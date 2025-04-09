[ 西門酒吧推薦_ONCE Cafe&Bar ]

說到西門町酒吧，"ONCE Cafe&Bar" 算是榜上有名的酒吧，充滿各式各樣的調酒、工業風格的舒服暢飲空間，讓人一訪在訪。

本篇為安妮王記錄"ONCE Cafe&Bar" 的酒類暢飲，包含交通方式、用餐環境，以及特色酒類，包含 V fizz、紅樓孟婆湯、紫羅蘭花園、台灣酒、酒女玉露、晴空飛行、阿拉斯加加++、Old Fashion、Gin Tonic、傳承、有一種哈味、長島冰茶大杯以及酒精濃度強烈的SHOT

[ 初訪-ONCE Cafe&Bar]

"ONCE Cafe & Bar" 地理位置還不錯，從捷運西門站6號出口 or 1號出口出來走路約3-5分鐘即可抵達，靠近西門紅樓、河岸留言兩處景點，可以說是位於繁華景點之中。

"ONCE Cafe & Bar" 的經營型態非常多元，早上是咖啡廳、晚上是酒吧，從早到晚都可以接納不同的客群。不同時間，煥然一新的風貌。

"ONCE Cafe & Bar" 的空間不大，但是充滿工業風的擺設與室內設計，可以選擇沙發區或者木質桌椅區，良好的暢飲環境，讓人十分舒服。

[ 酒類選項-ONCE Cafe&Bar]

"ONCE Cafe & Bar" 的酒類不僅好喝，而且極具藝術感，在菜單上，主要分為兩種菜單。一為店家推薦，只有在此處才能喝到的調酒，從女生最愛到酒鬼最愛應有盡有，通常第一次到訪的酒友，幾乎都會點這一份菜單的酒類

第二種菜單則是一般酒吧常見的酒類，長島冰茶、血腥瑪麗、環遊世界等等；另外，如果不知道喝甚麼的話，店家也會根據你的心情、喜好口味，來推薦適合的調酒

[ 酒保特調-ONCE Cafe&Bar]

品名 : V fizz

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 以琴酒為基底的調酒，主要成分為灌木、紫花與黑櫻桃，因此，聞起來有淡淡的花香與植物的香氣，口感上很像在喝氣泡水。前味是紫羅蘭蝶豆花的琴酒，悠然大方，彷彿女王的氣息，後韻則是帶著淡淡的黑櫻桃香氣。是一杯偏向視覺系的調酒

品名 : 紅樓孟婆湯

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 以陳年蘭姆酒為基底的調酒，混和荔枝、白桃、百香果、鳳梨、椰子調製而成，在甜甜的綜合水果味下，包裹高濃度的酒精，加上綿密鮮奶油蛋白泡泡，前味彷彿在喝水果奶昔，而後則是一種微醺的氛圍。算是一杯視覺+微醺兼具的紅樓孟婆湯

品名 : 紫羅蘭花園

價格 : 300台幣

安妮王推薦 : 以蝶豆花琴酒為基底的調酒，混合日式香料、薰衣草、紫羅蘭調製，最後以藍莓菸草煙燻而成，前味口感纖細柔美，花香撲鼻，酸甜口感交錯，讓人陶醉，而後則是一絲絲微醺的愉悅感，也算是一杯視覺+微醺兼具的調酒，帶領酒友邁向紫羅蘭花園

品名 : 台灣酒

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 以香水白蘭地(Pisco)為基底的調酒，混合花蜜、肉桂、龍眼、檜木、鳳梨汁調製而成，運用許多台灣在地食材，因此稱為台灣酒。

在視覺上，透明的煙燻泡泡小巧可愛，消失的瞬間彷彿世界都沉浸在醉人的春光之中；甜美的木質香氣與肉桂結合，多汁香甜，中味則是酸甜的鳳梨汁，如同花朵瀰漫，尾後，微醺迷亂，性感而不失矜持， 也算是一杯視覺+微醺兼具的調酒

品名 : 酒女玉露

價格 : 400台幣

安妮王推薦 : 以白酒為基底，搭配六琴酒、野薑花、烏龍茶、蘆薈等，內涵九種不同的香氣，風味就像朵花層層綻放，卻又融為一體，將調酒的層次感做到像葡萄酒般細緻。每喝一口，不僅很好入口，而且味道時而茶香，時而花香，或者自然優雅的氣息，就像風情萬種的女人，變化無窮。是一杯極具內涵風味的清澈調酒

品名 : 晴空飛行

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 以琴酒為基底，搭配紫羅蘭香甜酒、櫻桃香甜酒混合而成，為經典調酒 Aviation 的變化版，小小一杯淺藍色的雞尾酒，前味平靜淡雅，風味無窮，爾後散發精緻花香，透著乳酸以及蘋果的酸甜芬芳，最後帶領酒友，飛向另一個不同的世界。(這杯酒精濃度偏高，請慢慢喝)

品名 : 阿拉斯加加++

價格 : 450台幣

安妮王推薦 : 以琴酒為基底，為酒精濃度最高的調酒，湛藍的外表，喝著有一股瓜香味，清爽入口，爾後則是酸甜刺激的口感，久了微醺昏沉，彷彿看到了千變萬化的極光。(這杯酒精濃度偏高，請慢慢喝)

[ 舊菜單 / 指定飲品-ONCE Cafe&Bar]

品名 : Old Fashion

價格 : 380台幣

安妮王推薦 : Old Fashion，為煙燻雪莉，是一種混酒。將雪莉桶威士忌、雪莉酒、咖啡酒與煙燻氣體等搖一搖，混合後成為一杯煙燻氣味濃烈的調酒。口感深沉優雅，香氣馥郁悠長，加上乾柳橙片提味，壓了甜，多了一絲苦，隨著時間，嘗近百味

品名 : Gin Tonic

價格 : 400台幣

安妮王推薦 : Gin Tonic，一杯體現琴酒之美的經典調酒，各款琴酒如香水般，各帶著不同的風韻，混合氣泡的鼓動，綻放多樣化的氣味口感，帶來豐盛的感官饗宴

品名 : 有一種哈味

價格 : 400台幣

安妮王推薦 : 以濃郁的哈密瓜氣息搭配深沉的雪莉酒，調和出富有果香以及堅果香氣的溫和風味，給人一種飽滿、新鮮、優雅的調酒饗宴

品名 : 傳承

價格 : 350台幣

安妮王推薦 : 以百家得陳釀8年蘭姆酒與拿破崙雪莉酒當基底，透過煙燻龍眼乾溫杯的動作保留特殊風味，除了煙燻、香草、香料味，還迸發出巧克力香，溫潤質感彷彿在寧靜的夜裡也能感受到陽光的溫暖，飲用時可透過雙手的溫度讓杯子和酒稍微升溫，當溫度越高堅果風味就會越明顯；隨著時間，調酒變化出完全不同風味，甜度也彷彿瞬間提升，有種木頭質感般的沈靜氣息。

品名 : 長島冰茶大杯

價格 : 450台幣

安妮王推薦 : 以琴酒、龍舌蘭酒、伏特加、蘭姆酒、橙皮酒等依不同比例混合而成，具有紅茶色澤與口味的雞尾酒。味道微辣、香甜，帶有些許可樂的氣味，讓人度過美好的夜晚

品名 : Shot 一組

價格 : 400台幣

安妮王推薦 : 黃澄澄的龍舌蘭調酒，甜美滑順，帶著濃郁的氣息，帶領酒客邁向歡喜的時光。

[ 總結_ONCE Cafe&Bar ]

景點 : ONCE Cafe&Bar

地址 : 10841台北市萬華區西寧南路82巷2號

網址 : https://www.facebook.com/ONCEBARCAFE/

營業時間 : 10:30-03:00(禮拜五、禮拜六)、10:30-01:00(禮拜日到禮拜四)

交通方式 : 台北捷運西門站1號出口步行約3-5分鐘

安妮王推薦 : 以上為安妮王一夥人體驗ONCE Cafe&Bar的調酒歷程，如果想要特色、視覺、微醺的感覺，推薦V fizz、紅樓孟婆湯、紫羅蘭花園、台灣酒、有一種哈味等富有水果芳香的調酒；想要酒精濃度強烈，爛醉的感覺，推薦 晴空飛行、阿拉斯加加++、長島冰茶大杯或者酒精濃度強烈的SHOT， 最後，想要體驗多種口感層次、半夢半醒的狀態的話，安妮王推薦酒女玉露、Old Fashion、Gin Tonic、傳承這一類的調酒

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