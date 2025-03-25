再訪第五次最愛的義式料理餐廳>>默爾pasta&pizza

幾乎每家分店都吃過了😇 這次來台北的誠品南西店分店



默爾pasta&pizza，我最喜歡的義式餐廳之一

與北海道抹茶甜點專門店「一〇八抹茶茶廊」🍵 聯名推出【春禮有茶 這抹好吃】

2025/3/14-5/14期間限定多樣抹茶季餐點⚡️ 甜點還是每日限量供應

從飲料.義大利麵.披薩到甜點

都能吃到極品宇治抹茶獨特的茶香🍵 總有有六樣必吃推薦

義式料理推薦｜森之蜜蘋巧克力披薩 $435

成份：新鮮蘋果片、棉花糖、抹茶卡士達、蘋果乳酪醬、抹茶巧克力醬、綜合堅果

第一個想大推披薩🍕默爾的披薩有在我的前三名裡，

他們家是手工窯烤披薩唷！每家分店櫥窗都能看到義大利百年手工窯烤爐🔥



✨經典豹紋斑餅皮披薩超香，餅皮也恰到好處！酥軟有嚼勁，外厚內薄。

✨披薩本身就已經吃得到小麥原有的甘甜香氣，抹茶季推出的披薩鋪上蘋果和甜棉花糖，再淋上苦甜抹茶巧克力醬，鹹甜的很完美😍

義式料理推薦｜抹茶奶醬生火腿起司義麵 $435

✨選用宇治抹茶濃郁奶醬來製作，義大利麵每一條麵條都非常入味🍝

抹茶的苦香和奶醬融合起來的味道非常濃厚！上面還放有超大片的鹹香生火腿以及帕瑪森起司🧀 整體口感是很有層次的～

宇治抹茶提拉米蘇 $215

✨這道甜點是每日限量供應，晚來就沒有了



我覺得抹茶的甜點都不需要太過擔心會甜膩，宇治抹茶本身就是微苦，搭上馬斯卡彭起司的濃郁還有中間的咖啡酒，怎麼那抹滑順那抹好吃🥹

抹茶微醺奶酒 $240

本身喜歡奶酒的朋友一定要點欸

第一次喝到宇治抹茶香配上奶酒，那個茶香還有酒香也太搭，喝起來非常溫潤欸，不過他的酒精濃度大概有16趴，大家記得適量飲酒啊⛔️酒後請勿開車，未成年請勿飲酒🔞

金鳳抹茶氣泡飲 $210

不喝酒的朋友沒關係，抹茶季還推出了奶昔或這款氣泡飲，我很喜歡這杯的漸層感欸好漂亮喔，有看到小姐姐專業的製作過程❤️ 沒想到酸甜鳳梨還能跟抹茶搭配成氣泡飲🫧 喝起來蠻爽口的，很適合搭著義大利麵一起享用！

台北/台中/高雄 皆有默爾分店

大家一起去抹一下🍵 只到5/14唷😍

📝店家IG ｜@morepastapizza

📍默爾 pasta pizza(台北誠品南西店)

🚩地址：台北市中山區南京西路14號3樓

☎️電話：0225223306

⏰時間：11:00-22:00 五六到22:30

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