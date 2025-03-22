個人是蠻喜歡體驗不同的泰式環境的用餐氛圍，今天推薦給你們這家也是近期很夯的鄭王廟餐廳，不管是白天、夜晚的景色都深得我心，直接一棟鄭王廟在我眼前，不需要特別找戶外的涼亭乾等很久；🌄室外座位都是全河景，無論是選擇傍晚坐在室外吹風，還是日落時分來看落日余暉都很適合！😍😍

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📍個人推薦：冬陰功湯 🥘、蝦炒飯 🦐、泰式炒粿條 🍝（均價200-350泰銖左右）

📍餐廳一位難求，我自己是透過【三八旅客】預訂位置，記得選擇在河岸旁，才能看到完整的鄭王廟！預訂費：100泰銖/人

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=068abhmx

📍餐廳偏遠離市區較遠，大約需要20-30分鐘才能抵達（如果從曼谷市區出發的話）加上曼谷市區很容易塞車，一定要提前出發～

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預約Tips：

✨每個座位只保留 15 分鐘，如果預約的人過了15分鐘還沒有來，很有可能被取消位置

✨喜歡拍照的話可以衝這一家，如果預約不到也可以去附近的 🍴Salarattanakosin 或 🍴Horsamut餐廳

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🏠 Tha Arun, Bangkok Thailand

🏠 392/61 Maha Rat Rd, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Bangkok, Thailand, Bangkok