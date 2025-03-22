高雄橋頭火鍋吃到飽_蝦咘蝦咘─橋頭火車站附近美食餐廳，每人288元起，超過70樣內容通通吃到飽！火鍋食材自助吧超過50樣季節蔬菜、嚴選優質火鍋料，還有不定期更換口味的現擠霜淇淋、8種口味冰淇淋，海鮮控老饕推薦海陸拼盤套餐，爽嗑六種鱻爆海產，手工熬煮湯頭、醇厚牛奶湯煮菜涮肉吃得好過癮，附設汽車機車免費停車場_2025蝦咘蝦咘菜單，橋頭聚餐餐廳、橋頭火鍋店推薦、橋頭午餐、橋頭晚餐

關於蝦咘蝦咘

「高雄橋頭火鍋吃到飽_橋頭火車站附近美食餐廳」

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蝦咘蝦咘在哪裡

蝦咘蝦咘位於高雄市橋頭區隆豐路126號，近橋頭火車站、橋頭區農會、竹林公園，附設免費機車汽車停車場，周邊有公車站、火車站、機車停車空間、汽車停車空間。

蝦咘蝦咘環境_餐點特色

「質感火鍋餐廳加一，用餐空間寬闊舒適適合聚餐」

「手工熬煮湯頭，9款火鍋湯頭選擇」

「288元起，超過70樣內容吃到飽，當天採購新鮮時令蔬菜」

交通_停車資訊

大眾運輸：火車_橋頭火車站，走路12分鐘；95A路、95B路公車_橋頭區農會站，走路1分鐘。

機車：附設免費機車停車場、附近機車停車空間_隆豐路。

汽車：附設免費汽車停車場、附近汽車停車空間_隆豐路。

交通指引_蝦咘蝦咘

距離橋頭火車站不遠、橋頭區農會附近，選址於樹和路、隆豐路交叉口的4.9星高評價火鍋吃到飽─蝦咘蝦咘。

蝦咘蝦咘貼心規劃可供顧客免費停放的汽車停車格、機車停車格。

蝦咘蝦咘環境開箱

火鍋聚當天，搭乘火車到橋頭火車站下車後，騎乘ubike2.0到附近的租借站停放後，走路1分鐘即抵達蝦咘蝦咘。

蝦咘蝦咘營業時間為：

一~五 11：00~14：00；17：00~20：00

六、日 11：00~21：00

蝦咘蝦咘_接待區

走進蝦咘蝦咘，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

在蝦咘蝦咘用餐，可使用：

現金、台灣Pay、街口支付、全支付、全盈+Pay、橘子支付、悠遊付、icashpay、歐付寶等多元方式付款結帳。

規劃等候區，提供給提早抵達等候同行家人、友人的饕客們稍坐等候，用餐時間從入座後開始計算90分鐘。

蝦咘蝦咘_用餐空間

十分寬闊且明亮的質感空間，規劃適合一人開鍋的吧檯式長桌、2人桌、4人桌、6人桌。

左側為6人桌；右側為吧檯式長桌，均為每人一鍋。

一個人走進蝦咘蝦咘不尷尬，被安排在吧檯式長桌用餐，很自在~

6人桌，巧妙運用桌子空間，有放置4包衛生紙、桌上型垃圾桶，方便用餐時就近取用。

2人桌。

桌面上都有擺放享用餐食的盤子、筷子、湯勺，與到自助吧夾取食材的菜盤。

有準備兒童座椅給攜帶幼兒到蝦咘蝦咘用餐的朋友們使用，解放雙手好好享用桌前的好味鍋物。

蝦咘蝦咘_自助區

自助區動線流暢，火鍋餐廳內同時有多人用餐，到自助區夾取食材、盛裝肉燥飯、拿湯壺，也不會覺得卡卡的。

蝦咘蝦咘_火鍋食材自助吧

引進有調控整體濕度、溫度的專屬訂製冰櫃，將多達50種以上的蔬菜、火鍋食材放置於開放式櫃體中，以冰櫃優異的保冷功能，維持蔬菜、火鍋食材的新鮮、口感。

火鍋食材自助吧多以的原型食材為主，有種類多樣化的當季蔬菜、各式各樣的人氣火鍋料。

冬天在蝦咘蝦咘吃火鍋，實現茼蒿自由！

蝦咘蝦咘_醬料吧

醬料區每種辛香料、醬料都有獨立勺子與名牌，方便調製喜愛的火鍋醬料時參考。

原味、牛奶、藥膳、麻辣湯底，可在此區拿取湯壺到桌邊加湯。

蝦咘蝦咘_飲料吧、冰淇淋吧

冷熱飲水機、薯片、氣泡類飲料機。

有八種飲品的咖啡機。

現擠霜淇淋口味不定期更換，當天吃到的是香草口味的。

也有8種口味的冰淇淋可以吃。

蝦咘蝦咘餐點分享

湯底系列

經典火鍋湯底_柴魚昆布湯 +35元

每天手工熬煮的經典火鍋湯底，就是這鍋柴魚昆布湯。

清爽型的柴魚昆布湯底香氣醇厚、沒有負擔感，煮海鮮食材、蔬菜都好搭。

牛奶起司湯 +68元

走濃醇香路線的牛奶起司湯，把蔬菜、海鮮放到這鍋煮，加倍美味~

主餐套餐系列

海陸拼盤套餐 498元

海陸拼盤內容有：海鮮拼盤加培根牛或梅花豬二選一。

海鮮拼盤內容有：大白蝦、鮮蝦、大牡蠣、鱸魚、干貝、蛤蜊。

生食級北海道大干貝。

厚切鱸魚片。

刷滿存在感的大顆牡蠣。

不費力輕鬆脫殼的Q彈脆鮮蝦。

培根牛5盎司

把現切培根牛肉片夾入涮幾下，大約7分熟入口，熟度完美口感軟嫩，吃得到牛鮮味、豐富油脂。

梅花豬套餐 298元

梅花豬5盎司，台灣豬豬NO.1！

油花比例不高，涮煮後直接吃不沾醬可以吃到鎖在肉裡的鮮味，是完全沒有肉臭味的。

消費資訊

V 用餐日期：2025/03/13(三)

V 付款方式：現金、台灣Pay、街口支付、全支付、全盈+Pay、橘子支付、悠遊付、icashpay、歐付寶。

V 低消：身高140公分以上每人288元起，另加10%服務費；身高139公分以下，酌收共鍋費150元。

V 用餐時間90分鐘

2025蝦咘蝦咘菜單

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高雄橋頭火鍋吃到飽_蝦咘蝦咘菜單，攝於2025/03/22(六)

高雄橋頭火鍋吃到飽相關資訊

蝦咘蝦咘

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設施：免費停車場、洗手間、兒童座椅

⏰ 營業時間

一~五 11：00~14：00；17：00~20：00

六、日 11：00~21：00

📍 地址：高雄市橋頭區隆豐路126號

📞 電話：07 611 9489

品牌資訊

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