這裡真的不只是樂高樂園🎢、購物商場，其實還有很多厲害的景點、美食推薦，這一天跟著新山在地人的腳步，帶我們一一開箱最值得走訪的新山景點、美食😋；如果安排到新加坡旅遊，不妨安排一天，跨越國境來到新山吃吃喝喝！

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📍路線：Woodlands 關卡▶City Square▶陳旭年文化街▶KSL City Mall▶Mount Austin▶Mid Valley

📍行前準備：護照+線上入境登記（馬來西亞🔍MDAC，新加坡🔍SGAC）+馬幣現金+銀行卡💳

📍交通：我自己是透過馬來西亞包車前來用餐，一天10小時，跟家人一起晃晃

https://line.me/R/ti/p/@068abhmx?oat_content=url#~

價格實惠、中文司機，事先還會開群組溝通行程，還會推薦我各種在地人吃的美食清單～✌️

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✨早餐推薦：三姐妹Roast&Coffee

這家是我超愛且去了很多次網紅早餐店，味道很道地價格實惠，蠻好吃的！

✨陳旭年文化街

近年為了刺激旅遊，這一帶被翻新大改造，小巷子的壁畫、古舊的建築都很適合掃街，新潮的文青咖啡廳和傳統茶室並存，來這里Citywalk再適合不過。

✨City Square：到馬來西亞新山出關卡後，通過JB Sentral 就到這個商場，里面吃喝玩樂項目應有盡有，商場10點之後才營業哦～

✨順發肉骨茶：算是在地人最愛的肉骨茶店！

✨Mount Austin：新一個網紅商圈，集合很多網紅咖啡廳、美食、娛樂休閒好去處！