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台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

2025-03-28 13:55:12 文字：貝大小姐與瑞餚姐
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貝大小姐與瑞餚姐

貝大小姐與瑞餚姐

貝大小姐：哇~~~今天晚上你請吃碳烤啊？

瑞餚姐：對啊，碳烤我請，酒你負責，可以嗎？

貝大小姐：當然可以，真有默契！我前2天去超市就買好了，想說週末可以喝！今晚的酒我們來點不一樣的！

瑞餚姐：不一樣的？我先說喔，我只想喝甜甜的咩咩酒，不甜的我可不要！

貝大小姐：拜託，我建議的酒包你滿意啊，因為我也只愛喝甜甜的酒啊！你看…

瑞餚姐：真露草莓燒酒…看起來很可以耶…給我冰塊…我們開喝！

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

※喝酒不開車，開車不喝酒

內容目錄

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韓國燒酒推薦 │ JINRO真露燒酒

貝大小姐到全聯採買週末在家追劇的零食

逛到酒類的貨架區時

看到了一系列來自韓國的JINRO真露燒酒

除了原味燒酒外更有多種水果口味燒酒

很少接觸韓國酒的貝大小姐

對於酒的選擇就是要香、甜…

挑了共中一款草莓燒酒

光看到這款名稱及包裝

就已經讓兩姐姐瞬間腦洞大開且少女心大爆發

立馬決定就是她了！

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

真露草莓燒酒 │ 包裝特色

真露燒酒草莓口味的瓶身設計真的是超級可愛！

白底的瓶身標籤加上紅色盪金文字

以及可愛又吸睛的鮮紅草莓圖片搭配清新的燒酒綠瓶

讓人看到就瞬間被療癒

就算你不喝酒只是拿來當擺拍道具

這一瓶也完全OK

怎麼拍都好看

直接為你的照片加分不少！

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

真露草莓燒酒 │ 特色與口感

真露燒酒在韓國有國民燒酒之稱

是最受韓國人喜愛的的燒酒品牌

並且佔有韓國燒酒市場一半的市佔率

且在韓國酒類市場維持30年銷售冠軍屹立不搖！

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

一入口

濃郁的草莓香氣撲鼻而來

甜甜的草莓果香融合燒酒淡淡的酒勁

竟然毫無違和感

草莓燒酒的酒精濃度13度

喝起來順口且不會嗆喉

反而有一種甜蜜微醺的感覺

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

真露燒酒強調每一瓶酒都經過五次竹炭過濾

不但能夠充分去除雜質

更能讓酒質更加純淨爽口

除了草莓燒酒外

真露還開發了多種水果風味燒酒

像是青葡萄, 水蜜桃, 青蘋果, 李子, 葡萄柚柚等等

真的很適合不常喝酒或是想嘗試新口味的朋友！

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

真露草莓燒酒 │ 搭配美食

如果說啤酒是液體麵包

那麼真露草莓燒酒就是液體的草莓甜點！

它絕對是草莓控及甜酒控的心頭好！

無論是自己在家小酌、聚會大餐或是搭配串燒追劇

真露草莓燒酒都超級百搭

清爽的口感不但能與食物完美搭配

甜美的草莓果香多油膩且不易醉

較少出現在聚會場合的草莓燒酒還能幫你開啟新話題

台北市中山區【韓國燒酒推薦】韓國JINRO真露草莓燒酒 甜蜜微醺的浪漫時光 🍓

如果你還沒試過真露草莓燒酒

貝大小姐真的強烈推薦你一定要來上一瓶！

甜甜的味道加上順口且濃郁的草莓香

保證讓你愛不釋手～

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品牌及產品購買資訊

JINRO真露草莓燒酒

真露臺灣官方臉書：https://www.facebook.com/jinro.tw

購買地點：

全台各大便利商店、 超市、各大賣場、酒商通路均有銷售！


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