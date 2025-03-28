一早就有超大炸雞腿、新鮮鮭魚卵、厚切排骨，新店最夯早餐是這間！

份量爆多超欠吃！還有騙你養柯基超萌店狗陪吃，一起來吸狗！

今天來分享小編必吃的新店早餐口袋名單，主打的早午餐、特色蛋餅、銷魂炒泡麵

，還採用日本空運鮭魚卵明太子入菜，絕對是全新北最浮誇最奢華的！

跟著小編吃起來〜

【早安好食光x嘟比飯麵館】位於新店區中正路上，鄰近莊敬高職，捷運新店線大坪林站1號

出口步行約10分鐘即可抵達

店面不大，是一家寶藏小店，每到用餐時間便座無虛席

一進店時，就可以看到超熱情的柯基店長「嘟比」迎賓，可以跟他玩，最愛被摸摸了

這裡的用餐方式很特別，要自己找位子坐，只需用手機掃描餐桌上的專屬QR Code

，即可直接開啟菜單(附上電子菜單)

QRCODE點餐送出與APP線上付款〜等吃！

如果真的不知道要吃什麼，也可以參考一下牆上的照片，必吃的菜色很多

菜單上有很多一般早餐店吃不到的品項，推薦必點蛋餅、炒飯/炒泡麵系列還可以免費加鮭魚卵！！

兩人作業餐點現點現做需等候，可以先打電話預訂來現場不用等太久

隱藏版【鮭魚卵鮭魚蛋炒飯】

這間早餐店會不會太誇張菜單竟然有賣蛋炒飯？！

蛋炒飯鋪滿魚卵超誘人〜〜〜

老闆表示他家的鮭魚都是每天新鮮現流，鮭魚卵明太子更是不惜成本從日本產地空運直送

鮭魚卵放這麼多老闆真的賺錢嗎…….

以蛋炒飯作為基底，加入新鮮的鮭魚肉下去炒，再加入大量晶瑩剔透的鮭魚卵，這種吃法超爽！

每一口都能品嚐到豐富的海味〜〜〜

米飯的部分粒粒分明炒得恰到好，每一口都有著嗶嗶啵啵嘴裡爆開口感，層次豐富真的會

越吃越涮嘴，吃過後會上癮耶，保證回味無窮！

【鮭魚鮭魚卵蛋餅】

趕快Tag愛吃蛋餅的朋友！！

浮誇系「鮭魚鮭魚卵蛋餅」，第一次看到如此浮誇的蛋餅，用料不手軟！

表層煎到金黃焦脆，蛋餅恰恰的酥有著不同層次，卻能同時吃到餅皮的彈性

夾上豐富蛋餅餡料，份量很大吃起來非常過癮

鮭魚吃起來油嫩滑香，鮭魚卵有著爆裂的口感，鮮美的口感，鹹香甜美，令人回味無窮

早晨中也可以享用如此霸氣奢侈的美味

【酥炸炸雞腿炒泡麵】

這雞腿也太大支了吧！

這個雞腿尺寸會不會太誇張〜完全看不到下面的麵了啊！

炸雞腿是自家醃漬口味、特調脆皮粉

炸至外皮金黃香脆，鎖住肉汁，每一口都是滿滿的鮮嫩美味〜

麵條麵條Q彈不軟爛，吸滿了濃郁的醬料融合了高溫爆炒的香氣，每一口都充滿了台式的經典風味

香氣濃郁口感層次豐富，越吃越涮嘴，顛覆味覺，把平民泡麵變成豪華料理！

【蘿蔔糕尬香腸&貢丸】

新店最強的「蘿蔔糕尬香腸貢丸」你吃過了嗎？

別人都用蘿蔔糕+蛋，老闆偏用炸蘿蔔糕加上高麗菜炒香腸和貢丸，創意十足又很有飽足感

好喜歡蘿蔔糕炸得酥酥的，裡面還保有蘿蔔糕細緻口感，與高麗菜及

各種配料結合，各種豐富的口感在嘴裡迸發

吃起來鹹香軟糯，鑊氣十足，好吃耶！一下子一盤馬上就吃光光了

【厚切排骨蛋土司】

這誇張ㄟ！

拿到大排骨土司嚇到，有夠厚實有夠重！

排骨選用黑毛豬、厚度十足

土司每日新鮮不隔夜鐵板烘烤厚土司，天然無防腐劑

從第一口到最後一口都可以咬的到超厚排骨，肉感超飽滿的啦

排骨真的非常好吃，醃料醃製的恰到好處，一口咬下滿滿的鮮甜肉汁直接在嘴裡噴發！

最特別的就是土司的蛋都是「滑蛋」，而不是常見的荷包蛋

，滑滑嫩嫩很輕易就滑過喉嚨，美味極了〜

【明太子可樂餅蛋土司】

外層金黃酥脆，內裡包裹著豐富的奶油、起司和明太子餡料，每一口都散發著濃郁的奶香

一咬下外酥內鬆軟，也是有"爆醬"的口感，讚不絕口的細緻，很好吃喔！

小珊珊碎碎念：

這家早午餐給人很不一樣的感覺，餐點出場到完食，美味會讓人有滿滿的驚喜！

食材跟醬料都是老闆自己處理的，完全就是很費工又高成本

還可以吃到傳統口味的創新搭配，外面可是吃不到！

天天來都吃不膩，不管是內用還是外帶，都是滿滿滿的人潮

凌晨0點半開門營業一直賣到下午2點，實在誇張，是早餐店也是深夜食堂

平時有狗店長嘟比坐鎮，這裡還可以帶著心愛的毛小孩一起共度美好時光唷

【早安好食光x嘟比飯麵館】

▶地址：新北市新店區中正路501-1號

▶電話：0938731151

▶營業時間：00:30AM-14:00PM(週四公休)

▶官方臉書：早安好食光x嘟比飯麵館

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