日月潭風景區位於南投縣魚池鄉，是相當受到國內外旅客喜愛的熱門景點。但日月潭因距離高鐵、火車站、公車轉運站等都有一段距離，加上日月潭景區其實腹地很大，各景點間距離頗為分散，因此建議在出發前要提前做好交通規劃。
重點整理：
日月潭交通｜出發前5大交通須知
- 台中高鐵站、台中火車站是主要轉運站
如果從台北、高雄、台南等外縣市出發到南投日月潭，可先搭乘高鐵到台中高鐵站（或搭火車到台中火車站），再轉乘「台灣好行-日月潭線」前往日月潭。
- 「台灣好行-日月潭線」有多條公車路線
搭大眾運輸到日月潭，一定要認識「台灣好行-日月潭線」。這條公車路線由南投客運經營，有分A~F線，雖然都可到日月潭，但路線不同，有些站點只有特定路線才能到。
- 日月潭腹地大，景點多、停靠站也多
因日月潭景區腹地大，且包含好幾個主要景點，如：頭社盆地、伊達邵老街、日月潭纜車站、九族文化村、向山遊客中心…等景點，但彼此相隔有一段距離，因此要先確認好要去的停靠站，免得下錯站牌只能苦等下一班公車。
- 船、巴士、纜車都是在地交通工具
抵達日月潭後，在地接駁工具其實相當多元，像是遊湖船、日月潭纜車、環湖巴士甚至是腳踏車，除了可用來觀光賞景外，也很便利的在地交通運輸，可快速前往日月潭周邊景點，也不用考慮自駕停車問題。
- 連假節慶時，常有交管、停車位不足
旅遊旺季、連假及特殊節慶活動(如泳渡日月潭、花火音樂嘉年華、日月潭跨年等)，日月潭周邊常有交通管制封路，或禁止臨停、周邊停車場爆滿情況。建議出發前可上日月潭風景管理處查詢最新交管訊息。
日月潭交通｜台中火車站至日月潭
搭火車至台鐵「台中站」下車後，轉搭「台灣好行-日月潭線」前往日月潭。
台中火車站上車處：步行3分鐘，約350公尺
南投客運台中干城站：步行10分鐘，約550公尺
日月潭交通｜高鐵台中站至日月潭
如果是從台北、台南、高雄到日月潭，搭高鐵到「高鐵台中站（烏日）」後，至1樓5號出口轉乘「台灣好行-日月潭線」是最方便的，不只發車班次多、整體耗費的交通時間也較短。另外，台灣高鐵和台灣好行也有發行「日月潭線＋高鐵國旅聯票」，還有加送日月潭遊湖船票！不過要注意使用限制，詳情請至台灣好行查詢。
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出發地
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目的地
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搭乘時間
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票價金額
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備註
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台北
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台中烏日站
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約60分鐘
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全票700
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半票及敬老票5折，六歲以下免費
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台南
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台中烏日站
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約45分鐘
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全票650
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半票及敬老票5折，六歲以下免費
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高雄
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台中烏日站
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約60分鐘
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全票790
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半票及敬老票5折，六歲以下免費
可至台灣高鐵網站，查詢高鐵時刻表與線上訂票
日月潭交通｜台灣好行-日月潭線
當抵達高鐵台中站或台中火車站後，需再轉搭客運巴士「台灣好行-日月潭線」前往日月潭。這條公車路線是由南投客運所經營，要注意有分A～F線，先確定好要去的目的地，任一線都可到日月潭（水社老街）。
詳細可查詢台灣好行官網的路線說明：
直達路線(6670B：不進埔里／6670E：延駛台中航空站／6670F：延駛向山行政中心)
臺中干城站 — 台中車站民族路口(建國路103號前) — 民興公園執行分署(往程)/五權車站(返程) — 捷運大慶站(建國北路) — 高鐵臺中站 — 埔里遊客中心 — 牛耳石雕公園 — 暨南大學(學人會館) — 桃米坑 — 大雁 —新城國小— 三育神學院 — 魚池 — 日月老茶廠 — 日月潭
經埔里路線(6670A：部分班次繞駛九族文化村／6670D：經埔里)
臺中干城站 — 台中車站民族路口(建國路103號前) — 民興公園執行分署(往程)/五權車站(返程) — 捷運大慶站(建國北路) — 高鐵臺中站 — 埔里遊客中心 — 牛耳石雕公園 — 崎下 — 大成國小 — 榮民診所 — 埔里酒廠 — 仁愛公園 — 中華電信 — 埔里站 — 暨南大學 — 桃米坑 — 大雁 —新城國小 — 三育神學院 — 經典驛棧 —晶園渡假村 — 九族文化村 — 魚池 — 日月老茶廠 — 日月潭
經中台禪寺(6670C：例假日行駛)
臺中干城站 — 台中車站民族路口(建國路103號前) — 民興公園執行分署(往程)/五權車站(返程) — 捷運大慶站(建國北路) — 高鐵臺中站 — 中台禪寺 — 中台世界博物館 — 埔里花卉中心 — 埔里站 — 中華電信 — 仁愛公園 — 埔里酒廠 — 榮民診所 — 大成國小 — 崎下 — 暨南大學 — 桃米坑 — 大雁 —新城國小 — 三育神學院 — 魚池 — 日月老茶廠 — 日月潭
首班車時間：07:20
末班車時間：19:45
日月潭線票價：單程票193、來回票360
優惠購票：
台灣好行｜日月潭線來回票電子票證 (內含乘車金180元)
台灣好行日月潭線來回票︱請兌換2張QR Code乘車票券
台灣好行日月潭線購票
雖然往返日月潭車次頻繁，大多時候都可買了就上車，但遇到旺季假日（6月~9月）或連續假日、花火節、自行車節、萬人泳渡日月潭…等嘉年華活動時，還是建議先上網預約提前候位。
如果想在現場買票，請在出了高鐵站閘門後前往一樓5號出口，下手扶梯後在5號門旁邊可以看到【南投客運】售票櫃檯，在此就可買票囉！
高鐵出站後，跟著5-6號出口客運轉運站的指標下到1樓5號出口
1樓5號出口旁就是南投客運售票櫃台，可在此購買台灣好行-日月潭線的車票。
買完票後直接在5號門口外就可以上車了
推薦閱讀：台灣好行日月潭溪頭線
日月潭交通｜日月潭遊湖船
日月潭遊湖船是最有趣的交通工具，也是來日月潭必玩的特色遊程之一。搭乘遊艇不僅可以欣賞湖光美景，還可以往返在各大景點間，比開車來的更省時舒適，享受搭船遊湖樂趣。
網路購買優惠遊湖船套票
一張遊湖船票標準定價台幣300元，在日月潭水社碼頭、伊達邵碼頭、玄光寺碼頭旁的售票亭都可以購票。但建議在網路上購買日月潭遊湖船優惠套票比較划算，搭配自行車、纜車、九族文化村門票等日月潭獨特的水陸空3D二日遊玩法，是日月潭最棒的旅遊方式。
現場購票避免小蜜蜂搭訕
如果是現場購買遊湖船票，需特別防範「小蜜蜂」，就是在路邊隨意攔客搭訕的售票小販。這些通常都不是船公司的人，船票來源和效期不明，萬一發生糾紛的話可能求償無門，類似亂象已多次登上媒體版面了。
此外，日月潭遊湖船因為有多家船公司分別經營，不同船隊的票券是不能互通的，上船前需要先分辨一下工作人員身上所穿的背心顏色，並確認好碼頭浮排編號再上船。開船頻率每30分鐘一班，只要提前2分鐘到馬頭上的浮排等候即可。遊湖船會分別停靠在水社碼頭、玄光寺碼頭、伊達邵碼頭。行駛沿途也會有趣味十足的景點導覽解說，並推薦遊客日月潭值得一逛的旅遊景點和當地美食。
日月潭交通｜自駕開車、騎車
每逢花火節、自行車日、萬人泳渡日月潭、櫻花季等嘉年華活動時，周邊可能有交通管制，因此這些時間點建議改搭大眾交通工具喔！另外，日月潭環湖道路多彎道起伏，隨行親友如果容易暈車，建議先準備好暈車藥。
開車路線
- 路線A：（國道3號）→ 霧峰交流道（國道6號）→ 愛蘭交流道下（接台14線往埔里）→埔里（接台21 線）→日月潭
- 路線B：（國道1號）→彰化交流道（國道3號）南下→霧峰交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接台14線往埔里）→埔里（接省道台21線）→日月潭
騎車路線
- 路線： 台3線→台16線(或台14線)→台21線→日月潭
不論重機或一般機車都可以走這條，路況很好的。Gogoro車友則可考量一下剩餘電量。如果有需要的話，可在台14線轉台21線，經埔里時先進埔里市區換電。因後續路程大約還有20公里，途中也會遇到有多處上坡路段，必須要到達水社中興停車場才有換電站。
日月潭交通｜汽機車停車
在日月潭周圍雖然設立不少停車場，但旺季期間停車位還是有可能不足喔。
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地點
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停車場
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假日收費
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平日收費
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水社碼頭附近
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中興停車場
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汽車40元/時，無上限
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汽車40元/時，最高100元/天
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日月潭附屬停車場
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汽車100/次
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汽車100/次
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伊達邵老街附近
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中正路停車場
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汽車40元/時，無上限
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汽車40元/時，最高100元/天
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伊達邵碼頭附近
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伊達邵遊客中心停車場
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汽車40元/時，無上限
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汽車40元/時，最高100元/天
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水社老街停車：可停水社碼頭附近的「中興停車場」，約可以停放400輛汽車，40輛機車，停車後走約5分鐘路程到水社老街。
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日月潭纜車停車：日月潭纜車站旁就有專屬停車場，停車後步行1分鐘就到纜車站。可以停放380輛汽車。機車則可停數十輛。
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伊達邵老街停車：在轉入伊達邵老街的入口處就有一座中正路停車場，約可停放40輛汽車。停車後走路約5分鐘可到伊達邵老街。
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伊達邵遊客中心停車場：在伊達邵碼頭旁邊的遊客中心停車場，約可停30輛汽車。但要進入停車場，必須要先從伊達邵老街巷道內進入，假日人潮眾多時很容易壅塞，也很考驗駕駛者的會車技術。
日月潭旅遊優惠
▹【日月潭A基本款】船+纜車+遊湖巴士 ▹【日月潭B樂活款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+自行車+遊湖巴士 ▹【日月潭C好行款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+纜車+遊湖巴士 ▹【日月潭D暢遊款】台中日月潭來回車票(電子票證)+船+九族+遊湖巴士
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