為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

2025-03-28 22:03:00 文字：小涼
share
小涼

小涼
小凉的美食小天地 > 小凉周遊列國 > 2025泰國自由行 > 曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！
曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

2025-03-21
曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

竟然都來到泰國曼谷自由行，走了不少景點、購物中心、品嚐美食，當然少不了泰國享譽盛名的按摩及SPA服務囉！！小凉和姊妹先到泰國曼谷Terminal 21 Asok逛街吃美食，走了一天我們就直接走空橋過去搭BTS到Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)去按摩囉！

Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)位於在曼谷奔集希爾頓逸林酒店7樓
交通方式︰
搭乘BTS至《Phloen Chit站》或《Nana站》，步行約5-7分
請飯店叫車或自行搭計程車。



在曼谷奔集希爾頓逸林酒店一樓也有Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)介紹，Makkha Health & Spa是清邁起家的水療SPA品牌，主打環境清幽，且使用100%純精油，不只是在清邁、曼谷都廣受好評的按摩店唷！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

我們搭上電梯直達七樓，一打開電梯門就能看到Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)，有著大面落地窗的外觀，店內是以黃光為主，帶來了溫馨感、且在門口處就有放上中文版的按摩項目以及價格。

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

很溫馨的櫃台處，且服務人員都笑臉迎人，就算第一次來也不覺得陌生！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

顧客接待區

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

這邊提供的按摩非為60、90、120、180、240分鐘等，品項真的很多，看你要泰式按摩、足底按摩、居部按摩、或是身體磨砂+香薰精油按摩，香薰精油按摩+泰式草藥球按摩，還有更高級一點的牛奶浴+身體磨砂+香薰精油按摩+面部護理等等，重點就是價格都是透明化，這一點讓人超安心！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

強烈建議大家要先預約（），以免現場人多要等一下，但這個環境空間就算等一下也很ＯＫ啦！！而且當日我們到櫃檯報到後，就有人馬上送上脫鞋、毛巾及茶水點心！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

我們選了香薰精油按摩+泰式草藥球按摩的項目是2680泰銖、時間是120分鐘！在選定好項目、服務人員就會先拿精油讓我們選自己喜歡的味道，小涼選了玫瑰～～～

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

如果是選擇身體磨砂的就會提供磨砂膏讓你選味道，後方就是等等小涼要使用的泰式草藥球。

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

對了！在按摩前店家會請我們填寫一份基本資料，最貼心的是這份資料上有中文翻譯唷！！除了基本資料以外，就是你的身體健康情況也要如實告知，最特別的是針對部位，你可以特別標註哪個部位要按摩師加強、減弱或是不要按到，一整個就是VIP客製化的禮遇！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

通往按摩包廂的走廊還設有沙發座位區，在等待時也能很舒適！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

我們的房間是有兩張床，很適合像我們姊妹倆來按摩或是家人、夫妻、情侶一起享受放鬆的時刻唷！！床上擺放了免洗褲、毛巾、以及蓋在身上的小被子。

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！
曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

按摩包廂裡還準備了浴袍、保險箱，如有貴重物品都可以鎖起來，讓人在按摩的過程中很安心！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

而且包廂內就有獨立的淋浴間，不管是要按摩前淋浴或是按摩後要洗一下都沒問題！！淋浴間內還有提供沐浴乳、洗髮精！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

療程的開始！就是從背部最緊繃的肌肉開始做揉捏，但我的肩頸真的太硬，辛苦按摩師囉！！但過程中我竟然不會感覺到按壓的疼痛，反而透過精確的按壓及精油的輔助，讓我每一塊緊繃的肌肉慢慢地放鬆、放鬆，然後我不知道何時就睡著了，你就知道當下我有多放鬆多享受這過程了！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

在後半段使用泰式草藥球按摩，我就有醒來一下子，這泰式草藥球是熱熱的壓在肌膚上，在稍微的按壓下，利用熱氣讓草藥球滲透到皮層及肌肉，帶來深層的放鬆啦！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

這就是小凉和姊妹使用的泰式草藥球，都是放在類似電鍋上蒸熱在使用的喔！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

全身放鬆後，竟然還有提供道地的泰式甜點”芒果糯米飯”+溫熱的養生茶。

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

Makkha Health ＆ Spa很注重顧客的想法，所以在按摩結束後，都會請客戶填寫意見表，在進行改善，這一點真的很棒，難怪就連在地人也很推！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

小凉這次由店家推薦的這位按摩師，不管在力道上、服務上都相當的親切，且不定時的會詢問是否力道ＯＫ，讓小涼在按摩的過程中，也補足了睡眠，這家讓我享受了不一樣的泰式按摩，因為很棒、所以推薦給大家來泰國曼谷鬆一下的口袋名單喔！！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

現場掃QR-code評論，還贈送一隻可愛的大象吊飾喔！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

提供大家Makkha Health & Spa Bangkok 其他分店資訊，小涼是到Ploenchit店喔！

曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)
電話：+66 (0) 65 269 4447
地址：曼谷奔集希爾頓逸林酒店 7 樓（7th Floor DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit Hotels）
營業時間：10:00 – 00:00 午夜 (每日) 最後時段︰22:30
官網：https://www.makkhahealthandspa.com/

更多泰國曼谷；芭達雅美食、景點推薦：
泰國曼谷Terminal 21 Asok，曼谷最好買最好逛的航站主題購物中心，美食、購物、美妝、玩樂一次達陣！！

曼谷必逛四面佛商場Erawan Bangkok，集結米其林美食、時尚美容、Karmakamet香氛(近BTS Chit Lom 奇隆站)

泰國曼谷高空餐廳Ojo Bangkok，76樓享盡最美璀燦夜景，品嘗新穎創意墨西哥料理！！

2025曼谷全新五星酒店開幕！Grande Centre Point Lumphini Bangkok，無邊際泳池、健身房、百坪遊戲室、親子首選，周邊還有One Bangkok購物中心！

泰國曼谷推薦景點 |來點不一樣的娛樂！Topgolf Megacity頂級高爾夫球俱樂部，揮桿、遊戲、美食、酒吧通通一把罩。

萬豪Man Ho｜四面佛ERAWAN BANGKOK商場裡必吃的中餐廳，享受道地經典功夫菜的魅力，首創個人套餐、老饕們別錯過!

泰絲之王故居‵金湯普森博物館′｜泰國曼谷必訪景點美食，沈浸在傳統泰式建築中，品嚐道地泰式料理及夢幻調酒真是泰幸福！

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
【台北按摩推薦】詩嫚特SMARTER～顱釋重負課程限時優惠，還有送課程！台北平價spa
 貓少女日記
城崎溫泉兩天一夜小資行程｜不吃旅館餐可以吃什麼？溫泉旅館、但馬牛燒肉、七大外湯、夜遊逛街 - OREO時光旅行
 OREO時光旅行
【Poetry 如詩】推薦大直質感餐酒館燈光美氣氛佳整個環境低調不失華麗是熱門台北約會餐廳首選！~訂位說出「來如詩，躲一下」 即招待一份法式脆薯
 豺狼做料理
桃園中壢美食｜坐擁埤塘美景桌遊早午餐 玩逗樹咖啡中原店 美味早午餐、各種琳瑯滿目的桌遊可選擇、寵物友善餐廳餐、不限時咖啡廳、戶外公園超放鬆
 艾蜜麗瑜
屏東縣恆春鎮「一泊二食竟然這麼澎湃？」《墾丁富麗敦飯店》專案雙人房不到3000元，兒童遊戲室、泳池＋BBQ +KTV，砂鍋魚頭大餐+早餐自助吧，輕鬆玩滿兩天一夜、一次滿足孩子和爸媽！
 引線木偶
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up