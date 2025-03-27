2025當你走進淡水紫藤花園，彷彿進入了一個夢幻的花海。

這裡的紫藤花美得令人陶醉，像似天上的仙女將她們的長髮垂掛於大地，隨著微風輕拂，每一朵花在陽光下跳舞，散發著迷人的香氣。

淡水紫藤花園自創立以來，每年春天都是北部的重要亮點之一。

這裡是許多花草愛好者和攝影師心中的拍攝聖地，每到3月無數遊客紛紛前來，只為見證那場盛大而短暫的紫藤花盛開。

📸淡水紫藤花園｜二號水源園區

📆紫藤盛開期預計：3/25-4/5左右

📌地址： 251新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號

⏰開放時間：花季時段 09:00–17:00

(視情況會提早開放入園！)

(花季期間無公休日，每天開放至花期結束。)

☑🎫入園有料｜🚗不停供汽車停車位｜🏍️機車無料，詳情依店家公告為準｜廁所🚾🚻。

☑🎫入園費用1人 / NT$350元，電子式自助購買票劵｜購買澳洲茶樹精油 NT$400元，無料入園。

☑🚕自費共乘接駁車停車場及接駁站地址：淡水區北新路三段22號(靠近淡水無極天元宮)

📢相關活動訊息、規定辦法，依照主辦單位公告內容為準！

📌紫藤每日花況請觀看粉絲專頁：淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）

紫藤的花期非常短暫，經過賴園主多年研究與栽培，多次擴建，最終成為北部重要的紫藤花季觀賞地之一。

秉持數大便是美的理念，來到這裡拍照時，記得帶足記憶卡並確保相機、手機充滿電，因為每一個角落都如此美麗，絕對值得捕捉。

淡水紫藤花園位於新北市淡水區，分為1號屯山園區與2號水源園區。

今天我們主要來訪的是2號水源園區，這裡佔地達8,000坪，擁有最多的紫藤花，盛開的景象格外壯觀。

在這片花海中，不僅能欣賞到紫藤花的美麗，還能在寧靜的氛圍中享受野餐的樂趣。

儘管交通上不如1號園區方便，但它寬敞的空間和迷人的自然景色，完全彌補了一切。

每年春天淡水紫藤花園的紫藤花都會在3月下旬至4月上旬間盛開。

今年預計從3月25日開始，並持續到4月上旬，這段時間正是紫藤花的最佳花期。

今天3月27日拜訪時，花況已經超過六成以上，花朵如同掛滿枝頭的夢幻紫色瀑布，吸引了無數遊客的目光。

儘管花期短暫，但3月28日聽說會變天，希望老天爺能夠眷顧，讓花況持續到4月初。

📌紫藤每日花況請觀看粉絲專頁：淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店）

園區內分為3大區域，每個角落都充滿驚喜。

看那垂掛下來的紫藤花，在藍天與遠處青山的映襯下，令人心曠神怡。

漫步於花園中，空氣中瀰漫一絲淡淡的紫藤香氣，讓人不禁放慢腳步，細細品味這片花海的美好。

如果走累了也不用擔心，園區內有室內區域可以休息。

雖然園區不提供飲食服務(有販賣水)，但你可以自帶輕食來享用，記得保持環境整潔，將垃圾帶走，這樣不僅能減輕園方的清理工作，也能讓後來的遊客繼續欣賞美景。

但是...園區的工作人員似乎沒有穿著制服或背心，有時會讓人不太容易辨識，以上是我個人的看法。

2025年是紫藤花園成立20週年，因此舉辦了一系列慶祝活動。

今年特別與日本超人氣動漫《鬼滅之刃》合作，在1號屯山園區與2號水源園區，設置了10個鬼滅之刃人氣角色的卡通人物立體牌，可以讓遊客拍照留念。

而且只要拍照打卡完成2項以上的任務，即可獲得《鬼滅之刃》電影限定明信片，有興趣的朋友不妨來參加！

另外一項活動是購買園方自製的茶樹精油，即可無料進入淡水紫藤花園，享受這場美麗的賞花之旅。

隨著時間接近中午，遊客逐漸增多，紫藤花在陽光下顯得更加鮮豔，花朵的顏色層次更為豐富，彷彿葡萄般懸掛在樹枝上。

也看到不少遊客帶著自己喜愛的娃娃來拍照，在紫藤花的襯托下，這些娃娃展現出獨特的個性，拍出來的照片格外漂亮。

📌所有娃娃拍攝均有獲得偶像主同意，如有侵權問題，請通知我，會立即進行下架處理。

如果你是花草愛好者，或是喜歡在春天沉浸於大自然的美麗，那麼淡水紫藤花園絕對是必訪之地。

每年的春天，這裡的紫藤花會為你呈現一場令人陶醉的花海盛宴。

📌在拍攝過程中，請避免觸碰紫藤花，因為它非常脆弱。

📌請不要跨越園方所設置的禁止線區域，以免跌倒或發生意外。

這場花海盛宴，因為20週年的慶祝活動而變得更加精彩，不僅有《鬼滅之刃》的聯名活動，還能在盛開的紫藤花海前拍攝美麗照片。

無論是一人輕旅行，或是三五好友一起來遊玩，相信一定能在2025年春天，留下難忘的回憶。

每次來到淡水紫藤花園欣賞紫藤花，我總是放慢腳步，拿起相機靜心拍照。

不同的月份，每個季節都有屬於它的花朵綻放，就像大自然送來的禮物。

隨著季節的變遷，花朵的盛開與凋落，總是能在遊客心中留下美好的回憶。

如果有興趣的朋友，記得把握時間前來，錯過花期，就得再等一年。