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清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

清明祭祖供品推薦 三陽食品
2025-03-26 16:00:00 文字：Viki玩樂日記
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Viki玩樂日記

Viki玩樂日記

清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

清明節快到了，有人跟Viki一樣是第一次親自準備供品的嗎？沒想到看似簡單的事情，真的讓我頭很大！長輩還交代：「要準備豐盛一點，別漏掉素料了。」平常這些都是媽媽和阿姨們在張羅，輪到我時才發現……到底要拜什麼？

那這時候當然是直接上網查就好，結果一搜尋「清明祭祖供品、素料怎麼準備」，資訊多到炸裂！有人說要拜五果，有人強調要有發糕、壽桃，還有更講究的要準備三牲四果、滷素料、雞鴨魚豬樣樣來……這對於一個從沒買過祭品而且不太下廚的人來說，真的有夠崩潰！

 

然後就在我爬文爬到眼睛快脫窗的時候發現了一個網站「三陽食品」，官網裡面的商品總覽有一整個「清明節祭祖專區」，裡面全都是適合祭祖的零食、餅乾、糖果，幾乎都是純素的，直接讓我從選擇障礙變成立馬下單！！！

Viki這次總共買了三款：「東坡辣竹輪」、「麻辣素蹄筋」、「川辣素肉片」，而且還剛好都是他們官網首頁的熱銷商品耶～我是選擇超取的方式，滿1000免運，未滿的話運費60，然後我3/20下單，3/24就通知我可以取貨了，真的是超級快又方便！因為三款我都各買兩包，所以取完貨之後就迫不及待先開箱試吃啦～

清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

先說說他們家的包裝，都是類似夾鏈袋式的可以非常好的保存食物，完全不用擔心一次吃不完的話怎麼辦。再來就是素零食的部份～就挑我最喜歡的來介紹好了：這款素蹄筋真的神還原！口感超級Q彈，帶一點滑滑嫩嫩的感覺，像真的蹄筋一樣有彈性，而且吃起來不會太油膩，還帶一點淡淡的小麥香，越吃越涮嘴！

清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

如果你還在煩惱清明節的供品要準備什麼素食的食品，推薦「三陽食品的清明節祭祖專區」給你參考，不僅選擇多，拜完還能跟家人一起吃，根本一舉兩得！有這個專區，真的幫我省下了一大筆時間，直接一站式的把長輩最重視的素料準備好，而且三陽食品是專門做零食批發的老品牌，品質穩穩的，價格也比超市買零食還划算很多喔！

清明祭祖供品推薦～三陽食品零食大集合，讓祖先吃得開心，你也省時省力！

Viki幫大家附上購物流程：

1️進入三陽食品官網的清明節祭祖專區
2️選好零食，加入購物車🛒
3️直接結帳，宅配到家或是超取都很方便！

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三陽食品

phone03-425752
place桃園市中壢區中央西路一段125號
4.94 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.95
服務品質
4.95
裝潢氣氛
4.84
CP值
4.97
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