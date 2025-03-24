2025曼谷全新五星酒店開幕！Grande Centre Point Lumphini Bangkok，無邊際泳池、健身房、百坪遊戲室、親子首選，周邊還有One Bangkok購物中心！

2025曼谷全新五星酒店“ Grande Centre Point Lumphini Bangkok “將於4/1日正式開幕(目前已開放 官網訂房 )，且飯店正對面就是曼谷最新 One Bangkok購物中心 。全新酒店不只是有50層樓高，從一樓大廳開始就很奢華耀眼，每一處都很好拍照！在設施部分也都是最頂級的有無邊際泳池、溫泉水療SPA會館、健身房、無敵誇張的超大遊戲區、兒童俱樂部、高空酒吧、50樓屋頂餐廳、咖啡館等，對於只想要待在飯店內吃喝玩樂的親子旅客們，你非選這家不可！！

泰國曼谷Grande Centre Point Lumphini Bangkok交通方式

曼谷市區： 搭乘地鐵MRT至Lumphini站，步行約5分鐘內即可到達。

搭乘地鐵MRT至Lumphini站，步行約5分鐘內即可到達。 機場出發：建議使用、包車服務前往，價格合理，又能提早預約。

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不得不說從進來Grande Centre Point Lumphini Bangkok以後，小涼就被這絕美華麗的大廳給吸引住，加上挑空的設計空間，完全帶給旅客一個舒適又愜意的氛圍。

愛拍照的姊妹們，你絕對要多帶幾套衣服來！因為光這大廳就可以讓你拍不停、每個角度都是網美照！！當下就看到不少美人兒在水池區這擺上優雅的姿勢取景！

一樓大廳櫃台旁的這家Bloom & Brew Cafe 以供應當地風味的時尚小酒館菜餚。 主要以下午茶、咖啡、精緻冰淇淋、清淡三明治及茶飲為主，點餐後可以悠閒地在大廳沙發區享受。

Bloom & Brew Cafe的下午茶套餐很豐盛，以三層架點心(蛋糕點心、鹹食)加上咖啡或茶飲擇一，份量足兩個人點一套就可以吃得很滿足！

另一區就是飯店自家的客製化商品區，以可愛的視覺形象娃娃為主，設計出一些日常用品，有喜歡的也可以直接購買唷！！

Grande Centre Point Lumphini 的電梯外牆上都有樓層介紹，設施非常的多，包括、高空酒吧、Let’s Relax 溫泉 & Spa在９樓，無邊際泳池、健身房、遊戲區、兒童俱樂部均在２７樓…設施非常多，即使不出門待在酒店一整天也不會無聊。

每層樓均有自動販賣機以及製冰機！

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我們當晚入住的是＂PREMIUM ROOM 尊貴客房＂有兩張單人床、一張辦公桌以及一間帶浴缸、獨立淋浴間和 LRL 高級洗浴用品的豪華四件套浴室。且在客房內還可享用 Nespresso 膠囊咖啡機、茶、迎賓小吃和飲料唷！一個整舒服舒適到不要不要，且因為我們是在未開幕前先來體驗，所以房間內一切都是新的，那感覺體驗就是更不一樣，連睡覺都是笑著睡著呢～～

對了！！床上的可愛娃娃是飯店送給房客的迎賓禮之一喔！飯店提供的床不會過軟很好躺加上枕頭給了兩顆，讓我逛街累了的雙腳可以跨在上面休息超舒服，然後床邊的棉被是服務人員專程幫你掀開一邊，並會在床旁放好拖鞋，讓你進到房間就有賓至如歸的FU~

而且每一間都是有帶窗的房型，並且都是提供電動式窗簾，開關就在床頭櫃旁邊（圖下），然後這邊提供的插座竟然還有USB孔、Type-C孔，真的是太貼心了啦！！睡前追劇充電更是便利！！

沙發還可以往前拉，對於腳長的客人來說更舒服~~

房間內有準備迎賓點心是可麗露及餅乾，都相當的好吃，如果你本身也愛，飯店一樓大廳旁有家ERIC KAYSER再販售，可以在離開時來購買，或以代幣來換購喔！

冰箱裡有提供礦泉水以及飲料都可以盡情享用，一旁的櫃子內是酒杯、飲料杯！

房間內還有提供Nespresso 膠囊咖啡機，礦泉水以及冰桶，有需要冰塊可以去走廊旁的冰塊機拿取，還有加熱壺唷！這

下方抽屜打開竟然提供不少小點心、茶包等，還有餐具，如果在外買東西回房間也不用擔心沒餐具餐盤可使用，一整個超貼心！

提供的吹風機竟然是Dyson品牌，讓女孩不用擔心頭髮多或長，這風量超強超好吹！！還有拖鞋及浴袍、保險箱。

浴室很大間超舒適且提供免治馬桶！

獨立室的淋浴間，說真的小涼真的比較喜歡這樣乾濕分離的浴室。且還有附上沐浴乳、洗髮精；潤髮乳唷！

提供的備品有牙刷、牙膏、梳子、浴帽等

S真的很誇張，很會自我享受！邊聽音樂邊享受點心帶來的小確幸，邊舒服的泡個熱水澡～

從房間望出去也能欣賞到美麗的夜景，這一晚我有好眠囉～

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不得不說飯店提供的早餐真的超級讚，讓我每天一定要來報到！！除了基本的泰菜以外，還有日本料理、印度料理、港式點心等，且光麵包類就高達20種、還有生菜、沙拉水果、起司等的選擇也無限多，最特別的就是現場有現點現做料理，包含鮮蝦炒河粉、粥品、歐姆蛋、班尼迪克蛋、船麵等，飲料部分當然少不了泰奶、以及其他飲料、咖啡囉！！

果醬類也好多！

各種火腿、起司乳酪

現點現做料理區

日本料理

飲料區選擇也很多，竟然一早就有霜淇淋耶！！

我們四個人拿了不少餐點，每一道都很有特色，但小涼很愛現炒的鮮蝦河粉超好吃，還有各式麵包也不容錯過，綠咖哩拌飯也好吃，天啊！！真希望自己有多幾個胃，將美食一一品嘗！！

在Grande Centre Point Lumphini Bangkok住上三晚，S每天早上必吃豐盛的鮮蝦炒河粉以外，就是這泰奶以及泰奶冰淇淋，真的是真愛！

再來就帶大家到２７樓層看看有啥設施？這整個樓層內有不少電玩遊戲，槍戰、射飛鏢、彈珠台、桌球、撞球、賽車等，另一區還有小孩最愛的扮家家酒、樂高積木、溜滑梯，以及小孩最愛的罐頭遊戲室，另一面則是露天無邊際泳池、還有SPA泳池、販賣部，就算玩到一半肚子餓也不用擔心，且設施還有健身房(有桑拿、蒸氣室、按摩浴缸)，絕對滿足老中少群眾，尤其親子們一定會愛上這間飯店！

一看到彈珠台，我們就瘋了～～～～

沒有錯！小涼每次去湯姆龍必玩的遊戲，這裡竟然也有提供兩台，讓我們母子倆大戰一番！！

兒童溜滑梯以及樂高積木，完全可以放心讓小朋友在這裡玩樂，爸爸媽媽樂輕鬆～～

樂高積木區

小孩最愛的扮家家酒，這邊無敵多得讓你輕鬆溜小孩！

童書室

無邊際泳池，不只是在炎熱的天氣裡可以消暑的玩樂，亦可享受周邊的景色超愜意。

泳池旁還有一間小孩最愛的罐頭遊戲室，這邊也有冷氣開放喔！

來點文靜的遊戲有象棋、西洋棋、桌遊通通任你玩！！你說還需要出門讓太陽曬嗎？直接在飯店裡玩透透囉～～～

Grande Centre Point Lumphini家健身房設施真的很誇張！！除了使用義大利頂級健身器材品牌Technogym以外，這裡還有瑜珈教室、並且可預約課程有專業教練可以指導，一整個就是走高級路線！！

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KLOOK：

運動後，還有蒸氣室和桑拿房可以更解放身體的疲憊呢

Let’s Relax 溫泉 & Spa，除了可以好好享受溫泉泡湯的舒適感，如果需要按摩spa這邊也有提供 付費服務 喔!

並且這邊也有免費提供泡湯後的旅客一些飲料、小點心喔！

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50樓屋頂餐廳， 菜單與介紹 ，LEVEL 50 ROOFTOP提供異國料理、泰菜，小凉很建議晚餐直接上50樓吃就好，可一次欣賞夕陽與夜景，居高臨下，有著360度的無敵美景真的超愜意。

在這邊不只是可以享受美食，還可以暸望曼谷360度全景！更可以一次將夕陽與百萬夜景一次收齊！！

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不想出門！直接上５０樓屋頂餐廳用餐即可，這天我們享受了非常美味的泰菜，且價格不貴，我們６個人吃一人不用５００泰銖呢

這道尼斯沙拉是小凉很喜歡的一道菜，以多種時蔬、水煮蛋、烤鮪魚為主，不只是清爽好吃，份量又足！

豬排配蘑菇醬。戰斧豬排加上濃郁的蘑菇醬，是一道很推薦的排餐料理！！

香辣蕃茄配香煎三文魚。魚肉不只是給的大塊又香嫩多汁，醬料帶點辣度，吃起來很開胃！

草莓莫吉托、蘇梅芒果，只要有草莓我都會給一百分^^

巧克力蛋糕帶點苦甜滋味，加上本身蛋糕體綿密，所以我們很喜歡。

吃飽喝足後，我們一群人又欣賞了無敵美景！就心滿意足地下樓睡覺～～～～

Grande Centre Point Lumphini Bangkok

電話：+66 2 481 5888

地址：1188 Rama 4 Road, Sathon, Bangkok 10120, Thailand

官網： https://grandecentrepointlumphini.com

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/gcplumphini

IG： https://www.instagram.com/grandecentrepoint.lumphini/

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