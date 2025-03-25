歡喜財神廟，是嘉義中埔創立南台灣最大財神廟－「歡喜財神廟」求財聖地，打小人的法場也是全台唯一，除了地點略為偏僻之外這裡停車方便，好友＂運氣太背＂(咬牙切齒說著) 狠狠打一頓背後那些陰險小人才能消解！第一次行動力這麼足才說完就馬上敲定日期出佱，補財庫怒打小人，祈願一整年的好運道通通收攏起來，祈求平安順遂!
參拜完畢之後我們就直接跑到嘉義市中心..吃飯囉－嘉義火雞肉飯吃這家
歡喜財神廟
- 地址：嘉義縣中埔鄉19號
- 營業時間：07:00–19:00
- 電話號碼： （05） 253 6858
- 官方FB: 按這裡
求發財金.巨大鈔票.元寶許願池，玉皇上帝、濟公活佛、五路財神之聖諭，以獨一無二的玉善法門，擇乾坤寶袋吉穴，是嘉義中埔創立南台灣最大財神廟－「歡喜財神廟」求財新聖地，打小人的法場也是全台唯一
補財庫
販售財庫金紙納福的地方，補財運的庫錢價格不一樣 廟方工作人員會介紹，PAPA跟好友們通通選頂配款。笑說當然要一次補足 難得來一趟不能空手而回
印象中這組好像$600
五路發財金，還有兩張許願卡還有貼紙，打開盒蓋裡面各種補財運 還有求財疏文都有
許願卡可以先寫好等下去掛起來，貼紙則是要貼文武財神的金身，據說全身上下都能貼包含官帽，但眼睛不能貼!貼上了還怎看世間大小事啊!
等拜完之後再去燒化
供奉神明上香祈福
玉皇上帝、濟公活佛、五路財神之聖諭，以獨一無二的玉善法門，擇乾坤寶袋吉穴，在嘉義中埔創立南台灣最大財神廟－「歡喜財神廟」求財新聖地 ，PA對於拜拜這種事不熟，廟方的工作人員會提醒我們先拜中央在拜左右神明，根據順序一樓拜完再上二樓!!
一樓主殿很大，不少人跟我們一樣選擇平常日來祈福，中間有告示牌完全不會有失禮錯拜！
這大金壺冒著煙，前方還有個濟公專屬的扇子，如何使用請看說明告示使用!從頭到尾拍拍去晦氣，招來福氣保平安
求發財金
想求發財金的到這個八卦框裡根據擲杯求財，雙手恭捧「天地人、三財杯」五色杯(誠秉天地，人擲杯)，向天公祖、濟公活佛、文武財神、五路財神諸神佛，報姓名、住址、生辰八字及祈願事項後，在八卦區擲杯。(依顏色配對計聖杯數）
PAPA沒有去擲杯，同去的友人則有去求發財紅包，忘了問她得了多少
- (1)得1聖杯者，即獲得發財100紅包(現金100元)
- (2)得2聖杯者，即獲得發財100紅包(現金200元)
- (3)得3聖杯者，即獲得發財100紅包(現金300元)+「納天地財」願望支票
- (4)得4聖杯者，即獲得發財100紅包(現金458元)+「納天地財」願望支票+濟公送窮法扇
- (5)得5聖杯者，即獲得發財100紅包(現金588元)+「納天地財」願望支票+濟公送窮金法扇(含純金葫蘆吊飾)
二樓神明一一上香祈福！感謝諸神保佑，天公祖／玉皇上帝 前方三清道祖／左右各為北斗星君與南斗星君
燒化願望支票的就在這裡，看到燒化金爐才知道這裡還有願望支票可以請，有需要的朋友可到一樓擲發財金，根據聖杯數可換得願望支票
打小人｜四步驟
想打小人沒問題，跟廟方人員說一下走嚕!跟著走，打小人四步驟請看!
- 拿取一份金紙（五鬼＋男女替身＋天狗白虎符）及小人符令一張
- 手持清香向三清道祖、彌勒財神祈願
- 進入隔間將「小人符」放置符墊上，邊念咒邊敲打
- 將金紙燒化於虎邊金爐口，圓滿完成
打小人金紙拿上一份，放置三清祖師爺案前
打小人密室敲打的棒子..跟著唸就可以! 看著閨蜜好友棒打小人的狠勁，還好我平常乖巧可愛很乖很乖沒惹閨蜜生氣過!
打完小人我問朋友可通體舒暢？？朋友：背地裡的小人再來看我不打死你（看著朋友氣勢逼人的木棍敲打氣勢，嚇得我手抖，連續按快門都是糊的，好友:挺過癮，改日覺得不順可以再來一回。
一樓這邊還有個彌勒佛，身揹乾坤寶袋－擲出一聖杯就可以帶走，別忘了隨緣樂捐喔！
祈福完畢，走去燒化手上金元寶上繳金庫，來去吃飯尋覓嘉義美食!!
歡喜財神廟 地理位置/MAP
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