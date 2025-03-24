選用雲林鵝肉新鮮直送，鵝肉當天現煮現做，煙燻口味好吃不死鹹，鵝肉的量要切多少也可以自訂，鵝血糕、滷桂竹筍、五味下水都是必點小菜，另外還有鵝油飯/麵/米粉/冬粉等主食，可以吃的很飽，又不用花太多錢，CP值非常高
撰文。拍攝／呂萱萱
黃色的門面招牌很醒目，經過很容易看到，捷運景安站步行約4分鐘可到，開車的朋友可以停前方的停車場
用餐環境舒適又乾淨，每張桌子的距離也不會太近，用餐氛圍不會讓人覺得擁擠
店家牆面有菜單海報可以參考，鵝肉每兩27元，想吃多少的量可以直接跟店家說，另外也有單賣鵝頭、鵝翅、鵝腳
主食的部份有鵝油飯、麵、米粉、冬粉（乾的湯的都有）。喜歡吃得更豐盛，也可以另外單點鵝肉料理，滷鵝肝、五味下水都是不錯的選擇
為了維護品質，每天都有固定的量，賣完就沒有了，想吃鵝肉的朋友，建議要盡早來唷
焦糖色澤的鵝肉，看起來好誘人，味道鮮甜完全不死鹹，淡淡的燻香，豐富的嚼勁，完全不會柴，口感超級嫩
口感細緻又軟嫩，一口咬下還吃得到肉汁
記得沾著店家自製的醬料，一起吃真的還不錯
鵝皮油Q又香，看起來沒有很油，吃起來卻相當有甜度哦
我覺得也很適合外帶回家當宵夜，來個啤酒，邊看電視追劇，真的超級爽
豆芽鵝腸+豆芽下水，口感比較清爽，鹹香適中，調味的很剛好，豆芽也滿入味的，吃得到鵝油的香氣哦
滷鵝肝及滷鵝胗，口感新鮮沒有腥味
滷鵝肝：口感粉綿入口即化，吃得到肥肝的油脂， 但不會讓人覺得膩
滷鵝胗：微脆Q彈，略帶嚼勁卻不難咬，鹹甜適中，越嚼越香
滷桂竹筍：桂竹筍滷的很好，口感清脆，不會刮嘴，選用鵝油來滷製，口感更甘甜
養生菇：由杏鮑菇、金針菇、白精靈菇組成，用鵝油來料理，清爽不油膩，愛吃菇菇的朋友，千萬不能錯過
乾麵跟別人不太一樣，醬汁是帶微甜的口感，上面還有油蔥酥跟豆芽菜，份量超大碗！我一個人根本吃不完ＸＤ
鵝湯麵的口感，跟乾麵不同，少山甜味，口感鹹香，加了油蔥酥，古早味十足