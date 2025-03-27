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新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看

2025-03-27 16:25:04 文字：好好玩 FUNIT
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好好玩 FUNIT

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北部人經常嚷嚷「新北景點哪裡好玩？」其實新北景點有東北角北海岸野柳淡水等海線景點，可以新北一日遊；還有九份烏來平溪等森林祕境，以及最近超紅的抹茶海岸老梅綠石槽、三峽大熊櫻花林，而鼻頭角步道、無耳茶壺山、南子吝步道等新北爬山景點都超好玩！另外還有新北室內景點、新北親子景點、新北打卡景點等，其實新北景點玩法超多！照著我們推薦的新北景點＋新北景點地圖＋新北一日遊路線，就能知道新北好去處啦！

重點整理：

新北景點推薦清單

  1. 九份老街
  2. 福隆沙雕展
  3. 野柳地質公園
  4. 黃金博物館
  5. 平溪放天燈
  6. 朱銘美術館
  7. 猴硐貓村
  8. 滿月圓森遊區
  9. 淡水老街
  10. 三峽老街
  11. 十分車站
  12. 烏來泡湯
  13. 鶯歌景點

新北最新活動

三峽大熊櫻花林

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片來源:IG@lichi0118

粉色風暴來襲！每年春天就是最佳賞櫻的季節了，而「三峽大熊櫻花林」正是北台灣賞櫻花的熱門景點喔！總面積約5甲左右，想拍美照的朋友們趕快筆記起來啦！花期從年初1月10日至3月20日都能沉浸在櫻花海之中，在超夢幻的粉色山林裡拍好拍滿！不過人潮眾多記得不要推擠，也要愛護環境垃圾不落地喔！

賞櫻攻略

  • 元旦初：三色寒櫻（約900棵）
  • 一月底至二月初：台灣八重櫻（約1200棵）
  • 二月初：福爾摩沙櫻（約300棵）
  • 二月中旬：香水櫻（約1000株）
  • 二月底：富士吉野櫻（約800棵）
  • 三月初：染井吉野櫻（約800棵）
💮購票優惠： 
👉推薦閱讀：【台灣賞櫻景點推薦】18個賞櫻秘境｜花期、賞櫻路線、交通懶人包

新北景點地圖

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看

新北一日遊優惠

新北景點推薦｜三貂嶺一日遊

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圖片授權：IG @qqhsuan_hsuan

三貂嶺是新北市一處與世隔絕的聚落。早期以採媒與挖金礦為主要產業，但停產後因交通不便，讓三貂嶺成為一處祕境。你可以在三貂嶺車站出發，沿著步道前往瀑布群，欣賞美麗的瀑布景色。下山後，你可以欣賞火車呼嘯而過的美景，也可以品嚐當地美食，例如阿香姨小吃和碩仁國小的冰品。

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圖片授權：IG@chih07090616

此外，三貂嶺生態友善隧道在今年正式開放了，塵封30年的百年隧道，不論是步行或騎腳踏車都超美，若是平日或假日想來的話，都需要到三貂嶺生態友善隧道官網進行預約(全面預約制)。在這裡，你可以看到鐘乳石、被昔日蒸汽火車留下的煤灰燻黑痕跡，而也因為塵封37年、沒有人為干擾，使隧道鏡面水池的蝌蚪、小蝦自然生長，甚至有蝙蝠棲息，形成了靜謐卻充滿生命力的模樣。

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圖片授權：IG @yuanmin_0610

最後，小編也推薦位於廢棄三貂煤礦坑旁的山寓咖啡，它的前身是入坑檢查室及變電所，經改裝整理之後，老舊的紅磚屋與隨意生長的植物相互融入在鬱蔥蔥的山林中，一樓的座位有在街邊小吃的味道，能看見廚房忙碌的身影，二樓的座位則能看到幽靜山景，他們的餐點有一定的水準，有機會一定要來嚐嚐看。

山寓咖啡
店家地址：新北市瑞芳區魚寮路110號
營業時間👉不定期休息，請看公告

新北景點推薦｜石碇一日遊

石碇許家麵線

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
照片授權：IG@dp._.69 (美食旅遊)

位在新北石碇的石碇許家手工麵線，可以石碇許家手工麵線DIY，從麵糰開始製作、再來手做麵線，也能手做葱油餅，非常好玩！另外，使用純淨山泉水所製作的流水麵也絕對不能錯過，IG美食旅遊家@dp._.69表示，”過程中，無論是老闆們附的辣椒、醬料及最後的水果，都非常清爽可口，夏天真的超級適合去吃山泉流水麵啦”，想要夏天消暑，不妨到石碇景點石碇許家麵線，來個石碇一日遊吧。

流水麵DIY預約：
流水麵DIY費用：
新北景點地址：新北市石碇區3號
營業時間：08:30–15:30 週二休息

石碇文山草堂

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圖片授權：IG@ericxsoooo

如果你想要體驗台灣的自然美景和文化風情，石碇一日遊是一個不錯的選擇。石碇是新北市的一個山區鄉鎮，有著豐富的歷史和生態資源。你可以從台北市搭乘公車或自行開車前往，沿途欣賞翠綠的山巒和清澈的溪流。石碇的必訪景點之一是文山草堂，這是一座仿古的建築，內部陳列了許多文人墨客的書畫和詩詞，展現了中國傳統的文化氣息。想來這裡一定要先預約，你可以在這裡感受書香氛圍，欣賞名家的藝術作品，也可以在草堂前的池塘邊賞花賞鳥，放鬆身心。除了文山草堂，石碇還有其他值得一遊的景點，例如石碇老街、石碇水庫、石碇祖師廟等。你可以在這些地方品嘗當地的美食，親近大自然，感受人文風情。

文山草堂
電話預約：0933-615950
店家地址：新北市石碇區碇格路二段2號
營業時間：週四至週日12:30～17:30

新北景點推薦｜石門一日遊

老梅綠石槽

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圖片授權：IG @little.giant.traveler

有著超可愛「抹茶海岸」之稱的老梅綠石槽，是台灣唯一的綠石槽海岸，因為大片的海藻附著在石槽上，整個海岸都被染成了春天的顏色，通常出現在3月中旬到5月上旬，特別以4月清明後的時節最漂亮，是季節限定的自然景觀呦~

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圖片授權：IG @little.giant.traveler

大家一定要事先查好漲退潮的時間，在退潮的時候來拍照，不然只能看著一片海吹風哦！另外，要小心不要踩到綠色的海藻，除了石頭滑造成危險外，還會傷害這些海藻的生長，導致明年長不出來。

景點地址：新北市石門區老梅社區沿海(Google地圖)
營業時間：24小時營業
景點門票：免費

青山瀑布步道

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圖片授權：IG@ding_7693

位於新北石門的青山瀑布步道，是非常漂亮的溪水步道，通常親子來玩走到青山瀑布觀景台就可以原路折返，來回大概兩小時，一路上有樹蔭、沿途都能玩水，所以夏天也不會太熱、太曬，只是步道有一點點難度，後段有些岩塊形的步道、有濕滑青苔，建議如果是親子旅遊，小朋友稍微大一些會比較保險唷。另外，入口的青山瀑布停車場能免費停車，也有廁所，步行至步道入口約3分鐘很方便喔。

地點：青山瀑布停車場

老梅風箏公園天人菊

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圖片授權IG@yayayxc

每年6月至9月是天人菊的開花期，最佳觀賞期約為4個月。這種花的主要特點是能夠抵禦風雨和耐旱，在台灣北部濱海、中部和澎湖地區廣泛分布。石門風箏公園佔地約6公頃，不僅是舉辦風箏節的主要場地，現在還迎來了天人菊的盛開。照片創作者提醒，花況已接近尾聲，現場也很多被踩踏的痕跡，如果想要拍照，會建議往碉堡處看看哦！

地點：石門風箏公園(Google地圖)
交通：轉乘台灣好行716皇冠北海岸線，於「老梅」站下車即可到達石門風箏公園

新北景點推薦｜坪林一日遊

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圖片授權：IG @li_jianzong (坪林貴妃池)

坪林是一個充滿茶文化的小鎮，有很多值得一遊的景點。像是只需步行約1、2分鐘，就可以到達清涼溪邊的金瓜寮魚蕨步道、以台灣茶文化為主題的坪林茶業博物館；當然還有許多文青店家的坪林老街、以及有最容易到訪秘境美稱的貴妃池，有高聳的樹蔭遮蔽，完全是夏日必備的打卡避暑勝地！

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圖片來源：IG@suannie1018

最近位於坪林的「心茶合一」也非常有人氣，這家咖啡廳的環境很舒適，有戶外用餐區，天氣好時可以享受陽光和風景。根據網友的評價，這裡的餐點口味都很出色，值得一試。

心茶合一 
店家地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號
營業時間：10:00-17:00 (周二公休)

新北景點推薦｜新店一日遊

綠河 GREEN RIVER

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圖片來源：IG@pixy_yy

綠河咖啡是近期人氣很高的咖啡廳，為老房改建的日式木造風格建築，有讓人一秒來到京都的錯覺，絕對是適合網美前來拍照打卡的景點。

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圖片來源：IG@ddd_0520

當然不只是漂亮而已，這裡的咖啡和甜點也都在水準之上，菜單主打自家烘焙咖啡、手工甜點，挺講究的一點也不馬虎，同時還是寵物友善店家。另外店家建議用google導航到咖啡廳對面的「親情停車場」，才不會繞一大圈哦！

地址：新北市新店區環河路 100 號
營業時間：11:00~19:00（18 : 30 最後點餐，週二公休 ）
訂位資訊：沒有訂位，以現場為主
停車資訊：建議定位「親情二河濱停車場」

碧潭水舞秀

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圖片來源：新北市政府

2024年5月17日，碧潭水舞秀正式開幕！當天由精彩創新的「人水共舞」揭開序幕，邀請表演團體「優人神鼓」結合水舞一起表演，展現人水共舞的視覺饗宴。除了必看的水舞秀，今年的碧潭水舞秀也會在夜晚施放璀璨的煙火秀哦~朝聖這場盛會相當適合跟周邊景點串連，來趟碧潭一日遊。千萬不要錯過這個精彩活動！

碧潭水舞秀地點：新北市新店區碧潭風景區(Google地圖)
碧潭水舞秀日期：第一波5/17-6/16；第二波6/22-8/31
碧潭水舞秀時間：每晚18:30~21:00，每半小時展演1場

新北景點推薦｜烏來一日遊

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圖片授權：IG @tayeyre

說到新北市的烏來，不少人最先想到的烏來景點就是北台灣溫泉勝地「烏來溫泉」，冬天到祕境泡湯完全是一大享受。烏來戶外景點也很豐富，除了內洞森林遊樂區、濛濛谷、烏來天空步道、烏來瀑布，還有猶如仙境的雲仙樂園、烏來纜車，尤其具有地方特色的烏來台車一定要體驗看看。如果是吃貨一族，可以到烏來老街一日遊來趟小吃美食巡禮！

烏來景點推薦 價位 Map
📍烏來區信賢里娃娃谷46號
📍新店區廣興路60巷48號
📍加九寮紅色景觀大橋
📍烏來旅晨溫泉民宿
📍馥蘭朵烏來度假酒店
📍山之川溫泉會館 
💗詳細圖文｜烏來一日遊
烏來景點推薦｜烏來一日遊泡溫泉、吃老街美食、搭纜車賞瀑布
內洞國家森林遊樂區｜烏來內洞瀑布一日遊，來娃娃谷走步道、享受森林浴吧

新北景點推薦｜瑞芳一日遊、雙溪一日遊

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圖片授權：IG @@yu_zhen11.13
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圖片授權：IG @lucky296no1

瑞芳與雙溪相鄰，安排新北一日遊路線時建議可串連瑞芳雙溪景點兩地一起玩。身為貓奴的小編私心的新北景點推薦：猴硐貓村，有滿滿的慵懶貓咪等人來撸，沿途還有猴硐車站、煤礦博物館、貓咪彩繪村等瑞芳景點可逛；瑞芳景點另一大特色就是充滿原始生態，因此有不少自然系戶外景點，如水湳洞陰陽海、不厭亭，以及劍龍稜等瑞芳祕境，很適合假日親子旅遊、情侶約會外拍打卡去。

瑞芳雙溪景點推薦 價位 Map
📍瑞芳區台二線濱海公路80.1K(瑞能橋)
📍瑞芳區八斗子火車站
📍昭明宮
📍貢寮區復興街14號
📍北車西三門出口集合
📍鐵道自行車月台售票處（八斗子站、深澳站） 
💗詳細圖文｜瑞芳雙溪一日遊
新北瑞芳景點｜瑞芳秘境推薦，走訪新北山海美景
新北打卡景點｜4條瑞芳仙境步道：無耳茶壺山步道．鼻頭角步道．報時山棧道．金瓜石地質公園步道
新北雙溪景點｜不厭亭｜寂寞公路附近景點＆美食

新北景點推薦金瓜石一日遊

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圖片授權：IG @54._.55

新北山城金瓜石因淘金歷史而聲名大噪，要深度認識這座礦城第一站必訪黃金博物館，最特別的是還能深入「本山五坑」體驗全台唯一的礦坑探險！金瓜石山海景點、金瓜石景點、打卡祕境也很值得一訪，如「台版天空之城」水湳洞十三層遺址、報時山海景步道、無耳茶壺山等金瓜石景點，還有充滿日本神社遺跡風情的金瓜石黃金神社可感受偽出國，如果玩累了也可以到金瓜石老街（祈堂老街）品嚐金瓜石限定的老礦工美食！

金瓜石景點推薦 價位 Map
📍黃金博物館
📍北車東三門集合
📍北車東三門集合
黃金神社踏查 📍黃金博物館
金瓜石地質公園 📍地質公園
祈堂老街 📍瑞芳區祈堂路

 

💗詳細圖文｜金瓜石一日遊
新北瑞芳｜金瓜石一日遊，朝聖3大必訪景點《黃金瀑布、陰陽海、十三層》
金瓜石美食餐廳｜精選金瓜石8間網友好評的餐廳《金瓜石美食推薦》
九份金瓜石一日遊｜5大經典電影場景朝聖之旅

新北景點推薦樹林一日遊

新北山佳荷花池

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片授權IG：@ding_7693、@00_eileen0114

位在樹林環保河濱公園的山佳荷花池，其中有一座心型島沐心池，整體呈現原始自然野味風貌及渾然天成的秘境氛圍，規劃幽靜的環池步道、賞荷小徑、最佳打卡點愛心小島並復育荷花，旁邊還有露營區唷。

山佳荷花池
地址：新北市樹林區環河路24號
位置：樹林環保河濱公園內
開車：山佳停車場停放往山佳棒球場方向步行，並往山佳遙控賽車場方向至岔路處左轉
大眾運輸：搭乘台鐵至山佳車站下車，出站後步行沿北85鄉道（佳園路一段），步行約500公尺至陽光峇里社區旁柑園陸橋牽引道進入高灘地園區內，下牽引道後右轉沿自行車道步行至山佳停車場，往柑園棒球場方向步行，並沿方向指標牌導引往山佳遙控賽車場方向至岔路處左轉，步行約800公尺。

 

紅磚園邸

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圖片授權：IG @tonny26852765
新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片授權：IG @naomilin607

新北樹林親子景點紅磚園邸，在古色古香的古厝餐廳吃著義大利麵及燉飯，這裡最可愛的就是有呆萌水豚、狐獴和白袋鼠在園區內趴趴走，基本上用餐的話牧草就能拿到飽，可以近距離餵食水豚君跟白袋鼠，聽說狐獴超軟Q，餐廳建築採復古老宅風很適合網美拍照，要注意的是這邊需要提前先預訂哦~趁假日帶家人一起來新北景點玩吧！

紅磚園邸
地址：新北市樹林區太平路247巷9號 (Google地圖)
營業時間：11:00-19:00
線上預訂：建議線上預訂；電話0286868999
紅磚園邸門票：免門票，需低消一份主餐

新北景點推薦九份一日遊

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片授權：IG @ppqqgg8787ya

接下來要推薦的新北景點是九份景點，這座寧靜山城是日本觀光客最愛的新北一日遊路線之一。而一般人最好奇的就是九份老街怎麼玩、吃完九份芋圓名店還有哪些必吃九份美食？除了品嚐草仔粿、紅糟肉圓、魚丸湯等小吃，內行人都知道一定要找間九份茶樓咖啡廳坐下來喝下午茶、賞九份夜景。小編覺得九份最適合放慢腳步體驗山城步調，如果不趕時間，找間高CP值的九份民宿住一晚慢慢玩也是不錯的！

九份景點推薦 價位 Map
📍CHIPAO
📍陶工坊
📍芋仔番薯茶藝館
📍水心月茶坊
📍九份小町民宿
📍山城美館 
💗詳細圖文｜九份一日遊
九份老街一日遊｜穿越九份山城《IG打卡景點推薦》
九份一日遊｜九份經典茶坊推薦，尋訪山城秘境

新北景點推薦｜東北角一日遊、北海岸一日遊

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看圖片授權：IG @amis_l

想到海邊渡假不用衝墾丁！擁有無敵海景視野的野柳、金山北海岸等新北景點，最適合一群人出遊開車Road Trip！除了有寓教於樂的新北親子景點野柳海洋世界、激似火星地表的野柳地質公園與女王頭等豐富海岸線景觀，還可以串連北北基、水金九、深澳海岸線等東北角一日遊路線，一次玩多個新北景點、東北角景點、北海岸景點。如果時間允許，也很推薦一路從新北沿著北海岸玩到基隆，順道造訪基隆海科館、潮境公園、正濱漁港、外木山等基隆一日遊景點

東北角景點推薦 價位 Map
📍野柳地質公園
📍野柳海洋世界
📍萬里區翡翠路17號
📍鬧潛水Now Diving Center
📍52龍洞/52LDNAUI Diving Center/潛水中心 
💗詳細圖文｜東北角北海岸一日遊
東北角景點｜最美19個東北海岸景點、北部賞海一日遊打卡推薦
【基隆景點】最新 20 個基隆一日遊秘境， IG 美拍、親子同遊一網打盡
野柳地質公園｜2024野柳夜訪女王回來囉！八大亮點、3D水幕投影光雕秀搶先看！

 

龜吼漁港抹茶小山丘

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
照片來源：IG@mita._.a

萬里龜吼海灘旁出現了一顆顆的抹茶小山丘！這些萬里抹茶小山丘配上藍藍的大海超級療癒，榮登近期最熱門的萬里觀海秘境！是可以踩踏的唷。而旁邊的步道也重新整修完成，漆上跟大海一樣藍色，可以沿著3D海洋世界藍白濱海步道漫步，再到龜吼漁港的新鮮海鮮美食，不妨來個東北角一日遊吧。

地點：207新北市萬里區石角路39號之 1

新北景點推薦平溪一日遊

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圖片授權：IG @tung21_

搭火車玩新北景點也是不錯的選擇，其中台鐵的平溪支線上，平溪景點多集中在十分、平溪、菁桐三站。以天燈文化住名的平溪景點，讓旅人體驗放天燈祈福的樂趣，還能悠閒沿鐵道走逛平溪老街吃美食，推薦出發前可參考平溪天燈攻略，看看平溪天燈怎麼放、去哪放？如果有心愛的另一半，不妨帶她／他到十分瀑布十分老街甜蜜約會，據說在這裡放天燈可是會「十分幸福」喔！♥

推薦套票：新北平溪天燈體驗券 200元
平溪景點推薦 價位 Map

📍新平溪煤礦博物園區

📍六扇門茶館

📍忠孝新生2號出口集合
📍台北車站集合(細節另約)
📍平溪分駐所
📍捷運木柵站乘車 
💗詳細圖文｜平溪一日遊
平溪線鐵道輕旅行｜車票80玩一整天【猴硐、十分、平溪、菁桐】

新北景點推薦｜淡水一日遊

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圖片授權：IG @159.9cm___

搭捷運即可抵達的淡水小鎮，是十分具有人文風情與歷史故事的新北景點推薦地。淡水景點這裡有知名的淡水紅毛城、小白宮等古蹟群，還有浪漫的情侶約會景點淡水情人塔，以及可沿「藍色公路」欣賞水岸風情的淡水渡輪。在IG討論度相當高的新北景點推薦清單中，也包括淡水網美景觀餐廳，至於想認識深度淡水城鎮風貌的旅人，則推薦搭淡水輕軌認識不一樣的滬尾風貌！

淡水景點推薦 價位 Map

📍古蹟博物館

📍八里水上運動中心

📍卡滋爆米花觀光工廠樂園
📍八里區龍米路一段170-1號後棟
📍綠野馬術文創園區
📍朱銘美術館 
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淡水景點｜最新10大淡水旅遊秘境

巫登益美術館

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片來源：IG@zexu.lee

淡水新開幕的「巫登益美術館」，由白堊洋樓改建的當代藝術園區，打造全台最古美術館。建築結合中式和西式風格，欣賞百年建築的同時，每個角落都是打卡拍照景點！逛完美術館可以等待傍晚淡水夕陽~美不勝收。

地址：新北市淡水區真理街巫登益當代藝術園區
時間：平日9:30-17:00｜假日9:30-18:00
票價：全票200元/淡水居民150元/7歲以下孩童免費
購票：
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新北景點推薦｜板橋一日遊

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片授權：IG @parisa_jiang

每年全台最大聖誕活動「新北耶誕城」是板橋景點拍照打卡熱點！但除了耶誕城外，板橋也有很多必玩景點，像是台灣僅存最完整的園林建築板橋林家花園，是不少攝影師的外拍勝地。有全台唯一玩具博物館的板橋435特區園區，絕美的彩繪牆也是文青必訪地。

來玩板橋，也別錯過板橋美食！從板橋車站、板橋大遠百、府中商圈、捷運新埔站、江子翠等，有不少高CP值必吃小吃及早午餐，一次滿足約會、慶生、消夜、聚餐需求。

板橋景點推薦 價位 Map
📍奧斯丁夢想樂園 板橋麗寶店
📍優花梨和服
板橋林家花園 NT$40起 📍林本源園邸
435藝文特區 📍435藝文特區
新月橋 📍新月橋
📍新板希爾頓酒店｜逸廊 
💗詳細圖文｜板橋一日遊
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新北景點推薦｜三重一日遊

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
圖片授權：IG@yayayxc@heart.5251

位在三重的三重空軍一村，又稱為新北市眷村文化園區，是全台第一座全村完整保存的眷村聚落！新北市眷村文化園區保有日治時期的防砲陣地與地下甬道遺跡，占地有1.38公頃，完整保留了全區約60棟眷舍，是北區僅存的防砲眷村！近期三重空軍一村內，更有邊吃著滿漢全席眷村菜的辦桌、邊看劇的復古沉浸式戲劇：一村喜事的演出，彷彿跟演員在同一個時代，看過的人都說有趣！而且看完一村喜事，也可以順住園區內新開幕的文坊民宿與背包客棧眷村1954，來一趟新北復古輕旅行吧。

景點位置：新北市三重區正義南路86巷
開放時間：10:00-22:00
表演時間：1/19(五)、1/20(六)、1/21(日)、1/26(五)、1/27(六)

 

新北景點推薦｜三峽一日遊

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
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相信不少人聽到三峽老街，第一個想到的就是「金牛角」！其實三峽景點地理位置特殊的三峽不只老街好逛，周邊景點美食更是一級棒！不論是三峽的老街、藍染文化等，還有不少文青喜愛的藝文景點，像是三峽老街上的「庶民美術館」、「甘樂文創」、「三藝金工」等聚落，如果想走出戶外，可以到永達礦場遺跡、熊空茶園等網美打卡秘境。

三峽景點推薦熊空茶園

新北市瑞芳區【2025新北景點推薦】精選16個新北一日遊景點、60個新北旅遊秘境一次看
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三峽熊空茶園位於涼爽的三峽山區，不僅是台北賞櫻勝地，更有落羽松、柳杉木林等三大絕景，一年四季都有不同美景可欣賞，是超熱門的新北秘境景點！

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熊空茶園有大量栽植成林的櫻花林及落羽松，良好的生態環境，使得園內到處可見蝴蝶、樹蛙、獨角獸等昆蟲，夏天的夜晚更有成群的螢火蟲翩翩起舞。天氣好時，可以在觀景平台遠眺新北市區景色。依山坡而種植的茶園，在大晴天下顯得更加翠綠；而就算是陰雨天來到這，雲霧環繞著茶園，也別有一番神秘風情。

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三峽秘境景點推薦雲森瀑布

位於三峽大豹溪周邊的「雲森瀑布」是「雲心」、「森山」瀑布的合稱。大約一小時的健行路徑，適合喜歡漫步在樹木間的朋友們，一邊散步一邊享受微風和大自然的芬多精，獲得身心靈的解放～瀑布大約有十多公尺高，走近時水花濺起，更能感受到它的壯闊美麗！舒適的環境與清澈的水質吸引不少人夏天前往，喜歡山林秘境的朋友們還不趕快放入避暑名單！

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三峽景點推薦 價位 Map
📍熊空呂家雜貨店集合
📍滿月圓森林遊樂區
庶民美術館 📍庶民美術館
📍大板根森林溫泉酒店
📍大板根森林溫泉酒店
熊空茶園 NT$100 📍熊空茶園 
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新北景點推薦｜鶯歌一日遊

 

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被稱為「台灣景德鎮」的鶯歌，總是把鶯歌做為去三峽的順遊景點，其實鶯歌才沒有那麼無聊呢！鶯歌景點除了鶯歌老街之外，還有不少特色民宿、景點！像是近期鶯歌最火紅的打卡景點「三鶯陶花源」、以及可以深度了解陶瓷文化的「鶯歌陶瓷博物館」等都是不錯的鶯歌景點。

鶯歌景點推薦 價位 Map
📍台灣黑土玉石工坊 老街店
📍新旺集瓷
📍光點藝術中心
陶博館 NT$80 📍陶博館
鶯歌陶瓷老街 📍鶯歌區文化路、尖山埔路
鶯歌石步道 📍登山步道口

💗詳細圖文｜鶯歌老街一日遊
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新北景點推薦｜新北一日遊《露營推薦

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近來全台刮起露營風潮，即便地處都會圈的大台北，想遠離塵囂找個「城市祕境」體驗露營，也不見得要舟車勞頓跑到外縣市、無人深山。新北景點有不少特色露營勝地，像新北三峽的皇后鎮森林、烏來的福山緣露營地跟泰雅巴萊營地，可親近山林享受森林浴；新北金山的金山驛境、石門區的半島祕境、淡水的甜蜜點休閒莊園則適合喜歡海邊露營一族。週末不妨安排體驗城市露營的魅力！

露營地推薦 價位 Map
📍金山皇后鎮森林
📍三峽區插角里16鄰東眼45號
📍金山區重和里牛埔仔5-2號
📍半島秘境-白沙灣濱海民宿
📍Outdoorbase野遊彩繪天空園區
📍人魚空間彩虹館 
💗詳細圖文｜新北露營一日遊
👉北部露營推薦｜精選９個台北、新北露營區，上山下海四處為家

新北景點推薦｜住宿推薦

馥蘭朵烏來渡假酒店

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【馥蘭朵烏來渡假酒店】前身為大名鼎鼎的「春秋烏來」，加入眾多藝術元素及明確的精品旅店定位後，搖身一變成為烏來數一數二的度假新北住宿旅店。不僅室內就可以泡湯，緊鄰南勢溪的絕佳地理位置，每個角落都是絕佳觀景處。

位置：新北市烏來區新烏路五段176號（Google 地圖導航
查詢空房：

板橋凱撒飯店

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位置：新北市板橋區縣民大道二段8號（Google 地圖導航
房價參考：線上訂房及房價查詢 
查詢空房：｜｜

金山暮光民宿

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不想住星級飯店那就到新北近郊與大海環山為臨吧，位在金山的【暮光民宿】是一家蓋在面海的小山丘無人度假新北民宿，純白建築自帶小池塘的私人招待所非常顯眼。每間客房都有整面落地窗，變化萬千的海景就是天然的液晶螢幕，房內簡約兼具設計感的傢俱及擺設等樣樣都是精挑細選，說是拍偶像劇的場景一點也不為過。

位置：新北市金山區忠義路38號（Google 地圖導航
房價參考：線上訂房及房價查詢 
查詢空房：

九份數樹·私房shu shu

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地址位置資訊等保密到家的【九份數樹·私房shu shu】這間新北住宿，原本為知名花藝店CN Flower創辦人凌宗湧的夫妻度假小屋，是一間隱藏樹林中的樹屋民宿，水泥外表的老屋舊得很有味道，內部設備則是使用法國銅浴缸、備品選用aesop沐浴謝系列、伴隨著復古音響等各式工匠鄉村古物，非常有藝術家氣息。

位置：新北市瑞芳區基山街一帶Google 地圖導航
房價、空房參考：私訊官方臉書

九份山城逸境

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照片來源：IG ＠yuuuuu_1108

另一家在九份也極為搶手的景觀民宿【山城逸境】，這間新北住宿不同於一般海景房景觀，這裏多了九份山城獨有的山丘與島嶼與海洋相伴，讓畫面更為詩情畫意，上頂樓還有180度的觀景露台可以坐擁整片山水畫。肚子餓有無限享用的膠囊咖啡及麵包24小時Mini BAR，沐浴使用Arenes有機備品，設施部分也採用木質地板與大理石隔牆等，堪稱高品質的五星級民宿。

位置：新北市瑞芳區基山街1953樓（Google 地圖導航
房價參考：線上訂房及房價查詢  
查詢空房：｜｜

OwlStay 山中夢遊 綠光

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外表看似一般民宅的【山中夢遊綠光】是一家以保留老屋精華，加入設計元素的九份住宿旅店。這間新北住宿保留原始屋舍同時融合現代住宿元素，翻修過的內部古今交錯卻又不失舒適簡潔，讓感官換然一新。設計過後擁有舒適的亮麗外表，但老宅原始結構所散發出的古香風情，是各種星級飯店無法取代的藝術，並且價格樸實非常物超所值。

位置：新北市瑞芳區輕便路320號（Google 地圖導航房價參考：線上訂房及房價查詢  
查詢空房：｜｜

新北景點過去活動

2025平溪天燈節

元宵節施放天燈的傳統已有百年歷史，而在多年來的用心經營與遊客的口耳相傳，「平溪天燈節」儼然已經成為國際知名的節慶活動，吸引眾多遊客到訪觀賞，並被譽為此生必賞的絕美畫面，成為全臺灣最具代表性的活動之一，就讓我們一起來平溪放天燈，祈求一整年的順心如意吧！

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2025新北跨年活動

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2024新北耶誕城

2024新北耶誕城搶先看！今年板橋耶誕城以「魔幻之城」為主題，連續48天嗨翻全場！年末最熱鬧的新北耶誕城dcard版上依舊熱度不斷，別忘了還有新北耶誕城演唱會！好玩編幫大家彙整了新北耶誕城演唱會卡司＆時間、交通路線等，讓我們一起期待這次的新北歡樂耶誕城吧！
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半屏山登山步道芒草季

位於新北市瑞芳區的金瓜石半屏山登山步道，11月初已開滿雪白一片的芒花，搭配圍繞在旁的山海風景美不勝收！尤其距離半屏山登山口處約2分鐘車程的地方，更能看到滿山遍野的芒草，夕陽西下閃爍滿滿金色海，絕對不能錯過！

景點位置：金瓜石半屏山登山口
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新北景點推薦
東北角北海岸
新北景點新北爬山
九份老街三峽老街
淡水景點烏來老街
猴硐貓村平溪天燈
滿月圓森林內洞森遊區
新北螢火蟲新北桐花季
金瓜石一日遊水湳洞一日遊

東北角景點推薦
東北角景點福隆沙雕展
金瓜石景點水湳洞景點
黃金博物館金瓜石老街
金瓜石美食金瓜石神社
博物館門票金瓜石秘境
金瓜石民宿金瓜勸濟堂
本山五坑道爬瑞芳步道

北海岸景點推薦
北海岸景點野柳一日遊
野柳女王頭野柳海洋館
朱銘美術館泡金山溫泉
金山老街美食金山炸甜不辣
十三行博物館金山老街冰品
金山老街地瓜金山郭花生糖

淡水景點推薦
淡水老街淡水景點
淡水美食淡水名產
淡水阿給淡水交通
淡水餐廳輕軌景點
淡海輕軌漁人碼頭
淡水一日遊淡水紅毛城
淡水情人塔淡水一日遊

九份老街推薦
九份老街九份景點
九份美食九份芋圓
九份名產九份夜景
九份餐廳九份茶樓
九份住宿昇平戲院
九份素食九份茶葉
九份民宿九份玩法
九份旗袍九份交通
九份草仔粿金礦博物館
九份下午茶九份紀念品
九份老麵店九份咖啡廳
九份魚丸湯九份背包客

三峽老街推薦
三峽老街三峽美食
三峽熊空茶園滿月圓森遊區

烏來老街推薦
內洞森林烏來老街

瑞芳景點推薦
水湳洞水金九
猴硐貓村瑞芳步道
瑞芳景點深澳景點
九份金瓜金九公路

平溪老街推薦
十分車站十分瀑布
平溪天燈平溪景點

新北市景點
鶯歌景點新莊美食
三重美食新北露營
北宜景點淡蘭古道
雙溪不厭亭碧潭一日遊
宗教博物館約會一日遊

板橋美食推薦
板橋美食府中美食
湳雅夜市新埔美食
板橋美食林家花園
江子翠美食大遠百美食
板橋早午餐板橋伴手禮
板橋咖啡廳新北耶誕城
板橋藝文特區板橋車站美食

新北旅遊景點常見問題

2024推薦新北景點有哪些？

野柳女王頭、三峽熊空茶園、水湳洞陰陽海、十分瀑布、板橋林家花園等，光這些新北戶外景點就能玩個三天兩夜呢！

新北室內景點、雨天備案有哪些？

烏來泡溫泉、板橋大遠百、三峽庶民美術館、鶯歌陶瓷博物館、鶯歌陶瓷博物館等都是不錯的雨天備案景點。

 

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