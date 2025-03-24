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中永和最好吃的鵝肉店，Q嫩不會柴，煙燻口味超好吃

2025-03-24 14:15:00 文字：呂萱萱愛分享
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呂萱萱愛分享

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中永和最好吃的鵝肉店，Q嫩不會柴，煙燻口味超好吃

選用雲林鵝肉新鮮直送，鵝肉當天現煮現做，煙燻口味好吃不死鹹，鵝肉的量要切多少也可以自訂，鵝血糕、滷桂竹筍、五味下水都是必點小菜，另外還有鵝油飯/麵/米粉/冬粉等主食，可以吃的很飽，又不用花太多錢，CP值非常高

撰文。拍攝／呂萱萱

中永和最好吃的鵝肉店，Q嫩不會柴，煙燻口味超好吃

黃色的門面招牌很醒目，經過很容易看到，捷運景安站步行約4分鐘可到，開車的朋友可以停前方的停車場

 

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用餐環境舒適又乾淨，每張桌子的距離也不會太近，用餐氛圍不會讓人覺得擁擠

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店家牆面有菜單海報可以參考，鵝肉每兩27元，想吃多少的量可以直接跟店家說，另外也有單賣鵝頭、鵝翅、鵝腳

主食的部份有鵝油飯、麵、米粉、冬粉（乾的湯的都有）。喜歡吃得更豐盛，也可以另外單點鵝肉料理，滷鵝肝、五味下水都是不錯的選擇

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為了維護品質，每天都有固定的量，賣完就沒有了，想吃鵝肉的朋友，建議要盡早來唷

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一般我們對煙燻鵝肉的認知，都會覺比較鹹一點，但《天天橋下鵝肉專業料理》的鵝肉，好吃到讓人非常驚訝

焦糖色澤的鵝肉，看起來好誘人，味道鮮甜完全不死鹹，淡淡的燻香，豐富的嚼勁，完全不會柴，口感超級嫩

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口感細緻又軟嫩，一口咬下還吃得到肉汁

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記得沾著店家自製的醬料，一起吃真的還不錯

 

 

鵝皮油Q又香，看起來沒有很油，吃起來卻相當有甜度哦

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五味下水，切塊的鵝肝、鵝胗，沒有讓人害怕的腥味，也吃的到食材本身清甜，加上九層塔拌炒，香氣十足好下飯

我覺得也很適合外帶回家當宵夜，來個啤酒，邊看電視追劇，真的超級爽

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豆芽鵝腸+豆芽下水，口感比較清爽，鹹香適中，調味的很剛好，豆芽也滿入味的，吃得到鵝油的香氣哦

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滷鵝肝及滷鵝胗，口感新鮮沒有腥味

 

滷鵝肝：口感粉綿入口即化，吃得到肥肝的油脂， 但不會讓人覺得膩
滷鵝胗：微脆Q彈，略帶嚼勁卻不難咬，鹹甜適中，越嚼越香

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鵝血糕：口感紮實帶有黏性與米香，跟著花生粒一起吃，真的越嚼越甜，我跟我妹都超喜歡！

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滷桂竹筍：桂竹筍滷的很好，口感清脆，不會刮嘴，選用鵝油來滷製，口感更甘甜中永和最好吃的鵝肉店，Q嫩不會柴，煙燻口味超好吃

養生菇：由杏鮑菇、金針菇、白精靈菇組成，用鵝油來料理，清爽不油膩，愛吃菇菇的朋友，千萬不能錯過

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乾麵跟別人不太一樣，醬汁是帶微甜的口感，上面還有油蔥酥跟豆芽菜，份量超大碗！我一個人根本吃不完ＸＤ

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鵝湯麵的口感，跟乾麵不同，少山甜味，口感鹹香，加了油蔥酥，古早味十足

 

 

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