曼谷行程路線該怎麼安排才能玩得最盡興？曼谷多次獲得「全世界最佳旅遊城市」第一名，不論白天、夜晚、景點暢遊、購物血拼、美食、按摩舒壓…這裡總是能讓旅客流連忘返。而台灣人因為受到工作上的假期限制，多半只能利用連假，或者假日搭配特休才有機會出國走走，因此時間上多以三天兩夜、四天三夜和五天四夜為主。因此今天小編就要幫大家做個完整的曼谷行程路線規劃攻略，告訴你曼谷自由行到底有哪裡好玩、應該怎麼玩！

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曼谷行程路線怎麼安排比較順？

如果你仔細研究過曼谷地圖，會發現曼谷景點主要分成三大區域。通常在做曼谷行程自由行安排時，小編建議從這三區下去思考規劃，天數短的話可以集中在市區和昭披耶河做重點旅遊就很夠玩了；如果天數多或時間充裕，才安排一些比較偏遠的景點。

曼谷市區

在曼谷市區，購物中心與商場林立，如果你到曼谷旅遊純粹只是想吃吃喝喝和購物，偶爾來個馬殺雞放鬆一下，那麼市區基本上就可以滿足你，每天逛兩三個百貨商場也足夠你鐵腿了。

昭披耶河畔區

昭披耶河畔區域的景點比較偏向具有歷史文化意義，或者是近10幾年來新開發的景點，例如河濱碼頭夜市、Icon Siam等等。如果是短天數自由行，但是想看一些曼谷經典古蹟，可以專把昭披耶河畔的所有景點串成曼谷一日遊。

曼谷近郊區

如果你到曼谷旅遊的天數比較長，像是有五天四夜、六天五夜甚至更長天數的話，就可以來場深度旅遊，到曼谷近郊區一些景點如水上市場、大城，甚至泰國其他城市旅遊。

優惠推薦：

曼谷行程自由行必備小工具

通常在規劃一個國家的自由行，除了機票與住宿外，自由行過程中最需要準備在身的肯定是地圖與交通類的資訊了。地圖部分最好用的當然還是Google Map；至於交通部分，小編推薦大家幾個可以下載的APP，讓你在旅遊過程中更順暢：

1.Transit

這是一個查詢曼谷捷運地鐵非常好用的APP，也有提供曼谷公車資訊。除了查詢捷運地鐵路線圖、票價時間等資訊外，最棒的是該APP還能顯示站點附近有哪些熱門景點，對於曼谷行程安排會非常有幫助！

2. Grab

在東南亞旅遊，Uber不是王道，這邊市占率最高的叫車APP是Grab。這個由馬來西亞開發的叫車APP因為價格便宜、服務車輛多，前陣子風靡東南亞各國。雖然泰國計程車價錢本來就蠻便宜了，可是很多司機會看你是觀光客就故意喊一個很貴的價格，或是多給你繞入。Grab就能解決這個問題，而且還可以選擇用信用卡或現金支付，讓旅客在曼谷旅遊更輕鬆、更安心。

3. Bolt

根據小編同事在泰國取得的最新消息，現在Grab在曼谷當地很難叫到便宜的車款。因此我們獨家推薦這個叫做Bolt的叫車APP，不僅價格比較便宜，相較Grab來說也更容易叫到車。不過缺點是目前只能使用現金支付，還沒有開放信用卡功能，但是你可以把它當成搭計程車一樣，其實並不會有太大的影響。

IOS載點｜Android載點

開始推薦曼谷行程之前，如果你對曼谷必去景點還不熟悉，請趕快閱讀下面這篇文章預習一下，知道自己想去哪些地方玩，這樣在看小編推薦的行程路線時會比較有概念喔！

曼谷三天兩夜行程建議

如果你只有三天的時間可以在曼谷輕旅行，小編認為一定要抓緊時間去一些基本必去的景點，或者是把握時間把必買必吃全部攻略完。因此在曼谷三天兩夜的部分，小編推薦你以下這兩種行程。

經典曼谷行程三日

圖片來源：Canva

把握三天的時間，把曼谷必去景點一次走完是有可能的嗎？當然有機會的，不過只能實現市區的部分。如果你搭乘早去午/晚回的班機，行程可以這樣排：

Day 1. 台北 > 曼谷 > 四面佛 > Central World > RedSky 高空酒吧 > Big C Supercenter Day 2. 大皇宮/玉佛寺 > 臥佛寺 > 考山路Tom Yum Kung > Icon Siam > Asiatique河濱碼頭夜市 > 看人妖秀/泰拳秀 Day 3. Terminal 21 > SPA按摩 > 曼谷 > 台北

購物美食按摩三日

圖片來源：Canva

如果你已經去過曼谷幾次，一些必去景點都已經走過，去曼谷只是想購物採買、吃美食、按摩放鬆的話，可以這樣走：

Day 1. 台北 > 曼谷 > Icon Siam > 考山路吃美食 Day 2. Siam站百貨公司（Siam Center, Siam Discovery, MBK等） > SPA按摩 > 水門市場 > Big C Supercenter Day 3.Terminal 21 > SPA按摩 > 曼谷 > 台北

曼谷四天三夜行程建議

比三天多一天的曼谷之旅，時間更充裕了一些，可以安排幾個稍微遠一些的景點。Klook、KKday之類的網站都有販售曼谷一日遊套票，搭配排進行程中可以省下一些找資料做功課的時間。以曼谷三天兩夜的行程作為延伸，以下這些是小編推薦可以加進第四天的景點：

恰圖恰週末市集（前提時旅遊時間有跨六日）

水上市場一日遊

曼谷新開的景點，例如：Mahanakhon SkyWalk

曼谷五天四夜行程建議

基本上，小編覺得曼谷玩五天會是比較剛好的，因為你可以分配幾天在市區、幾天到市郊走走，看得東西也更全面。針對初次到曼谷旅遊和已經去過幾次曼谷的朋友們，小編同樣推薦兩種行程路線。

經典曼谷行程五日

圖片來源：Canva

對於初次到曼谷自由行，且希望可以一次把必去景點都走完，那麼五天的時間一定綽綽有餘，你可以這樣安排：

Day 1. 台北 > 曼谷 > 四面佛 > Central World > Big C Supercenter Day 2. 鄭王廟 > 大皇宮/玉佛寺 > 臥佛寺 > 考山路吃美食 Day 3. 水上市場一日遊 > Asiatique河濱碼頭夜市 > 看人妖秀/泰拳秀 Day 4. 水門市場 > Icon Siam > Mahanakhon SkyWalk Day 5. Terminal 21 > SPA按摩 > 曼谷 > 台北

深度遊曼谷五日

圖片來源：Canva

如果你已經不是第一次到曼谷自由行，希望可以走更深度的行程，那麼可以這樣安排：

Day 1. 台北 > 曼谷 > 市區百貨公司逛街 > SPA按摩 Day 2. 丹嫩莎朵水上市場 > 美功鐵道 > 曼谷飛機夜市 Day 3. 鄭王廟 > Icon Siam > Big C Supercenter Day 4. 大城古蹟一日遊 > Mahanakhon SkyWalk Day 5. Terminal 21 > 曼谷 > 台北

假如要玩曼谷六天五夜以上的行程，可以用五天四夜當基礎再深度延伸到其他景點或城市即可喔！

曼谷行程路線常見問題

曼谷自由行常使用的交通工具？ 曼谷BTS空鐵、MRT地鐵、計程車、嘟嘟車，以及水上交通船等，都是曼谷自由行會使用到的交通工具。

曼谷行程預算要抓多少比較好？ 根據不同的旅遊天數，預算可以這樣抓： 三天兩夜：約8000-12000元/人 四天三夜： 約13000-17000元/人 五天四夜：約18000-22000元/人

根據不同的旅遊天數，預算可以這樣抓：

三天兩夜：約8000-12000元/人

四天三夜：約13000-17000元/人

五天四夜：約18000-22000元/人

以上是以搭乘普通經濟艙、住3-4級左右的曼谷住宿下去抓預算。如果你想要坐到商務艙、想住五星級以上的飯店，或是想走省錢小資玩法，那預算可能會更多或更少囉！

總結來說，不論你旅遊時間有限，還是有很多時間可以深度探索，曼谷真的是一個怎麼玩也不會膩的城市，而且還有很多景點都在這幾年陸續建成，相信未來疫情結束後，一定有更多隱藏景點可以玩！