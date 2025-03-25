原來，彰化溪湖不是只有羊肉爐，還有60年老店好味道【光興牛肉爐】，久仰溪湖羊肉大名終於在去年插旗成功，選擇到 阿枝羊肉店 享用羊肉爐。

最近到日月潭遊玩後，回程我們又來到溪湖，找了幾家感覺不錯的羊肉店家結果都休息了，後來見到光興羊肉爐店內人氣滿滿，於是我們就改吃牛肉爐了，說來也有點搞笑，大老遠來到溪湖居然不是吃羊肉爐。

但吃完後真心還蠻推薦光興牛肉爐，份量十足、單價也不高，也難怪生意這麼好。

來溪湖不是只有羊肉爐「光興牛肉爐」，溪湖60年老店好味道!

光興牛肉爐就在溪湖員鹿路二段上，周圍有多家羊肉爐店家，原本我們找了阿秀羊肉爐、鄉親羊肉店及楊家羊肉店，結果當天都剛好要休息了，後來見到光興牛肉爐店內滿滿的人就決定改吃牛肉爐。

回家後在網路上見到資訊，員林也有一家光興牛肉爐，我想兩家應該是有關係的吧。

■ ADD:彰化縣溪湖鎮員鹿路二段469號

■ TEL:04 885 3401

■ 營業時間:11:00-14:00 17:00-21:30

店內空間還挺寬敞，有多桌大圓桌，也有包廂空間，我們當天是最後一組離開的客人，空景是大家都餐畢離開後拍攝，來用餐時店內滿滿的人不好意思拍攝。

光興牛肉爐點菜單

點菜單上只有品項沒有價格，價目表在牆面上，我忘記拍攝了。

湯底有大中小可以選擇，小鍋$300、中鍋$500、大鍋$700，生牛肉薄切$350、厚切$450，豬肉薄片$300，牛肉丸$200、丸子$100，芋頭$100，豆皮跟青菜類$50。

也有熟食類像是烤牛小排、滷三寶、炒牛肉等選擇。

我們兩大兩小服務人員告知小鍋就夠了，果然小鍋份量就很足夠，一鍋$300元內有大白菜、玉米、南瓜、豆腐、木耳、番茄、金針菇、丸子及扁魚等配料，扁魚有好幾隻，扁魚湯頭喝起來風味絕佳。

原本我想說丸子應該只有兩三顆，結果居然是六顆耶，有三種不同的丸子，還有包肉餡的，這樣的鍋底誠意十足。

喜歡吃肉的我們生牛肉薄片點了兩盤，一盤$350元肉的份量也很足，新鮮度及色澤也都很不錯。

牛肉丸一份$200有10顆，牛肉香氣濃郁，一口咬下可以感受到牛肉香氣，豆腐也很推薦，軟嫩的板豆腐煮鍋特別好吃。

玉米跟豆皮也是我們吃火鍋少不了的食材，玉米很甜小朋友很愛，吃火鍋我超愛加豆皮，但我們家大顆呆把拔跟小朋友都不愛，我一個人獨享這盤大豆皮。

茼蒿也是吃火鍋必備的，好大一盤。

吃牛肉爐白飯也必點，湯泡飯超好吃，還有小朋友喜歡的王子麵。

醬料為自助式，除了常見的火鍋沾醬外還有香菜、洋蔥等。

這樣一桌兩大兩小吃得超滿足，好過癮。

牛肉品質很不錯，油花分布均勻、口感軟嫩香甜。

烤牛小排一份$450也很推薦，超嫩口，醬汁風味也很不錯，大人小孩都吃得津津有味，若不喜歡吃烤的牛小排也可以點生的(牛肉厚切)煮火鍋。

這一餐加上烤牛小排及飲料一共$2000，如果沒有點烤牛小排或是少點一盤牛肉價格就會再少些，這樣的份量及價格我們覺得很可以。

到溪湖如果不想吃羊肉可以來吃牛肉爐看看喔。

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