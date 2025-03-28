Poly Voyager Free 20 真無線藍牙耳機 陪伴我們迎接春天的櫻花季！每年武陵農場的櫻花海總是吸引無數旅人前來朝聖，這次趁著連假，我們從台中出發，一路自駕前往武陵農場，準備迎接滿山遍野的粉嫩櫻花。在這趟長途駕駛 + 櫻花步道健行的旅程中，也順便測試看看這款耳機是否真的能滿足旅途中的所有需求！

POLY 品牌介紹，NASA 太空人認證的專業音訊技術

Poly 這個品牌在台灣或許比較少人知道，但其實它在通訊技術領域已經深耕多年，甚至還曾經跟美國 NASA 太空總署合作！Poly 是由 Plantronics和 Polycom這兩大專業音訊公司合併而成，技術實力相當堅強。說到 Plantronics，它當年可是 NASA 指定的通訊設備供應商，當年阿波羅 11 號成功登月，太空人尼爾·阿姆斯壯說出那句經典名言：「這是我的一小步，人類的一大步」，用的就是 Poly 的耳機！

沒想到這個品牌背後竟然藏著這麼經典的故事，真的讓人驚艷啊！後來 HP 收購了 Poly，Poly 也正式併入了 HP 的大家庭。也因為這個故事，讓我越來越好奇 Poly Voyager Free 20 真無線藍牙耳機 到底有多厲害了～讓我們繼續看下去～

開箱體驗，輕巧好攜帶，適合長途旅行

自駕旅行講求 輕裝簡便，耳機當然也不能例外。這次帶上 Poly Voyager Free 20，它的包裝簡潔俐落，內容物如下：

耳機本體 採用 銀河灰 設計，低調有質感，單耳僅 5.25 克，長時間佩戴也不會感到不適。

此外，耳機具備 IP56 防塵防水等級，擁有 5 級防沙塵、6 級防潑水，即使旅途中遇到灰塵、毛毛雨，也能正常使用，讓旅途更安心。

Qi 無線充電盒（支援無線充電與 TYPE-C 快速充電，充電 10 分鐘即可連續使用 2 小時）與 Type-C 充電線，且充電盒 僅 51 克，體積迷你，可輕鬆放進車內置物格或背包內，不佔空間，對於自駕旅行來說相當方便。

耳機提供 XS、S、M、L 四種尺寸的矽膠耳塞（可透過 POLY LENS APP 進行 AI 智能貼合度測試，確保耳塞緊密貼合耳朵，提高降噪效果）

使用者說明書，第一次使用可以看一下會更熟悉喔。

Poly Voyager Free 20 旅途中使用體驗

高速公路長途駕駛，AI 智能降噪讓音樂更沉浸

凌晨從台中出發，沿著 台 74 線快速道路 接上國道 6，經過清境，再一路駛向梨山、武陵農場，全程約 3.5 小時。開車時播放喜歡的音樂或 Podcast，能讓旅程更放鬆，但車內環境通常充滿 輪胎噪音、風聲、冷氣聲，影響音樂體驗因為耳機小巧輕盈，配戴起來超舒適，讓我即使長途開車、長時間使用也毫無負擔，依然自在享受！

Poly Voyager Free 20 搭載高通 Qualcomm S3 Gen 2 晶片，具備 AI 自適應混合智能降噪技術，可透過內建晶片自動偵測環境噪音變化，並根據噪音大小 自動調整降噪幅度。開啟 ANC 模式後，背景雜音大幅降低，讓音樂更有層次，也能更專心享受旅途中的美景。

耳機內建 6 顆麥克風收音，搭配 10 毫米揚聲器，音質表現清晰細膩，低音適中，人聲部分特別清楚，無論是聽歌還是接電話，效果都很棒！

Smart Sensor 智慧感應功能 在開車時相當實用：

當手機來電時，只要戴上耳機，即可自動接聽來電 ，確保駕駛安全，減少分心操作手機的風險。

，確保駕駛安全，減少分心操作手機的風險。 聽音樂時，拿下耳機即自動暫停音樂，戴上後則繼續播放 ，使用起來更加流暢直覺。

，使用起來更加流暢直覺。 最厲害的是，Poly Voyager Free 20 的 NASA 級通訊降噪技術，剛好旅途中飯店打來詢問訂房狀況，因為車上噪音真的比較多，怕對方聽不到我的聲音，所以特別詢問飯店人員是否有聽到我講話，對方也聽得非常清楚，是不是很棒的技術呢。

此外，耳機支援 藍牙 5.4 設計，可同時連接兩個裝置，例如 手機與車內娛樂系統同時連接，無論是導航指引還是接聽來電，都能隨時切換，增強旅途便利性，或者是工作上需要同時連接電腦與手機，都非常方便。

抵達武陵農場，賞櫻步道漫遊，通透模式確保安全

歷經 3.5 小時的自駕旅程，我們終於抵達 武陵農場，迎接我們的是壯麗的 櫻花隧道，整片山頭被粉嫩的櫻花點綴，美得彷彿走進畫中。這時候，戴上 Poly Voyager Free 20，播放一首輕柔的音樂，讓這片櫻花海更添浪漫氛圍。

在這樣的美景中漫步，耳機的 AI 智能降噪 幫助阻擋外界的風聲與旅客交談聲，讓我能更沉浸於音樂與眼前的風景。然而，戶外環境變數較多，走在 木棧道、山坡步道 上時，還是需要注意周圍狀況，因此這時候就要開啟 通透模式，確保行走安全。

通透模式啟動後，耳機的 6 顆麥克風 會收集周圍環境聲音，讓使用者不必摘下耳機，也能同步聽見環境音。

讓我最有感的就是，戴上 Poly Voyager Free 20 聽音樂、看影片時，能清楚感受到震撼的低音、清澈的高音，以及自然細膩的中頻，讓你完全沉浸在影音世界！

Poly Lens APP 教學，打造個人化耳機體驗

為了讓 Poly Voyager Free 20 的功能發揮到極致，官方提供了 Poly Lens APP（支援 iOS & Android），透過 App 可進一步設定降噪、耳塞貼合度測試、耳機搜尋等功能。

下載 & 連線耳機

步驟 1 ：到 App Store / Google Play 搜尋「 Poly Lens 」，下載並安裝。

：到 搜尋「 」，下載並安裝。 步驟 2 ：開啟 App，開啟手機藍牙，將 Poly Voyager Free 20 與手機配對。

：開啟 App，開啟手機藍牙，將 與手機配對。 步驟 3：連線成功後，即可進入主畫面調整個人化設定！

軟體更新

如果有顯示需要更新軟體，建議都先更新喔。

電量顯示

在 Poly Lens APP 裡面，也可以清楚看到左右耳、收納盒的電量，以及目前連線狀態。

AI 智能降噪調整

耳機本身會透過 高通 Qualcomm S3 Gen 2 晶片 自動偵測環境變化調整降噪等級，但如果想手動調整，可以透過 Poly Lens APP 進行自訂：

環境降噪模式 ：開啟 ANC（主動降噪），降低外部雜音。

：開啟 ANC（主動降噪），降低外部雜音。 通透模式：當在戶外步行時，開啟通透模式，可清楚聽見環境聲，確保行走安全。

AI 智能貼合度測試

為了讓降噪效果最佳，耳塞的貼合度至關重要！Poly Lens APP 提供 AI 貼合度測試，確保耳塞完美貼合耳道，降低漏音問題，步驟如下：

步驟 1 ：進入 App，選擇「教學」，再點選「適合度測試」。

：進入 App，選擇「教學」，再點選「適合度測試」。 步驟 2 ：戴上耳機，開始測試，App 會分析目前耳塞的密封效果。

：戴上耳機，開始測試，App 會分析目前耳塞的密封效果。 步驟 3：若貼合度不佳，可嘗試更換 XS、S、M、L 耳塞，直到系統顯示「貼合度良好」。

Smart Sensor 自動感應設定

耳機內建 智慧感應功能（Smart Sensor），可在 App 中開啟/關閉以下功能：

自動接聽來電 ：手機來電時，只要戴上耳機，會自動接聽來電。

：手機來電時，只要戴上耳機，會自動接聽來電。 自動暫停/播放音樂：摘下耳機時，音樂會自動暫停，戴回後會繼續播放。

Find My Device 快速尋回耳機

擔心耳機弄丟嗎？透過 Find My Device 功能，可快速找回耳機遺失的位置：

步驟 1 ：打開 App，選擇「尋找我的耳機」。

：打開 App，選擇「尋找我的耳機」。 步驟 2 ：App 會顯示耳機最後連線的位置，幫助快速找回。

：App 會顯示耳機最後連線的位置，幫助快速找回。 步驟 3：若耳機仍在藍牙範圍內，可透過 App 讓耳機發出聲響，以利尋找。

總結，台中出發自駕賞櫻，Poly Voyager Free 20 是最佳旅伴！

這款耳機整體使用下來，真的不輸 A 牌！戴上後可以自由切換模式，想要專心沉浸在音樂或影片裡，就開啟降噪模式，把外界的聲音隔絕；如果需要注意周遭環境，通透模式讓你能清楚聽見周圍的聲音，走在路上更安全，而且還可以在APP裡面調整一些細項設定，真的非常棒。全天候舒適佩戴 —— 超輕量，輕盈貼合，長時間使用依然無壓力非常舒適。

適合這樣的你：

喜愛自駕旅行，長時間戴耳機也要舒適的旅人

需要 AI 智能降噪與長效續航，通勤、休閒都適合

重視清晰語音通話體驗，開會、聊天不卡卡

如果你正在找一款適合旅行、穩定音訊、長效續航的耳機，Poly Voyager Free 20 絕對是你的外出旅遊最佳夥伴！

購買資訊

購買連結：https://24h.pchome.com.tw/prod/DYAQF4-A900I5I9H