泰國曼谷目前最高樓層、最難訂位的餐廳＂ Ojo Bangkok ＂，小涼我終於插旗囉！！！Ojo餐廳內有著金碧輝煌的用餐空間及窗外的璀璨夕陽或夜景，加上名廚Paco帶來獨特新穎的墨西哥風味料理，更是在曼谷城中脫穎而出。無論你是愛吃、愛看或愛玩的旅人在Ojo都能很盡興的登高看夜景、品嚐異國料理唷！！

泰國曼谷Ojo Bangkok交通方式：

※ Ojo Bangkok位在曼谷王權大樓76樓，搭乘BTS到Chong Nonsi站(鐘那席站)，走3號出口，步行約2～3分鐘即可進入曼谷王權大樓。

泰國曼谷Ojo Bangkok注意事項：

★ Ojo Bangkok餐廳開設在曼谷王權大樓內，在要進入曼谷王權大樓之前，會先在入口處做安檢！！不論你是大包、小包都會有服務人員檢查後，你才能進入喔！！



★ 禁止攜帶外食、任何飲料(包含水)、禁止攜帶超過25cm x 25cm以上的包包，禁止使用空拍機，禁止攜帶大台相機、禁止打燈、禁止閃光燈、禁止攜帶刀械，娃娃車禁止進入，寵物禁止進入，不能使用腳架拍照唷！

★ 小涼建議大家要來Ojo除了要先 Ojo Bangkok官方網站預約 以外，就是以輕便的方式來享受景色與美食，帶個隨身小包放手機、錢包即可！！如果你是超過25cm x 25cm以上的大包包，一旁有置物櫃需自行先放入，無法帶上去喔！！

我們是訂傍晚五點半的時間，所以搭著快速電梯直達76樓！！門一開的瞬間，就被那點綴金銅的鏡面隧道給震撼到，這裡也太美了，宛如把寶石都鑲在牆面上，營造出一種視覺上的盛宴！！

在隧道中拍照還能反射出自己的模樣呢，光這一區我們就拍不停！！

用餐環境有著挑高二層樓的大片落地玻璃，更是能將曼谷以環景的方式完全收入眼底，一整個就是震撼了你的靈魂，小凉可是邊拍照邊驚呼地說怎可以那麼的美～～

酒吧的設計模仿水晶洞，頂部飾有水晶冠冕。感覺坐在這邊看著調酒師如同魔法般的千手變化出夢幻的調酒會是一大視覺享受啊！！

尤其這邊以寶石色調的華麗設計，讓美好浮誇感如影隨形且無論是臨窗座位、或更靠內的半開放式包廂，大都採面窗設計，讓顧客同時滿足味覺與視覺一大享受！！

戶外露台是很多人喜歡的位置，也更能置身其中，並將景色的美盡收眼底！

從樓上的用餐空間往下拍，那震撼感更是強烈！！

這裡通往二樓洗手間的門口前，設立的沙發座位區，是不是很特別都是鏡面設計，一整個超華麗！！S出來還告知男生廁所是玻璃窗可以看到外面景色，但76樓往外看出還真的有點小可怕XD

我們當天點的都是調酒類的飲品，每一杯都相當的有特色，不只是好拍又好喝！！

Ojo以傳統融合創意的現代墨西哥菜，還帶入不少泰菜元素，絕對讓你來到這邊不只是視覺滿足，更是能來上一場味覺的饗宴！！圖下這一桌是開胃前菜，你沒看錯它只是前菜，就讓人非常的驚艷、每一道不只是在擺盤上用心，味道更是好吃極了！！

墨西哥開胃前菜，以白生魚片搭配辣椒、魚子醬及特製醬製作而成，是一道爽口的料理！！

這一道「Esquites」是改良自墨西哥街頭常見的玉米小吃，主廚先將玉米筍烤過，刷上特製蛋黃醬、刨上極細起司，風味清甜、深得大家喜愛！

隨著逐漸變暗的天色，天空也露出不一樣的調色盤，都市間的燈光也漸漸亮起，當下的美，一定要由你自身來感受囉！ Ojo Bangkok官方網站預約

滿桌主菜料理，帶來層次豐富的風味、多彩的視覺美感完全的征服我們那挑剔的味蕾，喜歡賞景、又喜歡挑戰不一樣的異國料理，Ojo真的很推薦你來試試不一樣的墨西哥菜！！

這道烤龍蝦貼心的幫顧客切好，直接叉起來就可以輕鬆享用到龍蝦肉的彈牙鮮甜美味囉！！也很讚！龍蝦肉很新鮮，肉質彈牙且鮮甜，底層的醬汁很有泰式風味，鹹甜帶辣香口感，好吃也下飯。

這一道烤魚料理很有墨西哥的特色，整尾烤魚的上頭鋪滿了酥鬆以及細蔥末增添了香氣與口感，來搭上魚肉的鮮嫩，建議要吃時先將一旁的檸檬擠入，味道會更讚！！

這一道相當的特別是以菇類來搭配時蔬的料理，裡面還有酪梨、特調蕃茄醬料等，是一道吃方便素的朋友也可以品嘗的墨西哥菜，吃起來相當清爽！

甜點也都在水準之上，不管是油封南瓜、巧克力蛋糕、奶油芒果奶凍每一道都相當好吃，就連看似不起眼的南瓜也讓在座的姊妹稱讚不已！

小凉真心推薦大家有來泰國曼谷玩樂，這家 Ojo Bangkok餐廳 一定要納入口袋名單中！在裝潢上不只是金光閃耀、還添加了夢幻的粉色燈具增添浪漫，不得不說每一處又是讓人殺了不少記憶卡。

推薦大家來此享用晚餐，五點半入場，一路吃喝到深夜，可將曼谷最美夕陽與璀燦夜景盡收眼底！且晚餐時段的客人，還可享用快速通往頂樓Sky Beach的獨立通道唷！！



泰國曼谷 Ojo Bangkok

電話：+66 2 085 8888

地址：The Standard, Bangkok Mahanakhon, 76th Floor, 114 Narathiwas Road, 114 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500

營業時間：Lunch：11:30-14:30、Dinner：17:30 till late

官網： https://ojobangkok.com

臉書粉絲頁： https://www.facebook.com/Ojobangkok/

IG： https://www.instagram.com/ojobangkok/

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