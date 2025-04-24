【新北九份老街美食、餐廳推薦】淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE｜招牌紅酒燉牛肉超好吃!!!(老宅餐廳、九份必吃、隱藏版美食)

九份巷弄內的秘境餐廳，來淂藝洋行，品味復古氛圍與質感美食

來台北近郊自由行，九份老街的必吃美食、早餐、午餐、下午茶、晚餐推薦，位在九份老街附近的「淂藝洋行」，結合了復古懷舊風情的用餐環境與多樣化的美食選擇，像是紅酒燉牛肉、奶油蘑菇雞肉、鬆餅、咖啡、冰淇淋、茶飲、甜點等，不僅是許多老饕們的口袋名單，更是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、背包客用餐選擇之一。

九份旅遊必訪，超好吃的紅酒燉牛肉，九份老宅餐廳!!!

逛九份老街彷彿在享受懷舊氛圍與美味餐點，「淂藝洋行」是一間融合懷舊與現代風格的餐廳，招牌料理紅酒燉牛肉，經長時間燉煮，肉質軟嫩入味，帶有濃郁的紅酒香氣，醬汁厚實而不膩，超好吃的~

此外，還有鬆餅、咖啡、茶飲、各種早午餐與主餐，適合喜愛品味慢食與享受九份靜謐氛圍的饕客，保證讓你一吃就愛上~

淂藝洋行│交通

Google地圖請點我 > 九份老街到「淂藝洋行」

如果你來九份玩，想找個地方歇歇腳、喝杯咖啡、吃甜點，「淂藝洋行」隱藏在九份老街附近的巷弄間，是一間充滿文藝氣息的老宅餐廳。

從台北搭965公車，或從瑞芳火車站轉乘788、1062等公車，大約15分鐘就能抵達九份老街站，下車後沿著輕便路走個5~10分鐘，遠離九份老街的喧囂，適合慢慢散步前往，邊走邊欣賞九份的獨特街景ㄛ~

淂藝洋行│用餐環境

充滿復古與文藝氛圍的老宅餐廳!!!

安妮王一夥人走進店內，彷彿穿越時光，感受到九份獨有的懷舊魅力；木質桌椅搭配老件家具，營造出溫暖的復古風情，讓用餐時光更加愜意，適合與朋友小聚或獨自品味咖啡，細細感受九份獨特的靜謐美好。

融合工業風與鄉村風的獨特氛圍!!!

彩色長桌與金屬椅搭配，增添趣味與隨性感；黑色工業風吊燈提供柔和照明，白色牆面搭配藝術畫作，簡約不單調；坐在角落享受靜謐時光，都讓人放鬆又療癒~

嘿，這地方超有味道的!!!

別有洞天的2樓用餐區，就像走進了阿嬤家的老廚房，但又多了點酷酷的工業風。牆上的鐵窗和木門走懷舊復古風，但桌椅卻是現代的金屬風，混搭得超有趣，還有乾燥花和復古畫作為裝飾，感覺就像是個小小藝術展，簡單又溫馨><

淂藝洋行│菜單

質樸的西餐，美味料理!!!

「淂藝洋行」的菜單多樣且經典，有早午餐、主餐、咖啡、鬆餅、茶飲、冰淇淋等，融合了西式餐點與台灣風味，不管是想來頓正餐，還是悠閒地喝杯茶、吃點甜點，都能滿足味蕾，來這裡一定不會踩雷，讓你在九份的老宅裡來場味蕾之旅~

淂藝洋行│紅酒燉牛肉

料多味美的紅酒燉牛肉套餐，無敵美味!!!

來這裡必點招牌紅酒燉牛肉，一上桌就能聞到濃郁的紅酒香氣，燉得軟嫩的牛肉、馬鈴薯搭配濃郁醬汁，輕輕夾起就能輕鬆分開，入口即化，還帶著淡淡的酒香與醬汁的厚實風味，超級滿足~

色彩繽紛又充滿層次感的沙拉!!!

一球完美成型的白飯，點綴著些許黑芝麻，讓你一口牛肉、一口白飯，完美吸附醬汁，越吃越涮嘴~

讓安妮王一夥人喜愛的就是這碗美美的沙拉，滿滿的鮮蔬與水果，有橘子、柿子、紅龍果、蘋果、葡萄，還撒上了穀片增添口感，超級開胃~

小菜是醃蘿蔔，爽脆又解膩。

湯品是味噌湯，有豆腐、海帶、金針菇等，很順口~

超級豐盛的主餐，色澤誘人的紅酒燉牛肉，既有歐式燉肉的經典風味，又帶著淂藝洋行獨特的細膩調味，這樣的組合既美味又營養，無論是視覺還是味覺，都讓人感受到滿滿的幸福感!!!

淂藝洋行│奶油蘑菇雞肉

奶油蘑菇雞肉套餐，暖心又療癒的料理!!!

濃郁的奶油呈現誘人的奶白色，裡頭滿滿的嫩雞肉與香氣四溢的蘑菇。

雞肉燉得軟嫩多汁，輕輕一咬就化開，蘑菇吸飽了濃郁的醬汁，口感滑順，帶點自然的鮮甜，奶香濃郁又不會過膩，搭配白飯超級完美~

淂藝洋行│鐵觀音茶

鐵觀音茶 品茶愛好者的心頭好!!!

茶湯呈現透亮的琥珀色，帶著淡淡的金黃光澤，剛入口時，先是濃郁的焙火香撲鼻而來，接著品嚐到滑順醇厚的茶湯，帶點甘甜與微微的堅果香氣，回甘細緻且持久。

熱騰騰的鐵觀音茶不僅能解膩，還能讓人沉浸在悠閒的品茶時光；來到九份，不妨坐在老宅裡，慢慢啜飲這杯充滿韻味的好茶，感受寧靜與放鬆的片刻吧~

淂藝洋行│柳橙汁

柳橙汁，滿滿陽光的能量><

那鮮豔的柳橙汁，彷彿把整顆柳橙的精華都濃縮在這一杯裡，喝一口，酸甜平衡得剛剛好，帶有天然果香與微微的果酸，不像市售濃縮還原的果汁那麼死甜，而是新鮮現榨的清爽感，解膩又提神，無論是搭配紅酒燉牛肉還是奶油蘑菇雞肉，都超級對味~

淂藝洋行│巧克力摩卡

巧克力摩卡，甜點系咖啡控的最愛!!!

被可愛的熊本熊杯子圈粉的饕客，深棕色的咖啡液透著絲滑的光澤，上層鋪滿濃郁的奶泡，還撒上細細的可可粉，簡直像一杯藝術品。

入口後，先感受到微苦濃厚的咖啡香，緊接著巧克力的醇厚甜味在舌尖綻放，與牛奶交融出滑順的口感，最後留在嘴裡的，是那淡淡的可可香氣，層次豐富卻不膩口，超級療癒~

淂藝洋行│評價

文青最愛：復古、老宅氛圍超好拍!!!

「淂藝洋行」是一間充滿復古與文藝氣息的老宅餐廳，環境溫馨又有特色，讓人彷彿走進時光隧道。

九份私房推薦，隱藏在九份的老宅美食!!!

這裡的餐點不僅擺盤精美，口味也十分出色，紅酒燉牛肉醬汁濃郁，肉質軟嫩，搭配香甜的沙拉與白飯，讓人回味無窮。

奶油蘑菇雞肉則是香氣四溢，滑順濃郁，入口即化，讓人一口接一口。

飲品選擇豐富，無論是茶飲還是咖啡，都能讓人沉浸在悠閒時光中。

來到九份，絕對不能錯過這間美味又有氛圍的特色餐廳~

淂藝洋行│店家資訊

景點：淂藝洋行 DAY EAT TEAHOUSE

地址：22448新北市瑞芳區輕便路226號

營業時間：

禮拜一、10:00–17:00

禮拜二、三、公休

星期四、11:00–21:00

星期五、09:00–21:00

星期六、日、10:00–21:00

FB：https://www.facebook.com/dayeatteahouseJIUFEN/

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