來韓國預算許可下大家都會推薦燒肉除了豬肉也別忘了不外銷的韓國牛肉.不外銷因為產量非常少,在國內屬於高級用餐或送禮的選擇.許多人說吃過韓牛之後就不會覺得日本和牛很厲害了!說成這樣,就算快閃也一定要排一餐試試!

說到韓牛我曾經讀過一篇很有趣的文章,美國牛可以分切22個部位,法國35個,而韓國居然將牛隻分成160個部位.所以分切的功力也是造就韓牛口感極度豐富的原因.

如果要節省預算也不在乎用餐的環境,曾經住韓國的朋友大推馬場洞,CP值很高.一樣的價格可以吃到更好份量更多的肉.但基於距離跟時間有限,加上從來沒吃過韓牛就算到現場也不知道要挑選甚麼部位,還是選擇了以燒肉出名的一片里脊開得位於明洞的全韓牛餐廳.

(完全看不懂韓文,只能把圈圈圈線線當成圖片來看,才知道一片里脊是三樓位置.)

上了三樓也不會走錯因為只有一家店,進門會看到一個巨大的冰櫃裡面有滿滿的肉,色澤上感覺比一般牛肉深一點.

座位都是這種咖啡廳情人雅座式,坐四個人綽綽有餘,六個人也不會太壅擠,他們的排煙系統不知道坐在哪裡?不過店內油煙味不算重就是了

來韓國餐廳最開心的就是還沒點菜前桌上就有滿滿的小菜,邊吃邊想很愉快.泡菜的種類很多我就不懂,但是跟蒜放在一起那個綠綠的是蒜苔.吃起來有微微的蒜味醃漬過後又帶有酸度!第二排像豬血糕那個是我這次來首爾第一次認識的食物橡子糕!吃起來有點像比較硬的粉粿又帶有堅果跟一點鹼味.可以有各種做法,我很喜歡一片里脊的調味!小菜跟其他韓式餐廳一樣都是可以無限續的.

沾醬很簡單,Wasabi,芥末籽,海鹽

我們選擇了推薦set 四種部位共420g還有一份韓牛大醬湯 韓元192,000

拼盤上桌時有點浮誇,仙氣滿滿,除了肉還有一些蔬菜,杏鮑菇,韓國櫛瓜,蒜苔跟大花菇.

莎朗

內腰里脊 菲力

頸肉

牛肋

牛肋條還是今天的冠軍!

全程都會有店員幫忙烤,我們只要坐在旁邊就好,不同的部位烤的時間不同,剪切的方式也不同,不過可以從烤好的照片中看到韓牛的纖維是比較粗大的.

本來我以為大醬湯就是會像一般豆腐鍋大小,沒想到是一鍋小型雞湯這麼多,裡面肉跟料都很多不說,還有米飯,所以非常有飽足感.

另外這個生牛肉拌飯是google評論五星送的,韓國人也跟我們學壞啦!不知道拌飯臨了甚麼醬,即使沒有牛肉 (我不吃生食)味道也非常好.

直接說結論好了,以第一次吃韓牛來說,我並不喜歡....雖然一片里脊標榜使用1+++也就是BMS9等級的最高級牛肉,可是纖維很粗,尤其是菲力有些地方咬一咬肉汁沒了會有點像是當我們把豬肉條咬久沒味道那樣.有人說韓牛是肉感十足的肉,我想最佳的形容就是一個沒甚麼贅肉很健壯的牛吧.所以網路很多人說入口即化…化不開啊!!!!!我本身偏好油花比較高的肉,吃起來才不會柴.

再來是這個價格其實感覺偏貴了,就是不論在日本或是台灣一個人2500都應該可以吃到更豐富的套餐.

不過這是我的韓牛初體驗,也許下次應該跑遠一點去馬場洞多試幾家店,但只能說吃下去沒有眼睛為之一亮!

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一片里脊 明洞店

地址: 32-17 Myeong-dong 2(i)-ga, Jung District, Seoul, 南韓