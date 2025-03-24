選用雲林鵝肉新鮮直送，鵝肉當天現煮現做，煙燻口味好吃不死鹹，鵝肉的量要切多少也可以自訂，鵝血糕、滷桂竹筍、五味下水都是必點小菜，另外還有鵝油飯/麵/米粉/冬粉等主食，可以吃的很飽，又不用花太多錢，CP值非常高 撰文。拍攝／呂萱萱

黃色的門面招牌很醒目，經過很容易看到，捷運景安站步行約4分鐘可到，開車的朋友可以停前方的停車場

用餐環境舒適又乾淨，每張桌子的距離也不會太近，用餐氛圍不會讓人覺得擁擠

店家牆面有菜單海報可以參考，鵝肉每兩27元，想吃多少的量可以直接跟店家說，另外也有單賣鵝頭、鵝翅、鵝腳

主食的部份有鵝油飯、麵、米粉、冬粉（乾的湯的都有）。喜歡吃得更豐盛，也可以另外單點鵝肉料理，滷鵝肝、五味下水都是不錯的選擇