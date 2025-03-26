要說服長輩運動，真的不是一件容易的事！

那天是先看到「光之所在健身工作室」在推體驗課程。

又一直想幫媽媽找重訓的課程，但是很多健身房收費貴也不知道效果，所以媽媽不是很有勇氣踏出那一步。

因為有認識的朋友介紹加上離家很近，我也勇敢地幫媽媽報名，自己先幫她繳了一大部分的費用，讓媽媽以為只有幾百塊的費用試試看也無妨，才願意踏出那一步。



當然老媽還是有說：「我相信我的寶貝不會害我的」（聽到都要哭出來~🤣），就這樣，我們踏上了這趟健身房體驗之旅！

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剛來健身房時，媽媽的狀況真的不太行…

第一次來的時候，動作和氣色明顯都比較慢，也比較沒有精神。

這時候其實我也心裡充滿不確定，好像是期待又怕失落的心情~



走路卡卡的、動作有點慢，甚至站久一點就覺得沒力，看得出來身體真的退化不少。

這時候，教練的專業在這時候就很關鍵啦！

除了我們有跟教練說媽媽有肌少症的問題~

另外，教練還特別觀察她下機車的方式，

然後超認真地說：「我剛剛注意到奶奶下機車的時候，抬腳好像有點不順，這其實代表下肢的穩定度不太夠，未來可能會影響到日常行動。」

我當下聽到，真的覺得這教練超細心！

竟然連這種小細節都注意到了？！

然後，教練規劃了一套銀髮族專屬訓練課程，包含核心穩定、反應能力訓練，甚至還針對她日常生活可能會遇到的問題，例如絆倒、跌倒，來設計防護動作！

媽媽一開始還很擔心，但沒想到上課後，整個大改觀！

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訓練課程比想像中有趣！

原本以為健身房就是舉啞鈴、深蹲、重訓，結果根本不是這麼回事！

教練安排的銀髮族訓練超多元，很多都是互動式的訓練，根本不像一般的健身課！

上習慣以後，都很喜歡就自己來她的專屬置物櫃報到!



重訓？根本只佔不到 10%！(當然教練跟我說這是依照個案規劃才這樣啦)

每到一個階段，教練也都會檢測inbody數值，來觀察訓練目標。



也會認真詢問生活狀況，例如：吃什麼阿~回家後的狀況阿~最有生活有沒有什麼改變阿!



上課前，也會先做動態熱身與伸展。

組間之間，也會多次確認狀況，才進行下一段的訓練~

整體的安排上呢!教練安排是以功能性訓練為主，例如：

拍繩子，幫助媽媽加強神經訓練

跳格子、走樓梯，強化腿部肌群，讓行動更穩定

傳接網球，訓練反應能力（重點是這個還是針對老爸愛打網球特別設計的！教練真的很細心！）

媽媽有偷偷跟我說，她覺得：「欸！這個其實蠻好玩的耶！不像以前覺得運動很累，這邊比較像是邊玩邊動！」

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我記錄的完整功能性訓練項目

初期訓練



1.拍繩子訓練 - 增加神經訓練和靈活性(這是剛到的初期訓練)



2.接網球訓練 - 增強神經反應速度，讓生活中更靈活(這也是初期的初階訓練)



3.抬腳訓練 - 針對下機車設計，所以初期就開始強化下肢(這也是初期的訓練)



4.反應訓練 - 一開始是先強化上肢和身體神經協調的反應(這也是初期的訓練)



中後期訓練



1.跳格子訓練 - 訓練步伐穩定度，全身協調性

教練知道我們是住透天，所以每天還是要爬上樓，所以就增加這個訓練來強化步伐的穩定度啦!

2.走樓梯訓練 - 強化腿部肌群，改善行動力，同樣也是增加腿部肌力和穩定度，教練說他的目標是讓媽媽每一步能踩穩!



3.拋球訓練 - 增加全身的協調性，還有趣味性，教練說，其實這種全身運動要徵招更多的肌肉群



4.跌倒訓練 - 教媽媽如何正確保護自己，減少受傷風險

https://youtube.com/shorts/OaQFmIRaTcA?feature=share

5.絆倒訓練 - 訓練如何穩住步伐，不讓自己跌倒，教練的訓練目標都是：穩!要穩!

https://youtube.com/shorts/WWdGZQc2FOQ?feature=share

6.推雪橇車訓練 - 增強腿部與核心力量，幫助提升體能



7.雙手拋接網球 - 增強手眼協調能力，提高專注力



8.拋球深蹲訓練 - 訓練腿部力量和反應速度



9.反應訓練 -加強手腳協同反應(中後期就開始加入手腳協同)

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看看訓練成果！除了跨樓梯更有力量，推雪橇也是，還有氣色反應都好很多!

經過幾個月的訓練，進步真的超有感！

教練在每個動作組間，都會詢問狀況，和伸展，確保運動的安全。



以前她連走一小段樓梯都會覺得喘，現在竟然可以推雪橇！挖～這真的太扯了吧！

https://youtube.com/shorts/YSsf22hIlw8?feature=share

再來一個超強的表演，我看了都覺得自己覺得辦不到~哈哈哈

各位觀眾!網球拋接9連發~(記錄在youtube，大家可以去看看 哈哈)

https://youtube.com/shorts/ZJLZxJ6UDlk?feature=share

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讓長輩踏進健身房，先幫他們報名再說！😂

我的心得很簡單，就是~

直接幫長輩報名體驗課程！先體驗看看，才知道是否適合自己!

如果擔心長輩不適應，也可以陪他們一起來，一方面可以保護他們，一方面也讓他們更安心！

另外重要的是，喜歡上這樣的課程後，都很穩定一周兩次自己會去上課，當然日常自己也很注重養生，這樣持之以恆的互相幫助，所以才能開心地看到媽媽的大進步!

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光之所在健身工作室｜免費體驗課程兩堂！🔥



📍 地點：台南市東區大同路一段229號

📞 電話：06-2146016

⏰ 營業時間：看google商家上的資訊

📍 官方FB粉絲團：光之所在健身工作室FB

📍 官方ig：光之所在健身工作室ig

🎯 活動資訊：報名即可享有免費體驗課程兩堂，為期三個月：2025/4-6月(以官方公布為準)！