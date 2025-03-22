【韓國食記】倫敦貝果博物館(安國店)

來北村韓屋的人幾乎都會把這間倫敦貝果博物館納入行程中，他們有好幾十種各種不同口味的貝果，想得到的口味幾乎都吃得到，貝果愛好者一定要收藏吃起來！

唯一的缺點就是人潮非常多內部空間較小，而且假日無法使用APP預約只能現場抽號，當天從抽號碼牌到入內總共花了3小時左右非常誇張，建議一抵達先抽號碼牌，再到附近的韓屋逛逛，可隨時用手機追最新排隊進度。

平日造訪可使用APP預約免排隊喔！APP網址為：https://app.catchtable.co.kr/ct/shop/london_bagel_museum_anguk

▲倫敦貝果博物館安國店位在公寓一樓店面，看到門口滿滿的候位人潮真的很恐怖。

▲一抵達趕快先抽號碼牌，抽號碼牌方式是點選螢幕再用手機掃QR code，掃完會出現自己的號碼，手機上也會顯示。

▲手機上顯示的畫面，當天我是357號，現場是92號，還要等200多組....。當天先去吃了CAFE ONION和逛完韓屋回來花了三小時抓得剛剛好。

▲現場提供免費熱茶非常貼心。

▲倫敦貝果博物館安國店菜單：菜單分別手寫在外牆玻璃和黑板內，使用英文書寫外國人也能看得懂。

▲入內後店員會安排座位，找到位子後就開始獵食架上的貝果門囉！

▲醬料台上有醬料、餐具、飲用水可自取。

▲內用空間不大，人潮非常多，因此有些擁擠壓迫感，但其實店內的英式裝潢設計是很不錯的！

▲窗外還能看到韓屋的風景，這個角落真的很"韓國"。

▲蘑菇湯 12800韓元：這碗大概是我喝過有史以來最貴的蘑菇濃湯，換算台幣要將近300元，表面上有橄欖油、起司、香菇，濃湯非常濃郁，有濃濃的松露香氣，雖然不便宜但蠻好喝的，在外面受寒風吹需要熱湯暖一下胃。

▲拿鐵咖啡 6000韓元：陳小兔按照慣理點了她最愛的拿鐵，表層的奶泡很綿密拉花也很有水準，咖啡喝起來順口不苦澀，與牛奶完美融合。

▲貝果我們點了一款鹹的和三款甜的吃看看。本來以為甜的可能要外帶，沒想到最後還是全部掃光。(兩個小孩戰力頗驚人)

▲藍莓貝果 4700韓元：貝果表面裹上糖漿，口感比較濕潤有Q度，與我們平常吃到的mister donut的口感有很大的不同，藍莓的果香蠻明顯，但整體偏甜。

▲椒鹽捲餅奶油貝果 5900韓元：表免灑上了椒鹽，吃起來有鹹甜的味道，奶油香氣較不明顯。

▲松露奶油貝果 5500韓元：內層夾了一片松露奶油，但貝果沒有烤過所以中間的奶油沒有溶化，吃起來有點冰冰的，有點像是吃冰火波羅的感覺？

▲雙倍培根馬鈴薯貝果 14800韓元：使用酸黃瓜和番茄醬搭配，本來期待鹹食吃起來是熱的結果意外是冷的，雖然馬鈴薯泥很夠味但培根烤得過於乾柴有點可惜，這道是來訪的顧客幾乎必點。

雞蛋糕短評：平日可利用APP線上預約，假日只能至現場掃QR code預約，建議抵達先預約，花2小時逛逛附近的韓屋再回來，店員很親切等待時間會發熱茶，店內用餐空間有些擁擠，貝果口味總類多元，女生會很喜歡的點。



用餐環境★★★★

餐點★★★☆

服務★★★★

CP值★★★



【倫敦貝果博物館安國店美食資訊】

地址：20 Bukchon-ro 4-gil, Jongno District, Seoul, 南韓

電話：無

官網：instagram

營業時間：08:00–18:00

外送：無

線上預定：catchtable

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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