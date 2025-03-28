兒子決定暫時不上幼兒園後，就多了許多時間跟我們相處，跟先生最近也是卯起來找景點帶他走走， 距離我們很近的南投文心園是一直放在手中的名單，而在它旁邊的——貝拉義大利冰淇淋，是我們這次想去的景點！

因為主打著無使用基底粉的冰淇淋，所以吃起還更安心，今天就一起來看看吧 :)



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貝拉義大利冰淇淋店 Bella Gelateria

540南投縣南投市南陽路196巷12號

11:00-19:00

附近有免費停車場（文心園停車場）

FACEBOOK、instagram

貝拉義大利冰淇淋的地理位置很好，附近有一個很大的不收費文心園停車場 ，而且對面就是文心園，想要用餐後來這邊吃甜點也很方便。

而且貝拉義大利冰淇淋在的地方很可愛，像是在一個叢林中，還有一隻斑馬雕像。

進去後店內環境很舒適，有大面的落地座位可以看到外面的樹跟花，坐在這邊喝杯咖啡一定很享受。

冰淇淋的部分也有許多選擇，而且每一種都可以試吃！

冰淇淋每一種看起來都超好吃不說，可以感受得到那種義大利冰淇淋的濃郁感。

而大家對於義大利冰淇淋可能都不了解，他們主要分為兩種以牛奶為基底的Gelato，以及不加入鮮奶或油脂 Sorbetto 兩種。

總體來說是真正的食物，是健康的、新鮮的，口感上更為的綿密，以及使用的原料上是以蛋白質、健康的脂肪、糖、和維生素，當然會根據不同的風味，加入蛋黃還有酒類的品項。

也因為口感扎實綿密不膩口，脂肪含量約在 4~8%，特色更是——放入什麼食材，出來就會 有什麼食材的味道。

貝拉義大利冰淇淋非常的貼心，因為口味的設計上都是很特別的，所以都可以給客人嘗試每一種口味，再根據自己最喜歡的購買。

當天我們吃了許多口味， 最喜歡的絕對就是開心果，淡雅的香氣配上開心果的果仁，每一口都很香醇，可以說是市面上很少吃得到的口味。

我們自己也很喜歡一款莓果芭樂，吃起來的風味酸甜酸甜的很解膩，當然還有兒子最喜歡的黑糖口味，是手炒黑糖的風味，可以說是非常的特別。

當然除了義大利冰淇淋很道地之外，店家的義式濃縮咖啡也很推薦給大家！

吃完一隻完美的冰淇淋後，配上一杯超讚的濃縮，真的很舒服。

最後在園區的後面也有一處有很多可愛的小動物，建議家長可以陪同小朋友一起過來看看。

在這邊的話也因為是戶外的關係，所以蚊蟲的部分也會比較多一些，建議大家前來的話可以使用防蚊液，或是進去這個花園的櫃檯，他們也有免費的供使用唷！



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貝拉義大利冰淇淋店 Bella Gelateria

540南投縣南投市南陽路196巷12號

11:00-19:00

附近有免費停車場（文心園停車場）

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