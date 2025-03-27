又是好久沒光顧【TASTy西堤牛排】了，手上剛好拿到王品的禮券，那就去花掉吧！因又想在中正區亂晃，故選擇台北重慶南店。

↓228公園，國立歷史博物館。

↓在總統府斜斜斜對面。

眾所周知，西堤的餐點原則上以包含了主餐、開胃品、沙拉、麵包、湯品、飲料和甜點的個人套餐方式呈現，經典套餐的定價為$698，所有餐點均須+10%服務費。當然，每個品項也可拆開單點。適逢聖誕節，提供有$1588的雙人套餐，但我們還是決定各點一套經典套餐。

↓點餐畢，要求飲料先上——冰拿鐵咖啡，以及布蕾香紅。

布蕾表面炙燒，內裡布丁柔嫩奶蛋質地，搭配微甜微澀的紅茶，飲料+甜點，完美平衡。

↓開胃品一律為干貝鮮蝦佐咖哩優格醬，就是由以前的《鮮蝦蘆筍》進化而來。咖哩優格醬王品還有單獨販售。

咖哩不辛辣、偏溫和，散發淡雅的香料氣息，與優格的微酸相互調和，使整體滋味更加圓潤。再搭配小黃瓜與蘋果的清新果香，為海鮮增添爽脆層次，讓鮮蝦的鮮甜更加突出，交織出細膩而和諧的風味。

↓薄薄微焦干貝，差強人意。

↓沙拉一，朋友的，洋芋田園沙拉：優格醬馬鈴薯沙拉，脆薯絲、美生菜和紅捲葉。

↓牛肉火腿生菜沙拉：火腿是美國牛，生菜下也有馬鈴薯。

↓淋上塔塔醬。

↓麵包：焗烤蘑菇+方塊麵包。

雙面都烤得金黃的方塊麵包，沾取熱燙creamy的焗烤蘑菇醬，蘑菇的清香、乳酪的香濃，與麵包的酥脆，每一口都充滿了豐富的層次——麵包可續，如果不是後面還有主餐，真的會想一口接一口吃到飽。

↓湯品一：法式松露菌菇濃湯，高湯現場倒入，產生泡泡，非常有儀式感的法式料理。裡面的菌菇切成細細碎碎的，松露氣息濃郁。

↓湯品二：燻雞南瓜濃湯，還插了一支烤吐司。

老實說我不愛南瓜的甜，不過因為有了燻雞，南瓜的天然甘甜與燻雞的煙燻味道相互交融，創造出一種深邃且層次分明的味覺體驗。

↓來了，主餐前，王品檸檬沙瓦登場了。醋和檸檬調味的甜冰沙，達到重置味覺的作用。

還是跟之前幾次的經驗一樣，都已經有點飽足感了，彭湃的大餐才登場。

↓我的【肉肉控鐵板牛排】，天啊！滋滋滋，陣陣肉香，香得要命！

↓8oz的骰子牛，我猜是肋眼，七分熟，簡單的調味，佐以焦甜的蒜炒洋蔥，口感嫩滑稍帶嚼勁，肉食動物的快樂啊！

↓朋友的【海陸雙拼】，酥烤牛排6oz+鮮蝦，更香！太過分了！

海陸雙拼的內容不定時會更改，今天剛好是菲力牛排和鮮蝦的組合，牛排上還有一塊混合香草、蒜末、檸檬汁和其他調味料的香草奶油，恐怕是最超值的一款主餐了。

五分熟菲力，沒有明顯油花，肉質卻細緻，外層微焦，太銷魂了。

↓蝦子新鮮不在話下，蝦肉紮實富彈性。

↓另外加點一杯季節限定的飲料，名稱完全忘記了，就看圖片漂亮才點，實物果然顏值滿分，充滿了熱帶海洋魅力。

有點甜膩的蘇打無酒精飲料，冰涼沁心，就是令人開心。

將底層的熱帶水果和海藍調勻，整杯就變成熱帶雨林了。

↓甜點一：焦糖烤布蕾。

↓甜點二：法式泡芙。

泡芙本來就是甜點中我的最愛，尤其是口感夠鬆脆的，這個完全及格。冰淇淋跟覆盆子，更是令人幸福。

↓服務生無預期招待我們兩杯香檳，原來隔壁桌的老先生脫鞋襪了。我根本沒發覺，服務人員卻這樣貼心，對西堤又更添好感。

約1700元，如此的餐飲內容，算是相當超值的，這也就是王品集團旗下餐廳那麼多，我卻對西堤情有獨鍾的原因，有機會還要再來！

↓餐後沿衡陽街走到西門町搭捷運，忽然發現「寶成門舊址碑」(2018碑)——奇怪，以前為什麼都沒有注意到？

寶成門，就是臺北府城西門，毀於1904年，是臺北府城唯一被拆除的城門。這個小小的紀念碑，跟古老照片中的原貌，有種等比例縮小的感覺哩！

【TASTy西堤牛排】台北重慶南路店

地址：台北市中正區重慶南路一段129號2樓

電話：(02) 23708292

營業時間：每日11:30-14:30，17:30-22:00

所有餐點均須+10%服務費

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