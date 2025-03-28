曼谷按摩推薦｜Makkha Health & Spa，紓壓不踩雷，身心靈放鬆好去處！！

竟然都來到泰國曼谷自由行，走了不少景點、購物中心、品嚐美食，當然少不了泰國享譽盛名的按摩及SPA服務囉！！小凉和姊妹先到泰國曼谷Terminal 21 Asok逛街吃美食，走了一天我們就直接走空橋過去搭BTS到Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)去按摩囉！

Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)位於在曼谷奔集希爾頓逸林酒店7樓。

交通方式︰

★ 搭乘BTS至《Phloen Chit站》或《Nana站》，步行約5-7分

★ 請飯店叫車或自行搭計程車。





在曼谷奔集希爾頓逸林酒店一樓也有Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)介紹，Makkha Health & Spa是清邁起家的水療SPA品牌，主打環境清幽，且使用100%純精油，不只是在清邁、曼谷都廣受好評的按摩店唷！

我們搭上電梯直達七樓，一打開電梯門就能看到Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)，有著大面落地窗的外觀，店內是以黃光為主，帶來了溫馨感、且在門口處就有放上中文版的按摩項目以及價格。

很溫馨的櫃台處，且服務人員都笑臉迎人，就算第一次來也不覺得陌生！

顧客接待區

這邊提供的按摩非為60、90、120、180、240分鐘等，品項真的很多，看你要泰式按摩、足底按摩、居部按摩、或是身體磨砂+香薰精油按摩，香薰精油按摩+泰式草藥球按摩，還有更高級一點的牛奶浴+身體磨砂+香薰精油按摩+面部護理等等，重點就是價格都是透明化，這一點讓人超安心！！

強烈建議大家要先預約（），以免現場人多要等一下，但這個環境空間就算等一下也很ＯＫ啦！！而且當日我們到櫃檯報到後，就有人馬上送上脫鞋、毛巾及茶水點心！

我們選了香薰精油按摩+泰式草藥球按摩的項目是2680泰銖、時間是120分鐘！在選定好項目、服務人員就會先拿精油讓我們選自己喜歡的味道，小涼選了玫瑰～～～

如果是選擇身體磨砂的就會提供磨砂膏讓你選味道，後方就是等等小涼要使用的泰式草藥球。

對了！在按摩前店家會請我們填寫一份基本資料，最貼心的是這份資料上有中文翻譯唷！！除了基本資料以外，就是你的身體健康情況也要如實告知，最特別的是針對部位，你可以特別標註哪個部位要按摩師加強、減弱或是不要按到，一整個就是VIP客製化的禮遇！

通往按摩包廂的走廊還設有沙發座位區，在等待時也能很舒適！

我們的房間是有兩張床，很適合像我們姊妹倆來按摩或是家人、夫妻、情侶一起享受放鬆的時刻唷！！床上擺放了免洗褲、毛巾、以及蓋在身上的小被子。

按摩包廂裡還準備了浴袍、保險箱，如有貴重物品都可以鎖起來，讓人在按摩的過程中很安心！！

而且包廂內就有獨立的淋浴間，不管是要按摩前淋浴或是按摩後要洗一下都沒問題！！淋浴間內還有提供沐浴乳、洗髮精！

療程的開始！就是從背部最緊繃的肌肉開始做揉捏，但我的肩頸真的太硬，辛苦按摩師囉！！但過程中我竟然不會感覺到按壓的疼痛，反而透過精確的按壓及精油的輔助，讓我每一塊緊繃的肌肉慢慢地放鬆、放鬆，然後我不知道何時就睡著了，你就知道當下我有多放鬆多享受這過程了！！

在後半段使用泰式草藥球按摩，我就有醒來一下子，這泰式草藥球是熱熱的壓在肌膚上，在稍微的按壓下，利用熱氣讓草藥球滲透到皮層及肌肉，帶來深層的放鬆啦！！

這就是小凉和姊妹使用的泰式草藥球，都是放在類似電鍋上蒸熱在使用的喔！！

全身放鬆後，竟然還有提供道地的泰式甜點”芒果糯米飯”+溫熱的養生茶。

Makkha Health ＆ Spa很注重顧客的想法，所以在按摩結束後，都會請客戶填寫意見表，在進行改善，這一點真的很棒，難怪就連在地人也很推！

小凉這次由店家推薦的這位按摩師，不管在力道上、服務上都相當的親切，且不定時的會詢問是否力道ＯＫ，讓小涼在按摩的過程中，也補足了睡眠，這家讓我享受了不一樣的泰式按摩，因為很棒、所以推薦給大家來泰國曼谷鬆一下的口袋名單喔！！

現場掃QR-code評論，還贈送一隻可愛的大象吊飾喔！

提供大家Makkha Health & Spa Bangkok 其他分店資訊，小涼是到Ploenchit店喔！

Makkha Health & Spa Bangkok (Ploenchit)

電話：+66 (0) 65 269 4447

地址：曼谷奔集希爾頓逸林酒店 7 樓（7th Floor DoubleTree by Hilton Bangkok Ploenchit Hotels）

營業時間：10:00 – 00:00 午夜 (每日) 最後時段︰22:30

官網： https://www.makkhahealthandspa.com/



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