期待已久的南港LaLaport終於開幕了，集結餐飲、休閒運動、親子娛樂、大型書店、日系超市等超過300個國際品牌同時進駐。從試營運就造成轟動，結果沒想到沒試營運直接開幕，必逛哈利波特海外首店、還有B1美食街超多美食，不管你要中式、西式、港式、韓式、泰式料理等全部都有，一次讓你環遊世界品嚐異國料理，吃喝玩樂一應俱全，挑高天井手扶梯，金光閃閃，充滿設計感，在每層樓都可以欣賞，全新日式購物空間，成為南港最新打卡點。

最佳美拍視角：挑高天井手扶梯，金光閃閃，充滿設計感。影片分享

南港LaLaport共有地上六層、地下一層，B1-4樓為百貨零售、5、6樓有影城、主題餐廳、美食街和娛樂場所。

地點就在南港展覽館捷運站旁，捷運出站步行3分鐘就能到LaLaport，門口還有UBike站可以停放及騎乘，相當便利。

光外型就超好拍的，巨大的圓錐體，全新建物外型，充滿前衛、創新獨特設計感。影片分享

南港LaLaport佔地47000坪，有台北最大威秀影城及全新日式購物空間。

開幕首日第一個假日人潮，滿滿滿～目前只開放到4樓，五樓以上沒有開放。

南港LaLaport 經典必去：任天堂旗艦店位在南港LaLaport4樓。

南港LaLaport 經典必去：淳久堂書店，位在南港LaLaport4樓。

南港LaLaport 經典必拍：巨型LED螢幕，隨著光影不斷變化，透過動態影像與數位藝術，提供視覺與感官新體驗。

到處都有座位區，相當貼心。

南港LaLaport 經典必拍：王子創意文具國，橡皮擦工廠。

這裡有小朋友最愛的行李廂DIY，將喜歡的橡皮擦放進行李廂，大行李廂裝到滿199，小行李廂裝到滿99元。

南港LaLaport 經典必逛：PETER RABBIT〡英國比得兔寢具，地點就4樓。

綠植造景結合瀑布水景、營造舒適自然休憩空間。

最熱門的排隊美食：地下一樓美食街

南港lalaport：台北市南港區經貿二路105巷1號；營業時間：11:00-22:00

台北推薦牛肉麵店【麵大廚延吉店】隱身東區巷弄內麵店/120元起自助吧無限享用/豆花豆漿六寶配料吃到飽/台北CP值高牛肉麵店

台北東區平價早餐【老漿家】24小時營業隨時想吃都可以/文青風中式料理網美座位區/超牌必點天婦羅炸蝦蛋餅/敦南之森360度LED光之樹

台北信義區平價鐵板燒【寅和鐵板燒】隱身台北巿區巷弄內人氣美食/捷運市政府站旁/可以自選青菜/精緻擺盤套餐220元起/台北CP值高鐵板燒餐廳

王品全新鐵板燒【就饗鐵板燒】套餐318元起青菜就饗吧無限享用/招牌必點雙人海陸套餐/現炒青菜飲品雙淇淋吃到飽無限享用/台北CP值高平價鐵板燒

台北新開港式餐廳【點八小食台北三創店】全新菜單港點任選四品238/內用飲料無限暢飲/銅板價就可以享受米其林星級主廚料理/開幕慶雙重送好禮

2023台北最新景點|隱身在圓山最美伸展台|北眼平台|微風平台|360度無邊際白色巨型球體觀景|百萬夜景全新觀景平台

台北信義區美食【四川吳抄手信義店】遠百信義A13懷舊復古風大稻埕美食餐廳/蟬聯4年米其林必比登推薦/招牌必點紅油抄手担担麵

台北高空景觀餐廳【UMAMI金色三麥微風南山】享受極至奢華下午茶饗宴/101無敵景觀座位區/最新推出英式下午茶半價優惠/來一場充滿儀式感午後時光

台北信義區美食【涓豆腐】ATT 4 FUN 信義店/韓式料理第一品牌/最低只要298元韓式小菜免費無限供應/最新打卡點魷魚遊戲123木頭人

台北高空景觀餐廳【SkyCofi景觀咖啡】CP值超高99元就可以享用高空早餐/北歐風格燈光美氣氛佳/台北超Chill約會聖地

2022景美夜巿必吃│景美夜巿銅板美食│巷子內才知道的在地美食│米其林推薦小吃│台北CP值高銅板美食天堂

台北信義區美食【飯丸屋台北松菸店】限定版沖繩蝦蝦飯/超值早餐89元/平價沖繩美食/招牌必點沖繩飯糰

台北華山必吃美食【忠青商行善導寺總店】文青復古風餐廳/招牌必點極品好蝦炊飯/記憶中幸福的味道

台北信義區新開美食【Waku waku pasta 誠品信義店】101無敵景觀座位區/結合日式與義式創意料理/信義區約會餐廳推薦

台北森林系景觀餐廳【靜心苑】百年日式古蹟品嚐養心膳食/日式庭園造景/靜心養氣療癒古蹟

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳

台北室內親子景點│台北天文館│五大必拍場景│銅板價就能擁有超夢幻的宇宙星空│搭上宇宙探險列車去太空探險│台北IG打卡景點

全球最強能量廣場|南港公園|森林冒險玩兒童遊戲場|享受芬多精負離子森林浴|搭捷運就能到台北親子景點

北投CP值高溫泉飯店【嘉賓閣溫泉會館】幸福雙人房泡湯/位在綠意盎然北投公園旁/招待專屬房客景觀餐廳/免費享受VIP下午茶吃到飽

北投好好玩|北投必遊景點|溫泉博物館|梅庭日式庭園|北投兒童樂園|地熱谷|北投溫泉美食古蹟巡一日遊

台北室內免費景點│台北典藏植物園│鑽石級綠建築享受芬多精│台北探索館欣賞360度環景電影│2020台北約會新秘境

台北最浪漫約會餐廳【星月360度旋轉景觀餐廳】在120公尺雲端上享用美食/全球首座煙囪上的景觀旋轉餐廳/台北推薦CP值高景觀餐廳

北部餐廳特輯2021|家庭公司餐會餐廳|大台北美食餐廳懶人包|推薦CP值高聚餐好去處

文章標籤