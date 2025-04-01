這間位於台中市中區的「喫茶月滿」。它不只是一家充滿日式昭和風情的咖啡館，還結合了超有格調的小書店，而且，他們家的自家烘焙咖啡和使用動物福利蛋製作的甜點，聽起來是不是就超吸引人？趕快跟我一起來看看這間「喫茶月滿」到底有多厲害吧！



離台中火車站不遠的中山路上，也在知名的洪瑞珍三明治旁

有間一樓是咖啡館、二樓是小書店的親子及寵物友善咖啡館．喫茶月滿

喫茶月滿內部空間採挑高的設計，日式昭和風裝潢，很復古也很有質感

室內通往二樓的復古旋轉式樓梯很特別也很吸睛

在二樓「月滿小書店」有不少新舊藏書，架上有新書籍和文創商品可購買

部份貼有LOGO貼紙的書籍還可以攜帶回座位上閱讀

（註:二樓月滿小書店的低消為一杯飲品且不限時，非常佛心啊~）

提供自家焙煎咖啡、歐蕾、茶以及使用動物福利蛋製作的甜點

如：鬆餅、布丁、磅蛋糕、費南雪及限量當日甜點

屬中上的價位，但不管是飲料或甜點都很有水準且好吃喔

另外一定要大力讚揚的是，第一次看到對孩子如此友善的店家

孩子不僅免低消，且還送孩子們一人一杯飲料（牛奶or果汁）

這麼優質且貼心的店家，一定要大力推薦給大家才行^^

喫茶月滿_地理位置

「喫茶月滿BATHE in MOONLIGHT CAFE」就藏身在離台中火車站不遠的中山路上，而且它就在鼎鼎大名的洪瑞珍三明治旁邊的隔壁隔壁喔。大家下次如果來台中玩，想吃完下午茶順便買個伴手禮，這裡真的是超方便的選擇。



從外觀來看，「喫茶月滿」就很有日式昭和的感覺，木質調的門面，第一眼就讓人好喜歡。

BATHE in MOONLIGHT CAFE

一個小小的像咖啡館的圖書館

二樓 月滿小書店

一樓 喫茶

。動物福利蛋甜點；自家焙煎咖啡豆

。小朋友、毛小孩友善

。座席無預約

（以上資訊來源：喫茶月滿粉絲頁）

喫茶月滿_內部環境（1F _喫茶）



走進「喫茶月滿」的一樓喫茶空間，挑高的設計讓人覺得很寬敞舒服，一樓是咖啡館、二樓則是月滿小書店，一樓主要的座位是兩人一桌，大概有十幾個位子。店裡的木質餐桌椅和櫃檯很有質感，搭配牆上的藝術畫作、乾燥花和一些復古的小物，整個氛圍超棒的。

在後半部是櫃檯和工作區，前面還有一個書櫃和一張四人桌。最吸睛的就是那個通往二樓小書店的復古旋轉樓梯，好多人都會在這裡拍照呢。

二樓除了有很多書櫃和展示文創商品的區域，也有設置座位區，大概也有十幾個位子。這邊的低消是一人一杯飲品，而且不限時，是不是超級佛心！

不過這邊有一些小規定要大家一起遵守喔，還沒結帳的書不要拍照也不要帶到座位上。但是，如果書的背面有貼「月滿小書店LOGO」的貼紙，就可以拿到座位上看喔。

二樓除了有很多書櫃和展示文創商品的區域，也有設置座位區，大概也有十幾個位子。這邊的低消是一人一杯飲品，而且不限時，是不是超級佛心！

二樓的裝潢風格跟一樓很像，一樣是木質風的桌椅，但因為多了很多書，所以更有文青的感覺。



書櫃上還會特別挑出一些書立起來展示，旁邊還會放一張寫著幾句話的小卡片，感覺是點出這本書的精髓吧。

在書櫃前還有兩張桌子，上面擺了很多有質感的文創商品，像是馬克杯、盤子、卡片、筆等等，喜歡的話都可以買回家。旁邊的小圓桌上也有一些藝文相關的資訊可以參考。

菜單有正反兩面，一面是消費須知（低消每人一杯飲品、只收現金）和點心。點心有喫茶鬆餅、島嶼布丁、磅蛋糕、費南雪和Affogato可以選，價格大概在$60~$180之間。

另一面是飲品，有熱飲和冰飲，像是咖啡、歐蕾、茶、巧克力、蘇打和蘋果汁，價位大概是$120~$180。

當天還有一個限量的烤蘋果派可以點。我還看到櫃檯有新口味的喫茶鬆餅，是鹽奶油加大甲芋泥口味，聽起來超好吃，可惜我去的時候已經賣完了。

原本店裡的低消是一人一杯飲品，我們一家四口本來想說要點四杯，結果老闆竟然說小朋友不用低消，而且還一人招待一杯鮮奶或蘋果汁！天啊，這也太佛心了吧！我第一次遇到這麼棒的咖啡館，一般咖啡店大多超過一定年紀就要低消了，沒想到這裡不僅不用，還送飲料，真的讓人覺得很感動。連招待小朋友的飲料，店家都很用心地用漂亮的杯組裝，不是隨便的水杯而已，真的太sweet了。

這次我點了「咖啡拿鐵$150」和「小山園抹茶歐蕾$160」。咖啡拿鐵的咖啡和牛奶比例調得剛剛好，喝起來很新鮮又很香醇。抹茶歐蕾的抹茶香不會太濃，跟牛奶融合的味道也很棒。

甜點的部分，我點了「君度橙香溫烤磅蛋糕$120」和「小書店費南雪$60」還有當天限量的「烤香香的蘋果派$180」。烤過的磅蛋糕外圍帶點微酥的口感，蛋糕體本身很鬆軟，還吃得到香橙的果肉丁。雖然價格比外面賣的磅蛋糕稍微高一點，但是份量很厚實，所以我覺得很合理。可以單吃，也可以沾點鮮奶油，增添濕潤度和不同的風味。

「小書店費南雪$60」味道稍微甜一點，但是配茶或咖啡剛剛好。

「烤香香的蘋果派$180」。本來想點喫茶鬆餅，可惜賣完了，也怕小朋友不喜歡布丁，所以就點了蘋果派。他們的蘋果派是圓弧狀的，跟一般的長方形不太一樣，除了蘋果派還有一球冰淇淋，擺盤起來超美的。派皮酥酥的很好吃，內餡有蘋果果實和蘋果泥，帶點微酸的滋味，吃起來不會太甜膩。

總之，我真的超級推薦這間有著小書店的「喫茶月滿」。咖啡館的日式昭和風環境很有質感，讓人很喜歡，二樓的小書店設計也很棒！在這裡點杯咖啡、來份甜點，選一本書坐下來安靜地閱讀，就能度過一個悠閒又放空的下午時光，真的超愜意的。而且他們對親子超級友善這點，更是讓我大推的原因！這次沒吃到喫茶鬆餅和島嶼布丁，下次一定要再找機會來嚐嚐看。

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店家/景點資訊

店家名稱： 喫茶月滿

所在地址：台中市中區中山路123號

營業時間：日 一 四 五 六 13:00-18:00

店家電話：04-2222-3454

評價：★★★★★

備註資訊：

*堅持使用動物福利蛋製作甜點

*親子、寵物友善

*無預約，以現場座位為主

*二樓書店不限時，低消一杯飲品

*提供WIFI、僅收現金

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告為主 Google即時導航