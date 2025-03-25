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台北親子景點推薦「Arts Plus Social藝家社交會」，位在台北車站的DIY教室，提供簇絨地毯、冰島編織包、棉花糖雲朵包、霓虹燈飾DIY課程，很適合親子活動、情侶手作體驗、閨蜜一起來做閨蜜包，跟大家分享我這次在藝家社交會DIY課程的過程，做了可愛的韓國care Bears手工簇絨地毯和冰島編織包喔！

藝家社交會DIY教室｜手工地毯、包包DIY教室

Arts Plus Social藝家社交會位在台北車站附近，Z2或M6出口過去都很方便，台北下雨推薦的台北室內景點，這裡可以做現在最流行的手工簇絨地毯，還能自己做自己的冰島編織包、棉花糖雲朵包，週年紀念禮物推薦可以做霓虹燈飾喔～大家趕快約朋友、閨蜜、另一半一起來玩吧！

想做DIY的朋友們，Arts Plus Social藝家社交會採預約制，建議大家提早預約時段，DIY環境很舒服不會過度擁擠，老師都會耐心的手把手教學，不用擔心自己手作能力不強做不好，過程很療癒、很有成就感，做好的成品真的很漂亮呢！

藝家社交會DIY教室｜簇絨地毯課程

Arts Plus Social藝家社交會最夯的手作課程就是「簇絨地毯課程」，使用藝家社交會官方Line做預約，製作3天前需要提供圖案，並與老師確認圖片。

現場有一整面的毛線卷提供選擇，可以挑選自己喜歡的顏色，顏色應有盡有都超可愛唷～

圖片會利用「投影機」投影到布上面，不用擔心圖案歪掉。

開始製作之前，會教你如何使用「簇絨槍」，並且會先練習再開始實際操作，一開始會有點不習慣，但上手後會覺得很有成就感，過程中有任何問題，現場老師都會很有耐心的教學。

簇絨地毯DIY全程約需3-5小時，地毯的尺寸、圖案難易度、上手程度都會影響製作時常，我是很喜歡做DIY的人，過程覺得好有趣，一開始對簇絨槍不習慣，但很快就上手了，25*25的圖案約做3小時完成～非常有成就感！

看著圖案漸漸被毛線填滿，真的太可愛了呀～描邊、收尾等較難的部分，都可以請老師協助，有問題都可以馬上詢問，老師也會一直來關心進度，真的不用擔心唷～

最後的步驟會做地毯修整、固定毛線，並製作成地毯，完成後就可以拿著成品開心留下合影囉～這麼可愛的作品，當然要多拍幾張唷！

藝家社交會DIY教室｜冰島編織包課程

我這次還幫自己做了一個「冰島編織包」，編織包的難易度較簡單，不用花費太多時間即可完成，而且價位也更親民，最近很流行的冰島編織包、棉花糖雲朵包都能在Arts Plus Social藝家社交會製作唷！

冰島編織包真的「簡單好上手」，而且操作很安全非常適合小朋友，親子DIY手作課程推薦，簡單無難度，好玩又很療癒唷！

手作地毯、編織包DIY推薦「Arts Plus Social藝家社交會」，教室環境舒服，老師非常有耐心，製作過程輕鬆無壓力，很適合親子的手作活動，情侶情人節想做禮物給對方，很推薦手作禮物，誠意滿滿唷！大家記得儘早訂位，才不會訂不到位置唷！

藝家社交會DIY教室｜店家資訊