喜歡後再去選購要擴香瓶或香氛包等產品。

其實他們家的香氣聞久了都很舒服也很好聞，因為都是用天然的植物與精油香氛搭配製作！每一款產品的包裝也都很獨特，不管是要自用或送禮都相當適合。

這位就是小涼說的會講中文的美麗小姐姐，不只是解說得很詳細又很親切，完美的給了我們一個相當棒的購物經歷。

如果你想要找可愛版的小尺寸香氛噴霧、香氛蠟燭、或香氛身體乳、護手霜等，可以到Karmakamet隔壁的 KARMA & SON ，這家是Karmakamet的姊妹品牌，一樣專賣香氛產品，只是屬於小包裝、味道和產品的選擇更多樣化，重點是送禮也不傷荷包又具特色！！

走進來好像來到一間很懷舊的中藥店，檯面上也擺放了不少香氛材料以及可聞味道的香瓶，架上就是小涼說的精巧可愛的小尺寸香氛身體乳、室內噴霧、護手霜、香氛蠟燭等7種產品，雖然是小巧但均有標示清楚香氛味道以及產品英文名，重點現場還有提供試聞，讓你選購起來更方便！當日小涼偏愛檸檬以及咖啡的味道，所以就帶了不少咖啡味道的產品回家準備送給姊妹，很想知道咖啡擦在身上會是怎麼一回事XD

如果你有選擇障礙，直接依照喜歡的味道拿上一整組送人、不只是省時又方便！

就算你只是單買產品，店家依舊有提供獨立式的紙袋包裝，質感滿滿一個產品一袋包裝，送禮更是不失禮！！

Erawan Bangkok商場內的兩家香氛＂Karmakamet＂及＂KARMA & SON＂都很不賴！如果你很喜歡香氛所帶來的療癒，強力推薦你們有來泰國曼谷可以來看看唷！！

Erawan Bangkok商場的LＧ樓層是以美食餐廳跟咖啡廳為主，這邊有家專賣日本正宗關西風和牛壽喜燒的店家很推薦大家可以試試，尤其是來曼谷自由行多天，吃了多餐的泰菜後想要轉換口味Suki Masa就很適合你，畢竟來泰國還能吃到正宗的日式壽喜燒也很厲害！！

整間餐廳內充滿了濃厚的日式風格，還將日本楓葉、竹林裝潢至餐廳內，不只是食物道地、就連裝潢也讓你置身在日本的氛圍中！

Suki Masa店內均採用日本秋田牛，並在料理廚旁擺放了證書！！

這邊除了道地的正宗關西壽喜燒以外，還有提供火鍋、生魚片、壽司等日本料理！

圖下是雙人套餐的日本關西風和牛壽喜燒，這是好友們點的，我有偷吃一片牛肉，真的好吃又超嫩，下一次換我點這個！！

小涼與姊妹吃的是豬肉火鍋，昆布湯頭附沙拉、白飯、以及麵條。麵條直接沾取附上的麻醬吃，不得不說這醬汁扒附在麵條上真的超夠味且麵條的Ｑ彈超滑順！

炸蝦壽司也是一絕，尤其上頭還以魚子醬點綴呢

給的菜盤也相當的豐富，有高麗菜、香菇、洋蔥、菠菜、杏鮑菇、金針菇、豆皮、紅蘿蔔等，時蔬的甜完全釋放入湯底，也讓昆布湯頭喝起來更溫潤順口！！

嚴選的梅花豬肉輕涮後就可食用，帶點厚度吃起來不柴又軟嫩，加上湯頭的清甜也讓豬肉更美味，而且不用沾醬我就覺得很好吃了！

沿著ERAWAN BANGKOK商場逛，逛累了也可以到illy coffee小歇一下，喝杯咖啡、補充個甜點再出發，畢竟泰國的白天氣溫可不是開玩笑的！小凉個人很推薦他們家的冷萃咖啡唷～

如果你喜歡中菜料理，ERAWAN BANGKOK商場二樓也有萬豪酒店旗下的中餐廳，以明亮的落地窗搭上霸氣的木門，門口有擺放菜單可以先參考， 萬豪Man Ho 中菜單 的菜色比較偏家庭式料理，近期更是推出個人套餐，不管你是一個人或多人都能輕鬆享受中式料理無負擔唷。

Erawan Bangkok

地址：494 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

電話：+66 2 250 7777

營業時間：06:30-22:00(各店家營業時間均不同，請以店家官方網站公告為主)

官網： https://www.erawanbangkok.com

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