北部人經常嚷嚷「新北景點哪裡好玩？」其實新北景點有東北角、北海岸、野柳、淡水等海線景點，可以新北一日遊；還有九份、烏來、平溪等森林祕境，以及最近超紅的抹茶海岸老梅綠石槽、三峽大熊櫻花林，而鼻頭角步道、無耳茶壺山、南子吝步道等新北爬山景點都超好玩！另外還有新北室內景點、新北親子景點、新北打卡景點等，其實新北景點玩法超多！照著我們推薦的新北景點＋新北景點地圖＋新北一日遊路線，就能知道新北好去處啦！

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新北景點推薦清單

新北最新活動

三峽大熊櫻花林

粉色風暴來襲！每年春天就是最佳賞櫻的季節了，而「三峽大熊櫻花林」正是北台灣賞櫻花的熱門景點喔！總面積約5甲左右，想拍美照的朋友們趕快筆記起來啦！花期從年初1月10日至3月20日都能沉浸在櫻花海之中，在超夢幻的粉色山林裡拍好拍滿！不過人潮眾多記得不要推擠，也要愛護環境垃圾不落地喔！

賞櫻攻略

元旦初：三色寒櫻（約900棵）

一月底至二月初：台灣八重櫻（約1200棵）

二月初：福爾摩沙櫻（約300棵）

二月中旬：香水櫻（約1000株）

二月底：富士吉野櫻（約800棵）

三月初：染井吉野櫻（約800棵）

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新北景點地圖

新北一日遊優惠

新北景點推薦｜三貂嶺一日遊

三貂嶺是新北市一處與世隔絕的聚落。早期以採媒與挖金礦為主要產業，但停產後因交通不便，讓三貂嶺成為一處祕境。你可以在三貂嶺車站出發，沿著步道前往瀑布群，欣賞美麗的瀑布景色。下山後，你可以欣賞火車呼嘯而過的美景，也可以品嚐當地美食，例如阿香姨小吃和碩仁國小的冰品。

此外，三貂嶺生態友善隧道在今年正式開放了，塵封30年的百年隧道，不論是步行或騎腳踏車都超美，若是平日或假日想來的話，都需要到三貂嶺生態友善隧道官網進行預約( 全面預約制 )。在這裡，你可以看到鐘乳石、被昔日蒸汽火車留下的煤灰燻黑痕跡，而也因為塵封37年、沒有人為干擾，使隧道鏡面水池的蝌蚪、小蝦自然生長，甚至有蝙蝠棲息，形成了靜謐卻充滿生命力的模樣。

最後，小編也推薦位於廢棄三貂煤礦坑旁的山寓咖啡，它的前身是入坑檢查室及變電所，經改裝整理之後，老舊的紅磚屋與隨意生長的植物相互融入在鬱蔥蔥的山林中，一樓的座位有在街邊小吃的味道，能看見廚房忙碌的身影，二樓的座位則能看到幽靜山景，他們的餐點有一定的水準，有機會一定要來嚐嚐看。

山寓咖啡 店家地址：新北市瑞芳區魚寮路110號 營業時間👉不定期休息，請看公告

新北景點推薦｜石碇一日遊

石碇許家麵線

位在新北石碇的石碇許家手工麵線，可以石碇許家手工麵線DIY，從麵糰開始製作、再來手做麵線，也能手做葱油餅，非常好玩！另外，使用純淨山泉水所製作的流水麵也絕對不能錯過，IG美食旅遊家@dp._.69表示，”過程中，無論是老闆們附的辣椒、醬料及最後的水果，都非常清爽可口，夏天真的超級適合去吃山泉流水麵啦”，想要夏天消暑，不妨到石碇景點石碇許家麵線，來個石碇一日遊吧。

流水麵DIY預約： 流水麵DIY費用： 新北景點地址：新北市石碇區3號 營業時間：08:30–15:30 週二休息

石碇文山草堂

如果你想要體驗台灣的自然美景和文化風情，石碇一日遊是一個不錯的選擇。石碇是新北市的一個山區鄉鎮，有著豐富的歷史和生態資源。你可以從台北市搭乘公車或自行開車前往，沿途欣賞翠綠的山巒和清澈的溪流。石碇的必訪景點之一是文山草堂，這是一座仿古的建築，內部陳列了許多文人墨客的書畫和詩詞，展現了中國傳統的文化氣息。想來這裡一定要先預約，你可以在這裡感受書香氛圍，欣賞名家的藝術作品，也可以在草堂前的池塘邊賞花賞鳥，放鬆身心。除了文山草堂，石碇還有其他值得一遊的景點，例如石碇老街、石碇水庫、石碇祖師廟等。你可以在這些地方品嘗當地的美食，親近大自然，感受人文風情。

文山草堂 電話預約：0933-615950 店家地址：新北市石碇區碇格路二段2號 營業時間：週四至週日12:30～17:30

新北景點推薦｜石門一日遊

老梅綠石槽

有著超可愛「抹茶海岸」之稱的老梅綠石槽，是台灣唯一的綠石槽海岸，因為大片的海藻附著在石槽上，整個海岸都被染成了春天的顏色，通常出現在3月中旬到5月上旬，特別以4月清明後的時節最漂亮，是季節限定的自然景觀呦~

大家一定要事先查好漲退潮的時間，在退潮的時候來拍照，不然只能看著一片海吹風哦！另外，要小心不要踩到綠色的海藻，除了石頭滑造成危險外，還會傷害這些海藻的生長，導致明年長不出來。

青山瀑布步道

位於新北石門的青山瀑布步道，是非常漂亮的溪水步道，通常親子來玩走到青山瀑布觀景台就可以原路折返，來回大概兩小時，一路上有樹蔭、沿途都能玩水，所以夏天也不會太熱、太曬，只是步道有一點點難度，後段有些岩塊形的步道、有濕滑青苔，建議如果是親子旅遊，小朋友稍微大一些會比較保險唷。另外，入口的青山瀑布停車場能免費停車，也有廁所，步行至步道入口約3分鐘很方便喔。

地點：青山瀑布停車場

老梅風箏公園天人菊

每年6月至9月是天人菊的開花期，最佳觀賞期約為4個月。這種花的主要特點是能夠抵禦風雨和耐旱，在台灣北部濱海、中部和澎湖地區廣泛分布。石門風箏公園佔地約6公頃，不僅是舉辦風箏節的主要場地，現在還迎來了天人菊的盛開。照片創作者提醒，花況已接近尾聲，現場也很多被踩踏的痕跡，如果想要拍照，會建議往碉堡處看看哦！

新北景點推薦｜坪林一日遊

坪林是一個充滿茶文化的小鎮，有很多值得一遊的景點。像是只需步行約1、2分鐘，就可以到達清涼溪邊的金瓜寮魚蕨步道、以台灣茶文化為主題的坪林茶業博物館；當然還有許多文青店家的坪林老街、以及有最容易到訪秘境美稱的貴妃池，有高聳的樹蔭遮蔽，完全是夏日必備的打卡避暑勝地！

最近位於坪林的「心茶合一」也非常有人氣，這家咖啡廳的環境很舒適，有戶外用餐區，天氣好時可以享受陽光和風景。根據網友的評價，這裡的餐點口味都很出色，值得一試。

心茶合一 店家地址：新北市坪林區水德村水聳淒坑19-1號 營業時間：10:00-17:00 (周二公休)

新北景點推薦｜新店一日遊

綠河 GREEN RIVER

綠河咖啡是近期人氣很高的咖啡廳，為老房改建的日式木造風格建築，有讓人一秒來到京都的錯覺，絕對是適合網美前來拍照打卡的景點。

當然不只是漂亮而已，這裡的咖啡和甜點也都在水準之上，菜單主打自家烘焙咖啡、手工甜點，挺講究的一點也不馬虎，同時還是寵物友善店家。另外店家建議用google導航到咖啡廳對面的「親情停車場」，才不會繞一大圈哦！

地址：新北市新店區環河路 100 號 營業時間：11:00~19:00（18 : 30 最後點餐，週二公休 ） 訂位資訊：沒有訂位，以現場為主 停車資訊：建議定位「親情二河濱停車場」

碧潭水舞秀

2024年5月17日，碧潭水舞秀正式開幕！當天由精彩創新的「人水共舞」揭開序幕，邀請表演團體「優人神鼓」結合水舞一起表演，展現人水共舞的視覺饗宴。除了必看的水舞秀，今年的碧潭水舞秀也會在夜晚施放璀璨的煙火秀哦~朝聖這場盛會相當適合跟周邊景點串連，來趟碧潭一日遊。千萬不要錯過這個精彩活動！

說到新北市的烏來，不少人最先想到的烏來景點就是北台灣溫泉勝地「烏來溫泉」，冬天到祕境泡湯完全是一大享受。烏來戶外景點也很豐富，除了內洞森林遊樂區、濛濛谷、烏來天空步道、烏來瀑布，還有猶如仙境的雲仙樂園、烏來纜車，尤其具有地方特色的烏來台車一定要體驗看看。如果是吃貨一族，可以到烏來老街一日遊來趟小吃美食巡禮！

烏來景點推薦 價位 Map 📍 烏來區信賢里娃娃谷46號 📍 新店區廣興路60巷48號 📍 加九寮紅色景觀大橋 📍 烏來旅晨溫泉民宿 📍 馥蘭朵烏來度假酒店 📍 山之川溫泉會館

新北景點推薦｜瑞芳一日遊、雙溪一日遊

瑞芳與雙溪相鄰，安排新北一日遊路線時建議可串連瑞芳雙溪景點兩地一起玩。身為貓奴的小編私心的新北景點推薦：猴硐貓村，有滿滿的慵懶貓咪等人來撸，沿途還有猴硐車站、煤礦博物館、貓咪彩繪村等瑞芳景點可逛；瑞芳景點另一大特色就是充滿原始生態，因此有不少自然系戶外景點，如水湳洞陰陽海、不厭亭，以及劍龍稜等瑞芳祕境，很適合假日親子旅遊、情侶約會外拍打卡去。

瑞芳雙溪景點推薦 價位 Map 📍 瑞芳區台二線濱海公路80.1K(瑞能橋) 📍 瑞芳區八斗子火車站 📍 昭明宮 📍 貢寮區復興街14號 📍 北車西三門出口集合 📍 鐵道自行車月台售票處（八斗子站、深澳站）

新北景點推薦｜金瓜石一日遊

新北山城金瓜石因淘金歷史而聲名大噪，要深度認識這座礦城第一站必訪黃金博物館，最特別的是還能深入「本山五坑」體驗全台唯一的礦坑探險！金瓜石山海景點、金瓜石景點、打卡祕境也很值得一訪，如「台版天空之城」水湳洞十三層遺址、報時山海景步道、無耳茶壺山等金瓜石景點，還有充滿日本神社遺跡風情的金瓜石黃金神社可感受偽出國，如果玩累了也可以到金瓜石老街（祈堂老街）品嚐金瓜石限定的老礦工美食！

金瓜石景點推薦 價位 Map 📍 黃金博物館 📍 北車東三門集合 📍 北車東三門集合 黃金神社踏查 – 📍 黃金博物館 金瓜石地質公園 – 📍 地質公園 祈堂老街 – 📍 瑞芳區祈堂路

新北景點推薦｜樹林一日遊

新北山佳荷花池

位在樹林環保河濱公園的山佳荷花池，其中有一座心型島沐心池，整體呈現原始自然野味風貌及渾然天成的秘境氛圍，規劃幽靜的環池步道、賞荷小徑、最佳打卡點愛心小島並復育荷花，旁邊還有露營區唷。

山佳荷花池 地址：新北市樹林區環河路24號 位置：樹林環保河濱公園內 開車：山佳停車場停放往山佳棒球場方向步行，並往山佳遙控賽車場方向至岔路處左轉 大眾運輸：搭乘台鐵至山佳車站下車，出站後步行沿北85鄉道（佳園路一段），步行約500公尺至陽光峇里社區旁柑園陸橋牽引道進入高灘地園區內，下牽引道後右轉沿自行車道步行至山佳停車場，往柑園棒球場方向步行，並沿方向指標牌導引往山佳遙控賽車場方向至岔路處左轉，步行約800公尺。

紅磚園邸

新北樹林親子景點紅磚園邸，在古色古香的古厝餐廳吃著義大利麵及燉飯，這裡最可愛的就是有呆萌水豚、狐獴和白袋鼠在園區內趴趴走，基本上用餐的話牧草就能拿到飽，可以近距離餵食水豚君跟白袋鼠，聽說狐獴超軟Q，餐廳建築採復古老宅風很適合網美拍照，要注意的是這邊需要提前先預訂哦~趁假日帶家人一起來新北景點玩吧！

新北景點推薦｜九份一日遊

接下來要推薦的新北景點是九份景點，這座寧靜山城是日本觀光客最愛的新北一日遊路線之一。而一般人最好奇的就是九份老街怎麼玩、吃完九份芋圓名店還有哪些必吃九份美食？除了品嚐草仔粿、紅糟肉圓、魚丸湯等小吃，內行人都知道一定要找間九份茶樓或咖啡廳坐下來喝下午茶、賞九份夜景。小編覺得九份最適合放慢腳步體驗山城步調，如果不趕時間，找間高CP值的九份民宿住一晚慢慢玩也是不錯的！

九份景點推薦 價位 Map 📍 CHIPAO 📍 陶工坊 📍 芋仔番薯茶藝館 📍 水心月茶坊 📍 九份小町民宿 📍 山城美館

新北景點推薦｜東北角一日遊、北海岸一日遊

圖片授權：IG @amis_l

想到海邊渡假不用衝墾丁！擁有無敵海景視野的野柳、金山北海岸等新北景點，最適合一群人出遊開車Road Trip！除了有寓教於樂的新北親子景點野柳海洋世界、激似火星地表的野柳地質公園與女王頭等豐富海岸線景觀，還可以串連北北基、水金九、深澳海岸線等東北角一日遊路線，一次玩多個新北景點、東北角景點、北海岸景點。如果時間允許，也很推薦一路從新北沿著北海岸玩到基隆，順道造訪基隆海科館、潮境公園、正濱漁港、外木山等基隆一日遊景點。

龜吼漁港抹茶小山丘

萬里龜吼海灘旁出現了一顆顆的抹茶小山丘！這些萬里抹茶小山丘配上藍藍的大海超級療癒，榮登近期最熱門的萬里觀海秘境！是可以踩踏的唷。而旁邊的步道也重新整修完成，漆上跟大海一樣藍色，可以沿著3D海洋世界藍白濱海步道漫步，再到龜吼漁港的新鮮海鮮美食，不妨來個東北角一日遊吧。

新北景點推薦｜平溪一日遊

搭火車玩新北景點也是不錯的選擇，其中台鐵的平溪支線上，平溪景點多集中在十分、平溪、菁桐三站。以天燈文化住名的平溪景點，讓旅人體驗放天燈祈福的樂趣，還能悠閒沿鐵道走逛平溪老街吃美食，推薦出發前可參考平溪天燈攻略，看看平溪天燈怎麼放、去哪放？如果有心愛的另一半，不妨帶她／他到十分瀑布、十分老街甜蜜約會，據說在這裡放天燈可是會「十分幸福」喔！♥

平溪景點推薦 價位 Map 📍 新平溪煤礦博物園區 📍 六扇門茶館 📍 忠孝新生2號出口集合 📍 台北車站集合(細節另約) 📍 平溪分駐所 📍 捷運木柵站乘車

搭捷運即可抵達的淡水小鎮，是十分具有人文風情與歷史故事的新北景點推薦地。淡水景點這裡有知名的淡水紅毛城、小白宮等古蹟群，還有浪漫的情侶約會景點淡水情人塔，以及可沿「藍色公路」欣賞水岸風情的淡水渡輪。在IG討論度相當高的新北景點推薦清單中，也包括淡水網美景觀餐廳，至於想認識深度淡水城鎮風貌的旅人，則推薦搭淡水輕軌認識不一樣的滬尾風貌！

淡水景點推薦 價位 Map 📍 古蹟博物館 📍 八里水上運動中心 📍 卡滋爆米花觀光工廠樂園 📍 八里區龍米路一段170-1號後棟 📍 綠野馬術文創園區 📍 朱銘美術館

巫登益美術館

淡水新開幕的「巫登益美術館」，由白堊洋樓改建的當代藝術園區，打造全台最古美術館。建築結合中式和西式風格，欣賞百年建築的同時，每個角落都是打卡拍照景點！逛完美術館可以等待傍晚淡水夕陽~美不勝收。

新北景點推薦｜板橋一日遊

每年全台最大聖誕活動「新北耶誕城」是板橋景點拍照打卡熱點！但除了耶誕城外，板橋也有很多必玩景點，像是台灣僅存最完整的園林建築板橋林家花園，是不少攝影師的外拍勝地。有全台唯一玩具博物館的板橋435特區園區，絕美的彩繪牆也是文青必訪地。

來玩板橋，也別錯過板橋美食！從板橋車站、板橋大遠百、府中商圈、捷運新埔站、江子翠等，有不少高CP值必吃小吃及早午餐，一次滿足約會、慶生、消夜、聚餐需求。

新北景點推薦｜三重一日遊

位在三重的三重空軍一村，又稱為新北市眷村文化園區，是全台第一座全村完整保存的眷村聚落！新北市眷村文化園區保有日治時期的防砲陣地與地下甬道遺跡，占地有1.38公頃，完整保留了全區約60棟眷舍，是北區僅存的防砲眷村！近期三重空軍一村內，更有邊吃著滿漢全席眷村菜的辦桌、邊看劇的復古沉浸式戲劇：一村喜事的演出，彷彿跟演員在同一個時代，看過的人都說有趣！而且看完一村喜事，也可以順住園區內新開幕的文坊民宿與背包客棧眷村1954，來一趟新北復古輕旅行吧。

新北景點推薦｜三峽一日遊

相信不少人聽到三峽老街，第一個想到的就是「金牛角」！其實三峽景點地理位置特殊的三峽不只老街好逛，周邊景點美食更是一級棒！不論是三峽的老街、藍染文化等，還有不少文青喜愛的藝文景點，像是三峽老街上的「庶民美術館」、「甘樂文創」、「三藝金工」等聚落，如果想走出戶外，可以到永達礦場遺跡、熊空茶園等網美打卡秘境。

三峽景點推薦熊空茶園

三峽熊空茶園位於涼爽的三峽山區，不僅是台北賞櫻勝地，更有落羽松、柳杉木林等三大絕景，一年四季都有不同美景可欣賞，是超熱門的新北秘境景點！

熊空茶園有大量栽植成林的櫻花林及落羽松，良好的生態環境，使得園內到處可見蝴蝶、樹蛙、獨角獸等昆蟲，夏天的夜晚更有成群的螢火蟲翩翩起舞。天氣好時，可以在觀景平台遠眺新北市區景色。依山坡而種植的茶園，在大晴天下顯得更加翠綠；而就算是陰雨天來到這，雲霧環繞著茶園，也別有一番神秘風情。

三峽秘境景點推薦雲森瀑布

位於三峽大豹溪周邊的「雲森瀑布」是「雲心」、「森山」瀑布的合稱。大約一小時的健行路徑，適合喜歡漫步在樹木間的朋友們，一邊散步一邊享受微風和大自然的芬多精，獲得身心靈的解放～瀑布大約有十多公尺高，走近時水花濺起，更能感受到它的壯闊美麗！舒適的環境與清澈的水質吸引不少人夏天前往，喜歡山林秘境的朋友們還不趕快放入避暑名單！

三峽景點推薦 價位 Map 📍 熊空呂家雜貨店集合 📍 滿月圓森林遊樂區 庶民美術館 – 📍 庶民美術館 📍 大板根森林溫泉酒店 📍 大板根森林溫泉酒店 熊空茶園 NT$100 📍 熊空茶園

💗詳細圖文｜鶯歌老街一日遊

新北景點推薦｜鶯歌一日遊

被稱為「台灣景德鎮」的鶯歌，總是把鶯歌做為去三峽的順遊景點，其實鶯歌才沒有那麼無聊呢！鶯歌景點除了鶯歌老街之外，還有不少特色民宿、景點！像是近期鶯歌最火紅的打卡景點「三鶯陶花源」、以及可以深度了解陶瓷文化的「鶯歌陶瓷博物館」等都是不錯的鶯歌景點。

💗詳細圖文｜鶯歌老街一日遊

👉鶯歌景點｜來去鶯歌當文青，鶯歌老街景點一日遊、藝術陶瓷DIY、特色美食、住宿推薦

近來全台刮起露營風潮，即便地處都會圈的大台北，想遠離塵囂找個「城市祕境」體驗露營，也不見得要舟車勞頓跑到外縣市、無人深山。新北景點有不少特色露營勝地，像新北三峽的皇后鎮森林、烏來的福山緣露營地跟泰雅巴萊營地，可親近山林享受森林浴；新北金山的金山驛境、石門區的半島祕境、淡水的甜蜜點休閒莊園則適合喜歡海邊露營一族。週末不妨安排體驗城市露營的魅力！

露營地推薦 價位 Map 📍 金山皇后鎮森林 📍 三峽區插角里16鄰東眼45號 📍 金山區重和里牛埔仔5-2號 📍 半島秘境-白沙灣濱海民宿 📍 Outdoorbase野遊彩繪天空園區 📍 人魚空間彩虹館

新北景點推薦｜住宿推薦

馥蘭朵烏來渡假酒店

【馥蘭朵烏來渡假酒店】前身為大名鼎鼎的「春秋烏來」，加入眾多藝術元素及明確的精品旅店定位後，搖身一變成為烏來數一數二的度假新北住宿旅店。不僅室內就可以泡湯，緊鄰南勢溪的絕佳地理位置，每個角落都是絕佳觀景處。

板橋凱撒飯店

金山暮光民宿

不想住星級飯店那就到新北近郊與大海環山為臨吧，位在金山的【暮光民宿】是一家蓋在面海的小山丘無人度假新北民宿，純白建築自帶小池塘的私人招待所非常顯眼。每間客房都有整面落地窗，變化萬千的海景就是天然的液晶螢幕，房內簡約兼具設計感的傢俱及擺設等樣樣都是精挑細選，說是拍偶像劇的場景一點也不為過。

九份數樹 · 私房 shu shu

地址位置資訊等保密到家的【九份數樹·私房shu shu】這間新北住宿，原本為知名花藝店CN Flower創辦人凌宗湧的夫妻度假小屋，是一間隱藏樹林中的樹屋民宿，水泥外表的老屋舊得很有味道，內部設備則是使用法國銅浴缸、備品選用aesop沐浴謝系列、伴隨著復古音響等各式工匠鄉村古物，非常有藝術家氣息。

九份山城逸境

另一家在九份也極為搶手的景觀民宿【山城逸境】，這間新北住宿不同於一般海景房景觀，這裏多了九份山城獨有的山丘與島嶼與海洋相伴，讓畫面更為詩情畫意，上頂樓還有180度的觀景露台可以坐擁整片山水畫。肚子餓有無限享用的膠囊咖啡及麵包24小時Mini BAR，沐浴使用Arenes有機備品，設施部分也採用木質地板與大理石隔牆等，堪稱高品質的五星級民宿。

OwlStay 山中夢遊 綠光

外表看似一般民宅的【山中夢遊‧綠光】是一家以保留老屋精華，加入設計元素的九份住宿旅店。這間新北住宿保留原始屋舍同時融合現代住宿元素，翻修過的內部古今交錯卻又不失舒適簡潔，讓感官換然一新。設計過後擁有舒適的亮麗外表，但老宅原始結構所散發出的古香風情，是各種星級飯店無法取代的藝術，並且價格樸實非常物超所值。



新北景點過去活動

2025平溪天燈節

元宵節施放天燈的傳統已有百年歷史，而在多年來的用心經營與遊客的口耳相傳，「平溪天燈節」儼然已經成為國際知名的節慶活動，吸引眾多遊客到訪觀賞，並被譽為此生必賞的絕美畫面，成為全臺灣最具代表性的活動之一，就讓我們一起來平溪放天燈，祈求一整年的順心如意吧！

2025新北跨年活動

2024新北耶誕城

半屏山登山步道芒草季

位於新北市瑞芳區的金瓜石半屏山登山步道，11月初已開滿雪白一片的芒花，搭配圍繞在旁的山海風景美不勝收！尤其距離半屏山登山口處約2分鐘車程的地方，更能看到滿山遍野的芒草，夕陽西下閃爍滿滿金色海，絕對不能錯過！

▼ 新北景點推薦 ▼

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新北旅遊景點常見問題

2024推薦新北景點有哪些？ 野柳女王頭、三峽熊空茶園、水湳洞陰陽海、十分瀑布、板橋林家花園等，光這些新北戶外景點就能玩個三天兩夜呢！