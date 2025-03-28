《高山景觀火車》是紐西蘭自由行，阿偉超建議必玩、必搭、必體驗的行程！阿爾卑斯號高山景觀火車沿途經過的景色太讓人驚艷了！絕美景觀獲得國際級的肯定，被譽為世界最美景觀火車鐵道，路線由基督城到西海岸的格雷茅斯，全長223公里，車程約5小時，沿途穿過坎特伯雷平原Canterbury Plains、懷馬卡里里河Waimakariri、峽谷、南阿爾卑斯山，每個瞬間眼前的景色，都讓人大愛。

阿爾卑斯號高山景觀火車

若去紐西蘭自由行，有什麼紐西蘭行程是不能錯過的？除了、、等等外，還有一條國際認證的世界級鐵道之旅，就是高山景觀火車TRANZ ALPINE，路線可以從基督城到西海岸的格雷茅斯，沿途經過峻嶺高山、聖潔雪山還有湖泊溪谷，沿途美景讓人流連忘返，堪稱紐西蘭旅遊必玩行程，雖然好玩好美麗，但！一天只有一班車，錯過時間可不會等人～

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高山景觀火車站點

《高山景觀火車》可以從基督城搭到格雷茅斯，也可以從格雷茅斯搭去基督城，全程5小時，不想搭這麼長的時間，也可以買在中間車站下車，另一種車票，是在中間的Arthur’s Pass亞瑟隘口下車。

基督城Christchurch

史普林菲爾德Springfield

亞瑟隘口Arthur’s Pass

莫阿娜Moana（布倫納湖Lake Brunne）

格雷茅斯Greymouth

高山景觀火車訂購

高山景觀火車TRANZ ALPINE官網

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高山景觀火車班次

高山景觀火車一天只有一班車！一定！一定！要準時！火車跟飛機一樣，時間到就出發，不會因為你還沒上車就在原地等。

高山景觀火車票價

《高山景觀火車》單程票價落在4000元左右，我說的是全程的基督城－格雷茅斯優惠車票，另一個行程基督城－亞瑟隘口優惠車票較貴一點，要6789元，但這是一日遊行程～

格雷茅斯

高山景觀火車真的是不能錯過的紐西蘭行程之一！但我們從抵達紐西蘭南島後，除了當晚入住基督城，隔天就開始了庫克山到皇后鎮的旅程，要再回基督城無疑是浪費時間，所以就反向操作，我們不由基督城出發，改由最末站格雷茅斯搭往基督城，這樣一樣可以最直觀感受到紐西蘭火車之旅的浪漫與悠閒。

格雷茅斯也因為這條世界聞名的高山景觀火車鐵道，人口較多、服務也相對全面，有不少紐西蘭自由行的遊客，從基督城搭過來格雷茅斯後，直接住一晚，隔天在租車開始自己的紐西蘭旅遊行程。

在往前走，最先看到的是《高山景觀火車》車站，不同於台灣的火車月台，高山景觀火車更為簡單點，有種回到60年代、70年代的感覺，有小朋友同行一定要注意安全，尤其火車來的時候！

加上《高山景觀火車》月台旁沒有防護，有小朋友真的真的要注意！

雖然車站比較舊一點，但拍起來超有味道，很有早期時代的氛圍，我超喜歡站台與時鐘的搭配，古色古香的月台，有滿滿的懷舊味。

不過大家剛抵達車站時，第一件事不是拍照打卡，是要先去兌換《高山景觀火車》車票，不管你是透過Klook、KKday還是其他訂票系統，都一定要來服務櫃台確認好位置，因為高山景觀火車座位有限，所以！一定要提前訂好《高山景觀火車》車票。

約莫快兩點，《高山景觀火車》準時抵達，但碰上火車剛好需要檢修，應是多等了快一個小時，這也算是一個回憶點吧😂

如果來紐西蘭旅遊，你會發現紐西蘭很多命名，都會用紐西蘭國鳥的名字kiwi，處處都是Kiwi，但Kiwi本人卻不常見，阿偉是到紐西蘭北島的毛利原住民文化村，才看到本尊。

高山景觀火車最大特點，就是有觀景車廂，對喜歡拍照跟吹風的人來說，簡直是棒透了！

雖然《高山景觀火車》就在眼前，但還沒開放上車，所以也只能繼續等，剛好拍拍照片打打卡，這次使用的紐西蘭網卡，在格雷茅斯還是一樣順！多虧網路夠力，不然這一時怎麼待阿～(不是不去周圍逛逛，而是不知道何時會出發，火車可不會等你上車。

出國旅遊難免碰上講話較大聲跟不知道在搶什麼的團客，要忍耐忍耐，只能期待不同車廂的，我很幸運🤩

領隊上車後才發《高山景觀火車》車票，怕大家上車前就遺失，應該是有發生過😂

高山景觀火車座位空間非常寬敞，標準身材的我，坐下後前方還有約20公分的寬距😍

座椅網帶內有菜單，肚子餓想吃東西可以點，點餐價格不浮誇，是可以接受的價格。

不過我們上車前有自帶零食😂領隊說這是可以的，當然口渴的話，《高山景觀火車》上也有販賣部車廂，可以去買咖啡飲料跟三明治等等點心。

隨後就開始享受這趟，國際級的鐵道火車之旅，阿偉只能說，邊吃東西邊看風景真的很愜意！

路途會經過朵種地形，有一望無際直達山腳的小平原。

蜿蜒平整的鄉間道路。

悠閒自在的、牛、馬、綿羊跟羊駝。

能這麼開心的賞景，都是因為《高山景觀火車》車速固定，車廂搖晃度很低，所以搭乘感受非常的棒。

高山景觀火車 / 餐車Cafe bar

剛剛提到的高山景觀火車餐點車廂Cafe bar，就是這裡！

Cafe bar商品價格清楚，不用擔心當盤子。

目前台幣換紐幣的匯率，大約18:1左右，匯率有浮動是正常的，建議直接抓20:1，算起來比較不會有落差感。

冷藏櫃有沙拉水果跟麵包，也有汽水飲料可供選購。

高山景觀火車 / 開放式觀景車廂Open-air Viewing Carriage

《高山景觀火車》人超多的，大家都這裡很著迷，一定會來這走走晃晃拍拍。

窗景部分有護欄，護欄就是防止大家伸頭跟伸手出去，避免意外發生。

《高山景觀火車》窗外美景真的一分都不能錯過，太享受太讓人留念了。

因為高山景觀火車時速只有70公里，所以看到汽車跟你同樣速度前進甚至更快，一點也不奇怪。

這景觀讓我想起前往米佛峽灣前的Eglinton Valley，超空曠的大草地，遠處還有大山交錯，景觀真的很美～

難怪紐西蘭的綿羊製品，羊毛、綿羊油等等商品，品質跟評價都非常高。

這段《高山景觀火車》之旅，沒有從格雷茅斯搭到基督城，因為…車程真的很長😅我們在Arthur’s Pass亞瑟隘口就先下車了。

不是不搭完全程，而是我們珍惜來紐西蘭旅遊的每一分每一秒。

隨後的旅途路上，隔著一條河流的距離，我們又再次與高山景觀火車相遇。

高山景觀火車評價

《高山景觀火車》真的是很棒的紐西蘭旅遊行程！如果喜歡慢旅遊，來紐西蘭旅遊一定要參加，高山景觀火車車程很長，沿途還有不帶重複的地貌美景，手機空間一定要多留點，才不會錯過任何想拍的瞬間。

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