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台南小吃推薦 | 竹滬麵店(小東路無名麵店) 在地傳承60餘年的台南美食推薦 營業至凌晨12點，同時也是台南宵夜首選

2025-03-25 12:33:00 文字：Lulu~愛分享
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Lulu~愛分享

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台南小吃推薦 | 竹滬麵店(小東路無名麵店) 在地傳承60餘年的台南美食推薦 營業至凌晨12點，同時也是台南宵夜首選



台南美食超多，每次下來玩都會滿載而歸，（肚子大大顆的）。
說到好吃的台南小吃，真的是細數不完，今天分享的 竹滬麵店(小東路無名麵店) 是一間在地傳承60餘年的台南美食推薦，從一台小攤車起家，成立至今已有一甲子的歲月，逐步成長為目前大家所看到的文青店面，讓很多在地台南人都喜歡他們家的食材新鮮、用餐環境乾淨又衛生，營業時間從上午的11點至凌晨12點，想在台南宵夜，竹滬麵店(小東路無名麵店) 也是個好選擇。

價位親民合理，平均一人消費約NT$100~200左右，不僅台南在地人喜愛，連來台南玩的觀光客都慕名而來。




 

文章目錄

  1. 竹滬麵店(小東路無名麵店)  | 地理位置 交通資訊
  2. 竹滬麵店(小東路無名麵店)  | 點餐方式
  3. 竹滬麵店(小東路無名麵店)  | 環境介紹
  4. 竹滬麵店(小東路無名麵店)  | 人氣菜單
  5. 竹滬麵店(小東路無名麵店)  | 店家資訊






   

台南小吃推薦 | 竹滬麵店(小東路無名麵店)  地理位置 交通資訊

竹滬麵店(小東路無名麵店) 座落於台南市北區的小東街上，距離台南知名百貨「南紡購物中心」開車約5分鐘車程，「國賓影城」步行約9分鐘腳程。

以黑色為底搭配黑金色的流線感，文青中略帶潮流的招牌設計，文青感的店面裝潢，非常醒目好找。


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▼ 點餐櫃檯
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▼ 內用空間
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台南美食推薦 | 竹滬麵店(小東路無名麵店)  點餐方式

內用建議可以先拿菜單找座位，點餐後再至櫃檯結帳，餐點會由服務人員親自端上桌，用餐完畢，餐具採自助式回收，回收區旁設有洗手台可以洗手，超大心~！！！

外帶則直接至櫃檯點餐，等候取餐。除經典麵食，他們家的滷味也是一絕，除菜單上的滷味組合可以點之外，另外也有乾淨衛生的滷味櫃可以自行夾取。


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▼ 乾淨衛生的滷味櫃
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▼ 開放式廚房，現點現做。
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台南小吃必吃 | 竹滬麵店(小東路無名麵店) 環境介紹

雖然是小小的一間麵店，用餐環境乾淨衛生，文青風格的裝置藝術，讓用餐氛圍就像在餐廳吃飯一般，可以用如此親民價格，在舒適的環境享受台南小吃的美味，別是一番享受。


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▼ 餐具、醬料自助式
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台南宵夜首選 | 竹滬麵店(小東路無名麵店) 人氣菜單

人氣首選「麻醬麵」、「綜合湯」、「滷味組合」… 都是來店必點，滷味組合分「精緻套餐」（小）、「飽足套餐」（中）、「豪華套餐」（大），如果有特別想吃的，內容物都可以更換。櫃檯旁也有飲料可以點喔~！！！


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麻醬麵

竹滬麵店(小東路無名麵店) 的麻醬麵非常特別，上頭還有淋上香噴噴的肉燥呢~！！！拌麵時，麻醬香氣撲鼻而來，Q彈的麵條口感，融合著 麻醬 & 肉燥 交織的特殊香氣，讓人忍不住，一口接一口。


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乾米粉

香Q的米粉加上少量的韭菜拌豆芽，使肉燥乾拌米粉，吃起來更加清爽，沒有油膩感。


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綜合湯

（蛋花湯+貢丸湯），貢丸給量還蠻大氣的，份量不少，蛋花湯的湯頭喝起來也不油膩，難怪是人氣來店必點。


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豪華套餐

大份量的滷味拼盤，內容物超豐富，有：豆干、海帶、滷蛋、甜不辣、鴨翅膀、豬耳朵、豬頭皮、豬小腸、豬嘴邊肉，另外，我們還有請店家幫我們多搭配鴨肝、鴨胗，喜歡吃內臟的朋友，絕不能錯過，份量相同，內容物多2樣。

大量的鮮蔥與特調醬汁，讓滷味的風味更加有層次，吃起來更加滿足。


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［ 店家資訊 ］

竹滬麵店(小東路無名麵店)

地址：台南市北區小東路317號

營業時間：星期一至星期日 11:00–00:00
 

https://g.co/kgs/Krz9jGC
 




 

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。

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竹滬麵店

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place台南市北區小東路317號
4.54 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.58
裝潢氣氛
4.83
CP值
4.50
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