「鹿港的街道、鹿港的漁村、媽祖廟裡燒香的人們～」，朗朗上口的鹿港小鎮歌詞，訴說著鹿港的生活與特色。天后宮、老街、鹿港桂花巷藝術村、鹿港美食小吃等，都是來鹿港必逛的，除了經典鹿港老街，還有什麼少為人知卻同樣精彩的鹿港景點呢？跟著小編一起看看，全台唯一的玻璃媽祖廟、國家一級古蹟龍山寺、懷舊氣氛的民俗文物館、文青出沒地的和興青創基地、以及各種DIY的觀光工廠，下次到了鹿港，除了朝聖天后宮和買伴手禮，不妨也到小編精選的鹿港景點看看走走吧！

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鹿港景點推薦｜鹿港老街

鹿港最經典的景點非「鹿港老街」莫屬了！由瑤林街與埔頭街連結而成而的「鹿港老街」，與一般印象中的商圈式老街不同的是，鹿港老街保留了過去的小鎮歷史風貌，將古蹟建築、傳統美食、歷史文物等原封不動的留存到現今，是一條真正具歷史的「老街」。

熱鬧程度也許不及現代化的老街，但許多來訪的網友都說來到這能買到真的古早味，這裡的店家也充滿著人情味。平日來訪雖然營業商家不多，但由紅磚構成的古宅及紅磚道正是你最佳拍照的時機。

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鹿港景點推薦｜鹿港桂花巷藝術村

鹿港必訪景點之一「鹿港桂花巷藝術村」，以日式舊房舍為基底，加上台灣在地藝術家的進駐，讓這裡從原本的廢墟搖身一變，成為鹿港最具藝術氣息的藝術村。在這裡除了可以欣賞到老宿舍牆上的創意彩繪、摸乳巷以外，還有進駐台灣傳統藝術特色商家可以體驗DIY，並近距離欣賞傳統工藝的好地方。當然最吸引人的就是節慶限定燈飾，入夜後點燈的桂花巷藝術村更是浪漫滿分，目前夏季限定的飄飄彩帶也是超吸睛！

營業時間： 24 小時營業 地址：彰化縣鹿港鎮桂花巷 505 號 好玩攻略：鹿港桂花巷藝術村

鹿港景點推薦｜鹿港郊行博物館 《 鶴棲別墅》

「鹿港郊行博物館」又名「鶴棲別墅」，是一處清末留學日本的富豪－王煌的故居，並以「三泰行」商號與大陸貿易。日治時期當時將建築改為歐式的風潮盛行，因此鶴棲別墅為擁有閩南與西洋建築的獨特建築風格。年久失修的房舍幾乎全毀僅留下一部分的門樓，經過文化部的模仿修建後終於在2016年再度跟大家見面，並在2018年設立「鹿港郊行博物館」。來這裡我們可以暸解到『鹿港八郊』的郊行文化（郊：類似現代的商業公會），一起見證當時鹿港興盛的貿易時期的建築及文物，也是別的地方少見的喔！

鹿港景點推薦｜鹿港民俗文物館

鹿港民俗文物館是早期台灣五大家族之一「辜家」的舊居，西式洋樓落成於日治時期，建築形態是當時最流行的巴洛克風格，從屋頂、山牆、柱子都有著華麗的雕刻，隨便取景一個小角落，都能拍出超吸睛的復古照片。文物館裡頭展示著從清末到民初的各種器物，從食器、衣物到裁縫、農作器具，可借此一窺那個年代的生活型態。最後別忘了到主棟後方的「古風樓」走走，這裡將傳統的鹿港人們的日常生活，原封不動的呈現出來，圓形窗孔、天井、造型漏窗、馬背等元素，充滿閩式傳統建築特色，與前方洋樓呈現出截然不同的氛圍。

地址： 彰化縣鹿港鎮館前街88號 營業時間：09:00-17:00（週一公休） 門票資訊：全票$130、半票$70

鹿港景點推薦｜和興青創基地

和興青創基地的前身為派出所的舊宿舍，保留著日治時期的建築樣貌，古色古香的房子和街景相輔相成，加上特別的打光和裝置藝術，走在街道中，彷彿回到過去鹿港的繁華時光。青創基地的入口是「鹿港鹽業文化館」，透過文字和製鹽器具的展示，可以了解到清朝時的鹿港鹽業發展。目前青創基地有許多商家進駐，除了皮革、陶藝等文創產品，也有咖啡廳、麵包店等年輕人喜歡的小店，整個青創基地範圍不大，但是空間規劃得宜，既精緻又充滿著文青風，下次來到鹿港，不妨撥出一兩個小時，到此走走逛逛，感受不一樣的新鹿港。

地址： 彰化縣鹿港鎮中山路108-8號 營業時間：10:00-20:00（週一公休）

鹿港景點推薦｜鹿港龍山寺

到鹿港若只知道鹿港天后宮就太可惜了，龍山寺雖然規模不比天后宮，但其可看性及文化藝術價值，可不容小覷。鹿港龍山寺被認為是台灣現存最良好的清代建築，山門、石獅、八卦窗、抱鼓石、透光雙面雕窗等，其中又以中庭戲台屋頂的八卦藻井最有人氣，木頭斗拱層層堆疊，再漆上繽紛的彩繪，既美麗又庄嚴。這些平日只能在電視劇中看到的古代建築元素，來到龍山寺，便能親眼且近距離的欣賞。鹿港雖以小鎮風光和老街美食聞名，但如此具有文化意義的景點，可千萬不能錯過。

地址： 彰化縣鹿港鎮龍山街100號 營業時間：07:00-20:00

鹿港景點推薦｜鹿港生態公園

鹿港適合小朋友去的公園有好多個，有以小鹿造型為主題的「鹿港小鹿兒童公園」，還有設有放大版樂高和大型遊具的「鹿港鎮立兒童樂園」，最後則是大人小孩都喜歡的鹿港生態公園，這裡有綠意盎然的綠化步道、活蹦亂跳的可愛小鹿，抓對時間來的話，還可以參與導覽解說和餵小鹿的活動哦！

地址： 彰化縣鹿港鎮建國路470號 營業時間：24小時

鹿港景點推薦｜鹿港天后宮

鹿港天后宮建於明朝，不但是鹿港人的信仰中心，其香火鼎盛更是聞名全台，每到過年節慶與進香旺季，天后宮裡外總是擠滿了朝拜的人潮。鹿港天后宮是國家三級古蹟，廟宇雕刻精細華美，代表著不同的吉祥喻意；而各種壁畫彩繪，更有不少是出自名家之手，都為天后宮留下了豐富的人文資產。天后宮的廟門口聚集了不少美食攤位，自然而然的成為了如今熱鬧的鹿港老街，手工芋丸、傳統大餅、麵茶、麵線糊、粉粿冰等，參拜完天后宮，別忘了到老街上填飽肚子再繼續鹿港之旅吧。

地址： 彰化縣鹿港鎮中山路430號 營業時間：07:00-20:00

鹿港景點推薦｜卷木森活館

卷木森活館是以「木皮板」為主題的觀光工廠，全館以木製品裝潢成童話風格，走進館內，有如走進了童話中的森林，有小鹿、貓頭鷹和樹爺爺，為你介紹木材的製作與應用，不但可以做成各種小玩具，更是傢俱裝潢不可或缺的一環。館內設有AR互動區、小小遊戲區、還有製作流水線讓你一探究竟。卷木森活館最受歡迎的便是DIY課程了，多達十多種木製DIY體驗可以選擇，難度從幼幼班到成人等級都有，適合一家人或好友一起體驗手作的樂趣。

地址： 彰化縣鹿港鎮工業東三路6號 營業時間：09:00-17:00 門票優惠：

鹿港景點推薦｜臺灣玻璃館/ 玻璃媽祖廟

位於彰化縣鹿港鎮彰濱工業區的「臺灣玻璃館」，是一處免費參觀的博物館，結合了台灣生態、文化藝術，打破民眾對於玻璃冰冷的印象。首先館內用餐結合環保概念，在館內消費用餐不管是冰淇淋杯、飲料杯、玻璃器皿等，吃完通通都能讓你打包帶回家當紀念品！另外這裡有利用多面鏡子反射及結合聲光LED效果的黃金隧道；全台唯一一座玻璃打造的玻璃媽祖廟；充滿未來感的宇宙塔等，來到這真的是會殺光你相機記憶體啊！

營業時間：平日 08:00-17:00、 週六日 08:00- 18:00（週四公休） 地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路 30 號（ Google Map 快速連結

鹿港景點推薦｜緞帶王織帶文化園區

常見的緞帶是怎麼製造的？緞帶上的圖案要怎麼印上去？緞帶除了包禮物，還能用來做什麼呢？有關緞帶的一切，都可以在緞帶王織帶文化園區了解得更深入。緞帶王不只可以參觀了解緞帶，參與緞帶編織過程，更是超級好拍的網美景點，戶外藝術廣場上各種可愛的造景；愛心步道上大大的紅心，與用緞帶裝點得繽紛有趣的窗戶；還有用緞帶做成逗趣壁畫的工藝布步道；最後則是網美必拍的貨櫃彩虹步道。如此豐富有趣的園區還免門票，不來就太可惜啦！

地址： 彰化縣鹿港鎮鹿工路15號 營業時間：09:30-18:00 門票資訊：免門票

鹿港景點推薦｜白蘭氏健康博物館

伴隨著所有人長大的白蘭氏雞精廣告，從電視裡跑出來，出現在鹿港的彰濱工業區啦！比人還要高的雞精瓶，遠遠的就吸引著民眾的目光，同時也是旅客打卡的熱門目標，接下來就走進玻璃屋，跟著白蘭氏一起200年的歷史旅程吧。雖是以健康為主題的博物館，卻一點也不無聊，網美打卡牆、綠色小皮卡、實境投影的立體燕子洞隧道，各種互動裝置、問答遊戲、古早味童玩，不但可以輕鬆遊戲，更能從中學習到各種健康常識，真是一舉兩得呢。

地址： 彰化縣鹿港鎮鹿工路18號 營業時間：09:00-17:00 門票資訊：免門票

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鹿港住宿推薦

鹿港澄悅商旅

澄悅商旅雖然是商務飯店，但同時也是個親子友善飯店，館內提供嬰兒床、澡盆等用品，帶著小寶貝入住的家長們就不必自行攜帶一堆工具啦！澄悅商旅有著相當不錯的景觀，八樓的餐廳擁有大片戶外座位區，在此享用晚餐，同時欣賞鹿港的美麗的夜景，再浪漫不過了。有別於一般商務飯店的早餐較為簡易，這裡的早餐你可千萬不能錯過，中西式餐點選擇多樣，更準備了鹿港的特色早餐麵茶、麵線糊等，讓入住的旅客，一大早就能感受到彰化鹿港的特色風情。

地址：彰化縣鹿港鎮中正路510巷1號 電話：04-7781313 住宿評價：Google 4.1

鹿港宮后文旅

宮后文旅是一間有著濃濃文青感的旅店，受到許多背包客的青睞，雅緻的大廳空間裡，有著用紙藝做成的各種裝飾品，小鹿、台灣黑熊、松鼠等，吸引入住旅客的目光，米白色調的裝潢讓人一走進就覺得舒服。旅宿裡的咖啡廳有著大片落地窗，這裡的甜點好看又好吃，讓不少人衝著它而來，在這裡喝杯咖啡，望著窗外的小綠地，再愜意不過了。鹿港宮后文旅更與許多鹿港小吃和彰化觀光工廠合作，時常推出折價票卷，想要深度遊覽鹿港的你，不妨選擇宮后文旅度過美好的夜晚吧。

地址：彰化縣鹿港鎮宮後巷63號 電話：04-7748080 住宿評價：Google 4.7

鹿港永樂酒店

永樂酒店是國際認證的精品酒店，位於鹿港的精華地區，遊客必去的意樓、九曲巷、龍山寺等都是步行就到，距離美食激戰區的第一公有市場更只需10分鐘，簡直就是遊玩鹿港的最佳選擇。永樂酒店同時也是間親子飯店，飯店內的庭院設有戶外座位區和親子空間，塗鴉牆、小沙坑和老式汲水器，不難想像夏日到訪的孩子，會在這裡產生多壯烈的打水戰現場。外出不想用走的，飯店更提供免費的親子腳踏車租借，讓你帶著孩子恣意穿梭在鹿港小鎮的小巷弄裡。

地址：彰化縣鹿港鎮三民路152號 電話：04-7762999 住宿評價：Google 4.4

晨荷精品渡假旅館

繽紛多彩的海底世界，美人魚和海龜在牆上悠游；可愛的長頸龍和三角龍；一層樓高的城堡溜滑梯；盪鞦韆、搖搖馬、彈珠台等各種設施，晨荷精品渡假的親子主題房型，把這些小朋友最愛的遊戲都搬進房間啦！有趣又舒適的環境，最適合帶著孩子入住的親子檔旅客。一房一車庫的房型，節省了來回奔波搬行李的勞累。旅館更貼心的贈送玩具給入住的小朋友們，孩子們在房內就玩得不亦樂乎，讓家長可借此稍做休息，享受一下柔軟大床帶來的幸福感。

地址：彰化縣鹿港鎮永春街19號 電話：04-7780123 住宿評價：Google 4.3

鹿港特別活動｜鹿港慶端陽

「鹿港慶端陽」是交通部觀光局「全國12大節慶活動」之一，也是全台舉辦最悠久、規模最大的端午節慶活動，為祈求龍舟賽事平安順利，賽前以「龍王祭」為鹿港慶端陽展開序幕。

以上是這次推薦的鹿港一日遊必訪的12個景點，彰化鹿港鎮在清朝時期與荷蘭人統領時期是台灣最重要國際貿易港口，因此在這裡可以看見不少當年的歷史遺跡與懷舊風貌，而彰化的古蹟數量僅次於美食之都台南，要說彰化鹿港是最具台灣味的城鎮也不為過。如果還未親自走訪過鹿港的你，下次安排中部旅遊可別忘記彰化這獨特的舊商港喔！

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