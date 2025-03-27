最近真的被我妹和弟這兩位大學生帶壞(?)，天天早午餐報到，早午餐魂完全被點燃🔥

這次要來分享我們的近期愛店啦！這家早頓早午餐，真的每次來都有新發現，每次來都想點一桌！

👇失控cheese蛋餅＋瀑布醬

這個起司量真的沒在客氣的！起司控絕對要點！脆皮蛋餅搭配濃郁瀑布醬，滿滿牽絲起司，邪惡度破表！

👇薯薯cheese蛋餅

薯泥＋起司的黃金組合～馬鈴薯泥綿密細緻，帶著南洋香料的香氣，搭配鹹香起司，完全正中我心❤️

👇泰泰打拋豬蛋堡

打拋豬的香辣，搭配鬆軟的漢堡與半熟蛋，一口咬下，泰式風味超夠味，好開胃！

👇肉排炸割包

這款是我弟的新歡！外酥內軟的割包，夾著肉排，傳統小吃也能有新滋味～

👇塔塔香雞蛋吐司

塔塔醬香雞排＋嫩煎雞蛋，簡單卻不失美味。

👇朱古力法國吐司

甜點級法式吐司！法式吐司淋上濃郁的巧克力醬與煉乳，再搭配oreo碎餅乾，120%的甜蜜😍

👇花生煉乳銀絲捲

銀絲捲炸得金黃酥脆，淋上花生粉、煉乳，香甜濃郁，我和我妹每次來都一定要點這個！

👇草莓吐司

吃早餐店必點的果醬吐司，草莓果醬酸甜清爽不膩口～

👇豆漿紅茶、紅茶

搭配一杯順口的飲料，完美結尾！

今天剛好下著小雨，坐在靠窗的位置，微風徐徐，超chill的！吃著這些早餐們，真的幸福滿點！看來以後還是會繼續沉迷早午餐的世界，推薦給大家～

早頓早午餐

地點：台南市中西區五妃街307號

電話：0909 134 901

營業時間：

週三公休

週一至五6:00-13:00

六日7:00-13:00

粉專：https://www.facebook.com/zaodun20241026/

線上點餐：https://n13p1029-self-order.boxs.com.tw/

（使用線上點餐的朋友，因為早餐時段比較繁忙、品相較多，建議點完餐可以撥打電話確認餐點無誤）