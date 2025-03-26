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新店報報！免飛韓國！台中這間「Bagel&Bagels貝與果」就能吃到每日新鮮出爐的美式貝果，口味選擇超多，餡料都超飽滿，絕對是下一間會被排爆的貝果專賣店！ - 阿華田的美食日記

Bagel&Bagels貝與果 貝與果 Bagel&Bagels Bagel&Bagels 貝與果 more
2025-03-26 11:00:00 文字：阿華田
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阿華田

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新店報報！免飛韓國！台中這間「Bagel&Bagels貝與果」就能吃到每日新鮮出爐的美式貝果，口味選擇超多，餡料都超飽滿，絕對是下一間會被排爆的貝果專賣店！

新店報報！免飛韓國！台中這間「Bagel&Bagels貝與果」就能吃到每日新鮮出爐的美式貝果，口味選擇超多，餡料都超飽滿，絕對是下一間會被排爆的貝果專賣店！ - 阿華田的美食日記

終於等到「Bagel&Bagels貝與果」開幕啦！現在免飛韓國，就能在台中吃到韓國超夯的美式貝果啦！「Bagel&Bagels貝與果」整棟復古老宅氛圍超美超好拍！現場販售各式鹹甜口味美式貝果、夾餡貝果，真的多到會讓人選擇障礙！每一款貝果顏值都很高，真的很誘人、很欠吃！台中這間「Bagel&Bagels」於3/22正式開幕，趕快衝一波吧！建議各位多買一點才不會後悔～

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新開幕的「Bagel&Bagels 貝與果」就位在台中西區五權六街上，美術館旁的獨棟式老宅，復古美式建築超級顯眼，走過、路過絕對會停下來多看兩眼！

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由於貝與果主打外帶店，所以目前沒有內用座位區，不過戶外也有不少舒適的用餐空間！

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🎊《歡慶開幕》🎊
📆活動期間：3/22-3/24
🥯每日前50位消費者，可『免費獲得』經典口味貝果*1份。第51至100名消費者，也能享經典口味貝果『第二顆半價優惠』。
👜限定週邊滿額贈：單筆消費🈵500元，贈『開幕限定帆布袋』、🈵700元，加贈『品牌限定馬克杯』。⚠️贈品限量各50份，送完為止。

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▲貝與果Bagel&Bagels菜單價格

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Bagel&Bagels」每一顆貝果都是從麵粉開始手工製作，絕對都是新鮮出爐。

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一進去真的會瘋掉，滿滿貝果大平台，眼睛都為之一亮了！口味有鹹有甜，選擇多到會讓人選擇障礙！

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都來一趟「貝與果Bagel&Bagels」了！肯定要買好買滿！幾乎人手一盤，夾好夾滿！

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韭菜洋蔥乳酪是我當日的MVP！「貝與果BAGEL & BAGELS」的貝果口感Q彈有嚼勁，而且不會覺得乾口，由於有餡料，所以帶點濕潤感，讓貝果更好入口！雖然這款洋蔥乳酪醬的味道稍微蓋過韭菜味，但韭菜味太重也不是很好，畢竟很多人害怕韭菜，這樣反而是好事？！總之，我個人喜歡就好XD

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平時不愛巧克力的我，竟然愛上這顆巧克力卡士達！70%黑巧克力，甜而不膩，外圈還有裹上巧克力碎片，整個濃郁加倍！巧克力控絕對會愛死！

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開心果卡士達一出爐就被掃空，瘋狂補貨！

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開心果醬完全不甜膩，很爽口很好吃！還有添加開心果碎粒來增添口感，吃起來更有層次！

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沒想到「蒜香厚奶酪」也意外很合我口味！好喜歡這滑順的蒜香乳酪醬，上層還撒上巴西里香料來增添香氣，是款重口味的貝果選擇！當正餐也很合適～

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驚不驚喜！意不意外！竟然還有奶酥系列耶！沒想這組合也很不錯，每一款都是超爆餡料，綿密的奶酥抹醬，完全不膩口！甜度也很剛好，個人很推薦芝麻口味，芝麻香氣非常十足！外皮還裹上黑白芝麻，整個更加分！

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也有超適合野餐的燻肉起司系列可以選擇，超推薦鹹香開胃的花生醬酸黃瓜起司牛，肉感超豐富，完美呈現美式經典風味，另有煙燻培根口味！一旁還會附上脆片，搭配享用，口感更升級！

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離開時，也別忘了跟「Bagel&Bagels 貝與果」外面的塗鴉牆拍照留念～

《BAGEL & BAGELS 美式貝果專賣》

店家地址：台中市西區五權六街55號

營業時間：週一至週日10:30-18:00

官方IG】【官網

本文為店家邀約體驗，內文為真實感受與分享

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美味度
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服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
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