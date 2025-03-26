風光明媚的明德水庫，水庫內共有日新島、鴛鴦島、海棠島三個島，各有各的特色，但又以日新島最為特別，需要靠一號吊橋或是二號吊橋才可進入的湖中之島。

(你們看看這是2019年帶著小檸檬去日新島的回憶照片)

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日新島-交通資訊

日新島位在明德水庫上，開車前往的朋友可直接使用導航即可輕鬆抵達，在一號吊橋旁有一大免費停車場可停放車輛，停車場旁也有洗手間可使用。

日新島-票價資訊

進入日新島是需要收費，每人須收100元，可折抵島內消費100元或是兌換2球冰淇淋

65歲以上長者的收費為50元，但其費用不可做島內折抵

另外，苗栗縣民出示證件以及120cm以下小朋友可免費入島。

明德水庫原名是後龍水庫，位於後龍溪支流老田寮溪上，目前由苗栗水利會管理，主要供應苗栗地區的農業、工業用水及部分民生用水等。

日新島-島上風光

這次就來介紹明德水庫的小島『日新島』，它的面積大約有4公頃大，北岸126縣道連接的「壹號吊橋」是主要進入日新島的入口，另一端則是有「貳號吊橋」在南岸接應著，漫步在這兩座吊橋上，視野良好可輕鬆自在地欣賞湖上的風光，不時都還可以看到明德水庫很有名的”太陽能遊艇＂載著遊客們在遊湖。

日新島內因四面環湖，所以視野十分的寬闊，島上有全台唯一的島上咖啡館「水榭樓台」，進入島內的門票可在咖啡館內做全額折抵。

除了咖啡館外，日新島彷彿是個小小動物園或說它是個綠意盎的自然公園，超適合假日親子同遊。

島上有許多可愛小動物區(鳥類、雞、鴿子、孔雀、狗兒、羊、鹿等等)

(6年前的小檸檬好可愛喔！)

埤塘溼地、小橋木棧道、彎月型草坡、觀景步道、圓弧型(水管造型)的景觀休息區，因為特殊水管的造型，也令遊客們感到驚艷有趣。

在景觀休息區，可眺望湖面四周，欣賞著青山與湖水相映的美景，這美景真的很難用言語來形容。

而2025.03再訪日新島，發現多了個日新島號，在這拍照打卡真的挺特別。

日新島-周邊景點

來到苗栗頭屋走走，除了走訪明德水庫、日新島等，當然也還能到頭屋的雅聞七里香玫瑰森林、墨硯山走走；而頭屋的交通位置距離竹南、頭份、苗栗市區都不算遠，所以還可以再到苗栗市區的功維敘隧道、貓裏喵親子公園，或是竹南的龍鳳魚港、天仁茶文化館(天仁茗茶)、崎頂子母隧道、四方鮮乳牧場、竹南啤酒廠等地走走，若是想吃吃喝喝的朋友，也可參考Ann和榜哥曾分享過的苗栗美食、竹南美食、頭份美食喔！

日新島-整體評價

在日新島的島上漫步環島大約半小時就可以輕鬆走完，除非你有要在島上的水榭樓台用餐，有空安排一趟小旅行到苗栗的明德水庫走走吧！

日新島

開放時間：每日開放

地址：苗栗縣頭屋鄉明德水庫

電話：037-374375